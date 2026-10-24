Anc San Marino, l’omaggio ai vertici arriva da Barga

Op ere celebrative delle uniformi storiche firmate dall’artista di Barga Simone Togneri sono state consegnate ai vertici sammarinesi dell’Anc, la cui sezione ha festeggiato i 30 anni di attività.

Nel programma della giornata di grandi celebrazioni per il 30esimo anniversario della sezione estera dell’Associazione Nazionale Carabinieri nella Repubblica di San Marino, un evento che ha visto una significativa e apprezzata partecipazione.

​Dopo il corteo ufficiale, la santa messa e la firma del protocollo d’intesa tra l’Anc e il Corpo della Gendarmeria, uno dei momenti più intensi e applauditi della mattinata è stato quello della donazione curata da Roberta Strobbe, socio familiare dell’ANC e socio onorario della Comunità Sammarinese in Toscana.