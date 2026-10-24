Castelnuovo, al teatro Alfieri si riscopre la figura di Don Milani

La serata, a ingresso libero, promossa dalla Fondazione Don Lorenzo Milani , vedrà impegnato in una conferenza-spettacolo Beniamino Deidda, ex Procuratore capo della Repubblica e grande studioso del prete di Barbiana, accompagnato dalle letture di Daniela Morozzi e dalle musiche dal vivo di Giuseppe Scarpato.

Il testo Lettera ai giudici rappresenta un documento indispensabile per comprendere la figura di Don Milani: nella lettera, infatti, sono contenuti alcuni dei concetti che hanno impresso un segno indelebile nella collettività religiosa e civile. La disobbedienza a leggi ingiuste, la necessità di una responsabilità individuale e il ruolo della scuola come luogo dove formare cittadini capaci di pensare criticamente rappresentano i punti cardine del pensiero di Don Milani e un messaggio ancora oggi molto attuale.