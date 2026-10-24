Il Puccini Museum set dei cosplayer più belli durante i Comics

Il Museo e la Fondazione Giacomo Puccini nei cinque giorni dell’evento accompagneranno gli ospiti più importanti del festival lucchese del fumetto dell’animazione e giochi alla scoperta dei tesori e dei cimeli della residenza storica e di quelli della mostra Turandot O divina bellezza! O sogno! O meraviglia! a 100 anni dalla prima rappresentazione. Un’occasione per incontrare in modo inaspettato i grandi personaggi del mondo di Lucca Comics & Games.

Nel bookshop in accordo con Panini saranno in vendita tutti i numeri di Topolino dedicati alle storie pucciniane. Inoltre la Fondazione Giacomo Puccini patrocina e invita tutti a visitare due eventi particolari: la mostra Nagasaki ’45 – L’eredità di Takashi e Midori Nagai a San Cristoforo dedicata alla graphic novel della fumettista francese Nathalie Fourmy sulla città giapponese distrutta dalla bomba atomica e scelta da Puccini poco più di quaranta anni prima per ambientare l’opera Madama Butterfly; e il 29 ottobre all’auditorium del Suffragio alle 13.30 lo spettacolo Turandot non esiste (della serie How I met Puccini) con Valentina Scheldhofen Ciardelli, Costantino Buttitta e Stefano Teani.