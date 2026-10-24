Daniele Edigati racconta la Lucca Indipendente per i 300 anni dall’elevazione ad arcidiocesi

Daniele Edigati, professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno all’università degli studi di Bergamo, ha tenuto ieri (23 ottobre), alle 17, la conferenza Autonomia e diplomazia, la politica ecclesiastica della repubblica di Lucca, alla biblioteca statale, per approfondire un aspetto molto interessante della storia lucchese: la silenziosa, pragmatica e decisa resistenza a difesa della propria indipendenza.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è rientrato nel calendario delle Celebrazioni per i 300 dall’elevazione di Lucca ad Arcidiocesi ed è organizzato in collaborazione con la biblioteca stessa.

Fino a qualche anno fa, era comune la visione di Lucca come città fedelissima alla Santa Sede. Studi più recenti, tuttavia, hanno provato che tale fedeltà altro non è stata che un’abile mossa politica volta a mantenere la città libera da ingerenze esterne: da un lato le autorità locali evitarono pericolosi scontri con il Papa che avrebbero senza dubbio portato a una perdita di autonomia nella gestione degli affari interni; dall’altro, la protezione della Santa Sede faceva da scudo alle mire dei belligeranti vicini, a cominciare dai Medici.

Per l’occasione, in Biblioteca è stata allestita anche un’esposizione di libri a tema. Il materiale riguarda per la maggior parte la bolla pontificia con cui, l’11 settembre 1726, venne sancita l’elevazione di Lucca da diocesi ad arcidiocesi.

Gli studi sono stati anticipati da numerosi lavori di altri studiosi lucchesi, come dall’ex direttore dell’archivio di stato di Lucca, Giorgio Tori, e poi da Carla Sodini, Simonetta Adorni Braccesi, Anna Vittoria Migliorini.

“Nel corso del Seicento e tutto il Settecento – ha raccontato il professor Edigati, – il rapporto che Lucca ebbe nei confronti della Chiesa, sia di quella locale, diocesana, sia di quella universale, cioè Roma, in base al diritto canonico, è sempre stato molto stretto, molto forte, e accompagnato dalla religione e il cattolicesimo, ma al contempo ha sempre fatto valere in maniera molto netta i diritti dello stato”.

“Esistevano da un lato il senato di Lucca, cioè il consiglio generale, e dall’altro alcune magistrature che si occupavano specificamente dei rapporti con la Chiesa. Una di queste era l’offizio sopra la giurisdizione, composto da un certo numero di cittadini eletti ogni anno. Lucca ebbe un proprio giurisdizionalismo: una serie di politiche volte a tutelare la giurisdizione dello stato, del principe. Era il senato, non un principe monocratico ma una collegialità, che di fatto coincideva con l’aristocrazia. Erano quindi politiche che implicavano anche un controllo sui documenti e sugli atti ecclesiastici e sulla giustizia della Chiesa, che deteneva i propri tribunali rivolti al clero, ma in certa misura potevano riguardare persino i laici” ha poi concluso.