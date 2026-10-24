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Olimpiadi italiane di Statistica, primo premi alla squadra del polo Fermi Giorgi
Con il progetto “Un bicchiere di vino con un panino, la felicità” hanno fatto un ritratto statistico della popolazione italiana analizzando abitudini e comportamenti legati al cibo
Gli studenti del polo scientifico tecnico professionale Fermi – Giorgi di Lucca hanno vinto le Olimpiadi italiane di Statistica 2025/2026 nella gara nazionale a squadre per le classi III e IV.
La squadra “Blueshrimp” era composta da Matilde Giorgetti, Mathias Demollari e Guido Giurlani della 4ASQ del liceo scientifico quadriennale Steam 2025/2026. Accompagnata dal docente referente Fulvio Piccinonno, ha partecipato a Roma, nell’aula magna dell’Istat, alla cerimonia di premiazione in occasione della sedicesima Giornata Italiana della Statistica.
Il progetto che hanno sviluppato, dal titolo “Un bicchiere di vino con un panino, la felicità”, realizza un ritratto statistico della popolazione italiana analizzando come abitudini e comportamenti legati alla “cultura del cibo” possano influenzare il livello di benessere, definito in relazione tre specifici indicatori: salute e sanità, condizioni economiche delle famiglie, vita quotidiana e opinione dei cittadini, strettamente legati agli obiettivi 2, 3 e 12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.
Gli studenti, attualmente al primo anno di università, hanno sottolineato come partecipando alle gare, e realizzando analisi statistiche basate su fonti ufficiali dedicate a vari aspetti del benessere e delle condizioni di vita in Italia, si siano appassionati e divertiti nell’affrontare le sfide proposte, generando quell’entusiasmo che, unito al rigore della ricerca, ha permesso al gruppo di raggiungere traguardi di altissimo livello. Grande soddisfazione e meritati complimenti dalla dirigente scolastica e da tutta la comunità del Polo Fermi Giorgi, certi che gli studenti proseguiranno con successo il loro percorso di studi.