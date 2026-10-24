Allo Spazio Caterina di via del Battistero la collettiva d’arte ‘Rimbalzo’

Le opere esposte sono quelle di Massimo Bellando Randone, scultore, ceramista e scenografo teatrale che ha il suo laboratorio a Lucca. In mostra insieme con lui Holm Lamp, fine art printmaker e musicista cha ha il suo studio a New York City. Holm specializzato principalmente in serigrafia, linoleografia e cianotipia, ha un legame molto forte con la Toscana. Dove espone regolarmente le sue opere sia in contesti di belle arti che in festival dedicati alla cultura pop. Ha inoltre preso parte a eventi locali legati al territorio lucchese unendo la sua doppia anima di stampatore e musicista. L’arte della scultura da una parte e la magia della stampa dall’altra danno quindi vita ad un dialogo tra mondi variegati, con un rimando biunivoco tra le loro opere.