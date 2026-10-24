Olimpiadi italiane di Statistica, primo premi alla squadra del polo Fermi Giorgi

Con il progetto “Un bicchiere di vino con un panino, la felicità” hanno fatto un ritratto statistico della popolazione italiana analizzando abitudini e comportamenti legati al cibo

Gli studenti del polo scientifico tecnico professionale Fermi – Giorgi di Lucca hanno vinto le Olimpiadi italiane di Statistica 2025/2026 nella gara nazionale a squadre per le classi III e IV.

La squadra “Blueshrimp” era composta da Matilde Giorgetti, Mathias Demollari e Guido Giurlani della 4ASQ del liceo scientifico quadriennale Steam 2025/2026. Accompagnata dal docente referente Fulvio Piccinonno, ha partecipato a Roma, nell’aula magna dell’Istat, alla cerimonia di premiazione in occasione della sedicesima Giornata Italiana della Statistica.

Il progetto che hanno sviluppato, dal titolo “Un bicchiere di vino con un panino, la felicità”, realizza un ritratto statistico della popolazione italiana analizzando come abitudini e comportamenti legati alla “cultura del cibo” possano influenzare il livello di benessere, definito in relazione tre specifici indicatori: salute e sanità, condizioni economiche delle famiglie, vita quotidiana e opinione dei cittadini, strettamente legati agli obiettivi 2, 3 e 12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.