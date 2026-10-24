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Castelnuovo, al teatro Alfieri si riscopre la figura di Don Milani
Giovedì 29 ottobre una serata dedicata alla ‘Lettera ai giudici’, con Beniamino Deidda, Daniela Morozzi e Giuseppe Scarpato
Un’occasione per scoprire, o riscoprire, la figura di Don Lorenzo Milani attraverso uno dei suoi scritti più intensi ed estremamente attuale: giovedì 29 ottobre, alle 21, al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana va in scena La lettera ai giudici raccontata da un giudice.
La serata, a ingresso libero, promossa dalla Fondazione Don Lorenzo Milani, vedrà impegnato in una conferenza-spettacolo Beniamino Deidda, ex Procuratore capo della Repubblica e grande studioso del prete di Barbiana, accompagnato dalle letture di Daniela Morozzi e dalle musiche dal vivo di Giuseppe Scarpato.
Il testo Lettera ai giudici rappresenta un documento indispensabile per comprendere la figura di Don Milani: nella lettera, infatti, sono contenuti alcuni dei concetti che hanno impresso un segno indelebile nella collettività religiosa e civile. La disobbedienza a leggi ingiuste, la necessità di una responsabilità individuale e il ruolo della scuola come luogo dove formare cittadini capaci di pensare criticamente rappresentano i punti cardine del pensiero di Don Milani e un messaggio ancora oggi molto attuale.
La serata, a ingresso libero, è stata organizzata in collaborazione con il comune di Castelnuovo di Garfagnana, l’Unione dei Comuni della Garfagnana e la commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Lucca.