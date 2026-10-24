Allo Spazio Caterina di via del Battistero la collettiva d’arte ‘Rimbalzo’
Espongono lo scultore Massimo Bellando Randone e l’art printmaker e musicista Holm Lamp. Mostra a cura di Teresa Cagnoni
È stata inaugurata giovedì (22 ottobre) nello Spazio Caterina (via del Battistero, 20), la collettiva d’arte Rimbalzo.
Le opere esposte sono quelle di Massimo Bellando Randone, scultore, ceramista e scenografo teatrale che ha il suo laboratorio a Lucca. In mostra insieme con lui Holm Lamp, fine art printmaker e musicista cha ha il suo studio a New York City. Holm specializzato principalmente in serigrafia, linoleografia e cianotipia, ha un legame molto forte con la Toscana. Dove espone regolarmente le sue opere sia in contesti di belle arti che in festival dedicati alla cultura pop. Ha inoltre preso parte a eventi locali legati al territorio lucchese unendo la sua doppia anima di stampatore e musicista. L’arte della scultura da una parte e la magia della stampa dall’altra danno quindi vita ad un dialogo tra mondi variegati, con un rimando biunivoco tra le loro opere.
La mostra a cura di Teresa Cagnoni rimarrà visitabile fino al 13 novembre in orario mercoledì-domenica 15,30-19 (lunedì e martedì chiusura).