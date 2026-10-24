Marco Vichi a Bagni di Lucca per l’ultimo appuntamento di ‘Scritture festival’

Nel nuovo libro di Vichi la storia inizia sul Monte Ceceri, sopra Fiesole, luogo famoso per la leggendaria prova di volo del 1506 progettata da Leonardo da Vinci con la sua macchina, il Grande Nibbio. Il tentativo, che narra di un lancio da parte del suo collaboratore, è legato alla profezia leonardiana del volo umano. Proprio qui comincia la nuova avventura di Franco Bordelli, che dopo essere andato in pensione è stato reintegrato nella Pubblica Sicurezza come vice questore. Si tratta di una storia misteriosa, all’inizio senza appigli. A poco a poco, Bordelli e il suo braccio destro Pietrino Piras, diventato commissario, cercheranno di risalire il fiume in piena degli eventi per trovare la sorgente dalla quale è scaturito il crimine. E come accade spesso, le apparenze possono nascondere una realtà ben diversa.

Marco Vichi ha esordito nella scrittura con racconti brevi apparsi su numerose riviste italiane, pubblicando il suo primo romanzo, L’inquilino, nel 1999, cui hanno fatto seguito Donne donne (2000) e Il commissario Bordelli (2002), il primo della serie poliziesca incentrata sul protagonista omonimo e ambientata nella Firenze degli anni Sessanta che è proseguita con Una brutta faccenda (2003), Il nuovo venuto (2004), Morte a Firenze (2009), La forza del destino (2011), Fantasmi del passato (2014), Nel più bel sogno (2017), L’anno dei misteri (2019), Un caso maledetto (2020), nel 2021, Ragazze smarrite e La casa di tolleranza, Non tutto è perduto (2022), Nulla si distrugge (2023). Tra gli altri romanzi ha pubblicato anche: Il ritorno e Meglio di niente (2024), e Occhi di bambina (2025).