Al teatro dello Scompiglio riparte la rassegna ‘Teatro Ragazzi’ con due spettacoli di Giallo Mare Minimal Teatro

Domenica (25 ottobre) alle 16,30, Giallo Mare Minimal Teatro presenta Trame su misura – vol.2 . Due storie, diverse per dinamica narrativa e scelte compositive, esplorano lo straordinario rapporto tra nonni e nipoti.

Lo spettacolo è il secondo volume di Trame su misura, ciclo di azioni sceniche che nasce dalle riscritture di fiabe e storie firmate da Renzo Boldrini. Anche questo secondo volume porta in scena due racconti in cui si fondono lettura animata e disegno dal vivo. I pennelli e i disegni di Daria Palotti danno colore alla scena, mentre le rime di Renzo Boldrini e le musiche e gli effetti sonori di Roberto Bonfanti accompagnano il racconto.