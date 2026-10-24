L'appuntamento|
Al teatro dello Scompiglio riparte la rassegna ‘Teatro Ragazzi’ con due spettacoli di Giallo Mare Minimal Teatro
Lo spettacolo è il secondo volume di ‘Trame su misura’, azioni sceniche che nasce dalle riscritture di fiabe e storie di Renzo Boldrini
Riprende la rassegna Teatro Ragazzi dello Scompiglio: quattro appuntamenti alla domenica pomeriggio nella Tenuta di Vorno, in cui la scena prende vita con storie per i più piccoli e non solo.
Domenica (25 ottobre) alle 16,30, Giallo Mare Minimal Teatro presenta Trame su misura – vol.2. Due storie, diverse per dinamica narrativa e scelte compositive, esplorano lo straordinario rapporto tra nonni e nipoti.
Lo spettacolo è il secondo volume di Trame su misura, ciclo di azioni sceniche che nasce dalle riscritture di fiabe e storie firmate da Renzo Boldrini. Anche questo secondo volume porta in scena due racconti in cui si fondono lettura animata e disegno dal vivo. I pennelli e i disegni di Daria Palotti danno colore alla scena, mentre le rime di Renzo Boldrini e le musiche e gli effetti sonori di Roberto Bonfanti accompagnano il racconto.
Al centro, due racconti che attraversano il dialogo tra generazioni: Cappuccetto Bang Bang: la storia della bambina più raccontata al mondo rivive in una versione ispirata a quella di Roald Dahl, con un finale inaspettato. Un racconto sorprendente, ambientato in un bosco frequentato da lupi tecnologici e nonne dall’appetito di ferro e dalla testa più leggera di una nuvola. C’era una volta… piena di stelle ispirato a Passeggiata di un distratto di Gianni Rodari, porta in scena la storia di nonno Stefano, capace di leggere nel libro magico del cielo. Un racconto visibile soltanto a chi possiede un’abilità speciale: saper sognare a occhi aperti.
La Rassegna teatro ragazzi Dello Scompiglio prosegue con appuntamenti di domenica alle 16,30. L’8 novembre, La Baracca – Testoni Ragazzi presenta Biancaneve. La celebre fiaba prende vita in una veste insolita, tra gag, imprevisti e colpi di scena; il 22 novembre, Principio Attivo Teatro e La luna nel letto presentano La fabbrica del tempo. Attraverso il linguaggio del corpo, il lavoro esplora alcune delle domande più profonde dell’infanzia, tra risate e poesia; il 13 dicembre, Madame Rebiné presenta La Burla. Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita.
Biglietti rassegna teatro ragazzi 8 euro, bambini 3-12 anni e over 65 6 euro.