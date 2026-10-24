Logo
arte
Belle Arti
collettiva d'arte
cultura pop
eventi
Festival
musicista
opere
scultura
Spazio Caterina
stampatore
territorio lucchese
Lucca
Holm Lamp
Massimo Bellando Randone
Teresa Cagnoni
Cultura e Spettacoli
/

Allo Spazio Caterina di via del Battistero la collettiva d’arte ‘Rimbalzo’

24 ottobre 2026 | 10:08
Share0
di Gregorio Andreini

Gregorio Andreini

Allo Spazio Caterina di via del Battistero la collettiva d&#8217;arte &#8216;Rimbalzo&#8217;

Espongono lo scultore Massimo Bellando Randone e l’art printmaker e musicista Holm Lamp. Mostra a cura di Teresa Cagnoni

È stata inaugurata giovedì (22 ottobre) nello Spazio Caterina (via del Battistero, 20), la collettiva d’arte Rimbalzo.

collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione

Le opere esposte sono quelle di Massimo Bellando Randone, scultore, ceramista e scenografo teatrale che ha il suo laboratorio a Lucca. In mostra insieme con lui Holm Lamp, fine art printmaker e musicista cha ha il suo studio a New York City. Holm specializzato principalmente in serigrafia, linoleografia e cianotipia, ha un legame molto forte con la Toscana. Dove espone regolarmente le sue opere sia in contesti di belle arti che in festival dedicati alla cultura pop. Ha inoltre preso parte a eventi locali legati al territorio lucchese unendo la sua doppia anima di stampatore e musicista. L’arte della scultura da una parte e la magia della stampa dall’altra danno quindi vita ad un dialogo tra mondi variegati, con un rimando biunivoco tra le loro opere.

collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione

La mostra a cura di Teresa Cagnoni rimarrà visitabile fino al 13 novembre in orario mercoledì-domenica 15,30-19 (lunedì e martedì chiusura).

collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione
collettiva d'arte, Rimbalzo, inaugurazione