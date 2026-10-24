Francesca Duranti e il ricordo di Tobino, un evento letterario nell’anniversarsio della morte

Francesca Duranti e il ricordo di Tobino: nel primo anniversario della scomparsa . L’appuntamento è p er venerdì 30 ottobre alle 16,30, con la Società dei Lettori – Amici di Francesca Duranti che organizza u n evento letterario per ricordare la figura di Francesca Duranti, a un anno dalla scomparsa, insieme alla Fondazione Tobino.

L’evento, organizzato da Paolo Vanelli e Isabella Tobino, intende mettere in risalto l’importanza di Duranti nel contesto artistico dell’ultimo mezzo secolo tenendo sullo sfondo la figura di Mario Tobino, a cui Duranti è affine per il grande amore per la letteratura e per la vita. Due gli interventi previsti: Marco Giuseppe Ciaurro su “Francesca Duranti e il Romanzo”; Paolo Vanelli su “L’ ultima Duranti: il Realismo oltre l’emotività di Tobino”. Daniela Mannarino presenta e legge il suo racconto” Francesca”; introduce Isabella Tobino, presidente FMT.