Toys Center conquista Lucca Comics & Games: ecco lo spazio kidult ‘Play 4ever’

Toys Center debutta a Lucca Comics & Games – la più importante fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico – e lo fa con Play 4ever. Dal 28 ottobre all’1 novembre, nel padiglione Collectibles al Giardino degli Osservanti, Toys Center presenta al pubblico della fiera il suo concept dedicato al mondo kidult con uno stand per acquistare giochi, una collaborazione con Affari da Nerd, un photobooth per card personalizzate dall’illustratore Marco Villa, il contest Play 4ever, 4 real e tante altre collaborazioni e iniziative.

Play4Ever è un ecosistema di passioni che prende forma attraverso aree dedicate nei negozi Toys Center e online, anteprime, contenuti esclusivi e tutto ciò che ruota intorno ad action figure e trading cards, collezionabili, gadget, board games, building set, puzzle e molto altro. Una community trasversale, che riunisce collezionisti, giocatori e appassionati di ogni generazione e che trova in Lucca Comics & Games il luogo ideale per incontrarsi, fuori dai negozi e dal digitale, in una dimensione fisica e condivisa.

Toy Center avrà casa nello stand Gos011 in una posizione strategica nel padiglione multimarca e lungo uno dei principali punti di ritrovo e di passaggio dei cosplayer. Nello spazio sarà possibile scoprire e acquistare una selezione di marchi e prodotti dell’universo Play4Ever, tra cui Banpresto, Lego, Cada, Funko, Magic e Pokémon, che rappresentano le diverse anime del mondo Kidult, dai collezionabili ai building set, dalle trading cards alle action figure.

Cuore dell’esperienza è il corner Experience, al cui interno sarà installato uno speciale photobooth. I partecipanti potranno trasformare la propria fotografia in una card personalizzata, ambientata in uno scenario grafico realizzato ad hoc, scegliendo la propria tribù di appartenenza tra le 6 disponibili. Per lo sviluppo grafico delle sei card è stato individuato Marco Villa, giovane illustratore già attivo nel panorama del fumetto italiano e collaboratore di Sergio Bonelli Editore, con un tratto versatile e una solida conoscenza dell’universo fumettistico. Il suo contributo permetterà di dare alla collezione una caratterizzazione forte e distintiva, mantenendo al tempo stesso una piena coerenza visiva tra le diverse tribù.

Al termine, la card verrà stampata e consegnata insieme a una sleeve protettiva con il logo Play4Ever, come si conviene a ogni pezzo da collezione, e sarà possibile accedere anche alla versione digitale tramite Qr code. Due schermi dedicati renderanno la sfida ancora più viva: il primo mostrerà una classifica aggiornata ogni ora con il numero di preferenze espresse per ciascuna tribù, il secondo trasmetterà in slideshow continuo tutte le fotografie realizzate.

L’esperienza prosegue poi sui social con il contest Play 4ever, 4 real, il cui regolamento sarà pubblicato su toyscenter.it: dal 28 ottobre all’8 novembre, basterà seguire il profilo Instagram @toyscenteritalia e condividere la foto della propria card nelle Stories taggando il profilo per ricevere immediatamente un buono sconto digitale da spendere da subito allo stand e nei negozi fisici e online Toys Center. Ogni partecipante entrerà inoltre nell’estrazione finale di una fornitura a vita dei propri giochi preferiti: 500 euro all’anno per una durata di 20 anni da poter spendere in tutti i negozi Toys Center fisici e online.

Tra le attività in programma anche la collaborazione con Affari da Nerd – piattaforma nata nel 2017 dall’idea di una coppia di ragazzi uniti da tante passioni comuni per il mondo nerd – che la mattina del 29 ottobre realizzerà una diretta social di 30 minuti direttamente dallo stand Play4Ever, per raccontare lo spazio, i prodotti e l’atmosfera del debutto di Toys Center a Lucca.

L’esperienza a Lucca si arricchisce inoltre di un’ulteriore partnership con Lego: al raggiungimento di 99 euro di spesa in prodotti del brand, i consumatori riceveranno in omaggio il set Lego Console Retrò, pensato per rendere ancora più memorabile l’esperienza di acquisto a Lucca.