L'appuntamento|
Marco Vichi a Bagni di Lucca per l’ultimo appuntamento di ‘Scritture festival’
Sabato 14 novembre al Circolo dei Forestieri lo scrittore presenta il nuovo romanzo ‘Quel che sembra’, dedicato al commissario Bordelli
Sabato 14 novembre alle 17 a Bagni di Lucca in Sala Rosa, presso il Circolo dei Forestieri, verrà presentato il nuovo libro di Marco Vichi Quel che sembra. Un’avventura del commissario Bordelli (Guanda Noir). L’evento rientra in Scritture festival, la kermesse letteraria sostenuta dall’amministrazione comunale e curata da Tralerighe libri.
L’autore dialogherà con Andrea Giannasi; i saluti del sindaco Paolo Michelini e dell’assessore Priscilla Valentino apriranno l’evento.
Nel nuovo libro di Vichi la storia inizia sul Monte Ceceri, sopra Fiesole, luogo famoso per la leggendaria prova di volo del 1506 progettata da Leonardo da Vinci con la sua macchina, il Grande Nibbio. Il tentativo, che narra di un lancio da parte del suo collaboratore, è legato alla profezia leonardiana del volo umano. Proprio qui comincia la nuova avventura di Franco Bordelli, che dopo essere andato in pensione è stato reintegrato nella Pubblica Sicurezza come vice questore. Si tratta di una storia misteriosa, all’inizio senza appigli. A poco a poco, Bordelli e il suo braccio destro Pietrino Piras, diventato commissario, cercheranno di risalire il fiume in piena degli eventi per trovare la sorgente dalla quale è scaturito il crimine. E come accade spesso, le apparenze possono nascondere una realtà ben diversa.
La presentazione del nuovo libro di Marco Vichi chiude la quinta edizione di Scritture festival che ha avuto come ospiti nell’edizione 2026: Andrea Maori, Giuliana Sgrena, Alba Donati, Adrian Bravi e Flavio Fusi, con location presso Villa Webb.
Marco Vichi ha esordito nella scrittura con racconti brevi apparsi su numerose riviste italiane, pubblicando il suo primo romanzo, L’inquilino, nel 1999, cui hanno fatto seguito Donne donne (2000) e Il commissario Bordelli (2002), il primo della serie poliziesca incentrata sul protagonista omonimo e ambientata nella Firenze degli anni Sessanta che è proseguita con Una brutta faccenda (2003), Il nuovo venuto (2004), Morte a Firenze (2009), La forza del destino (2011), Fantasmi del passato (2014), Nel più bel sogno (2017), L’anno dei misteri (2019), Un caso maledetto (2020), nel 2021, Ragazze smarrite e La casa di tolleranza, Non tutto è perduto (2022), Nulla si distrugge (2023). Tra gli altri romanzi ha pubblicato anche: Il ritorno e Meglio di niente (2024), e Occhi di bambina (2025).
Tralerighe è una casa editrice indipendente italiana nata a Lucca nell’autunno del 2013. Fa parte di un gruppo composto da altri marchi editoriali, festival letterari, giornali, premi e contenitori culturali.