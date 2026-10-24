Ricorre il centenario della nascita di Gualtiero Passani: a Carrara la mostra sull’artista morto a Lucca nel 2019

Si celebra l’arte con la A maiuscola. Omaggio all’artista Gualtiero Passani (Carrara 1926–Lucca 2019). Una lunga vita ed una carriera straordinaria durata più di settant’anni. Con una produzione artistica che non si è mai interrotta fino alla sua scomparsa. Riscuotendo successi e riconoscimenti in ogni angolo del mondo.

Oggi (24 ottobre) alle 17 nelle sale di Palazzo Binelli in via Verdi a Carrara si inaugura la mostra retrospettiva 100 anni – Gualtiero Passani. Un’occasione unica per donare nuova luce ad un protagonista indiscusso dell’arte del Novecento. Figlio d’arte, il nonno Arturo Passani e il padre Ferdinando stimati scultori, Gualtiero Passani fa il suo arrivo a Lucca nel 1968 per insegnare storia dell’arte all’istituto magistrale.

Abbiamo incontrato lo storico e critico d’arte Lorenzo Pacini. Ci ha accolti nel suo Centro Studi d’Arte Lorenzo Pacini insieme a sua moglie Rosangela, dove abbiamo avuto il grande piacere di poter dialogare con lui. Pacini ha donato un’emozionante ed intensa intervista a Lucca in Diretta. “Sono cento anni – ricorda Lorenzo Pacini – dalla nascita di Gualtiero Passani. Il maestro Passani ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Carrara città dove è nato, dopo il diploma al liceo artistico. Successivamente si è perfezionato alla Scuola di Acquarello di Vienna. E qui ha esposto personalmente anche alla Galleria Moderner Kunst Ungarnasse. Nella sua vita, Passani ha viaggiato poi per la Toscana. Insegnando in varie scuole d’arte dove ha avuto diverse cattedre. Ricordo che ha insegnato anche a La Spezia, dove nel 1956 ha iniziato il suo percorso d’insegnamento didattico. Ma per Passani Lucca e Carrara sono state le città più importanti. A Lucca ha completato il periodo di insegnamento della scuola nel 1986 e vi è rimasto ad abitare. Trovandoci il suo ambiente ideale per fare arte”.

Lorenzo Pacini ci ricorda il motivo per cui Passani abbia sempre fatto pittura. “Perché era costretto a farlo. Per lui dipingere era un’esigenza irrinunciabile. Pittore espressionista per vocazione, Passani ha perpetuato costantemente nel tempo il surrealismo. Ma la sua produzione attraversa anche l’impressionismo, il futurismo, l’astrattismo e l’informale. Il suo vero amore – rivela Pacini – è stata la pittura. Dove il colore ha il suo posto centrale. Anche insegnare arte era per lui un lavoro sicuro di una materia prediletta. Inoltre era apprezzato come insegnante. Nel 1986 quando andò in pensione, anche la sua pittura subì una leggera trasformazione. L’artista ora poteva dedicarvisi a tempo pieno. A Lucca a partire dalla sua casa studio di Nozzano Castello, raggiungerà la piena maturità umana ed artistica. Un anno prima di morire, Passani riceverà la medaglia Città di Lucca quale cittadino onorario che da molti anni abitava la città e come segno di riconoscimento per l’elevato livello artistico raggiunto”.

Ricordiamo che nel 1948, Passani ha fondato il Sodalizio Artistico delle Arti Figurative a Carrara. Testimoniato anche che a quel tempo viveva in una città dove realizzò ad appena 24 anni gli affreschi per la Sacrestia delle Grazie. Nel 1956, l’arte di Passani è stata riconosciuta sul Bollettino della Biennale di Venezia. E nel 1960 il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, ha acquistato alcune sue opere per la propria collezione. Nonostante abbia sempre mantenuto un’autonomia piena nella sua opera artistica, Passani ha avuto modo di lavorare e confrontarsi con diversi artisti di fama internazionale. È stato ammiratore di Cézanne e Lorenzo Viani. Le opere di Gualtiero Passani sono presenti in importanti collezioni pubbliche italiane e mondiali.

Un pittore di un grande prestigio e valore che fino all’ultimo ha rivendicato la sua libertà espressiva e pittorica. Che lo stesso Lorenzo Pacini ci testimonia nel suo racconto. “Un passettino più avanti degli artisti del tempo. Come artista non si è mai autoritratto. Come acuto osservatore della psiche umana, ha preferito rappresentare l’anima e la condizione emotiva del soggetto ritratto. Lui non è mai stato univoco nel fare arte. Ha rappresentato in modo lirico la condizione dei diseredati come quella dei malati di mente. Così come un posto unico, lo ha avuto quello della donna. In vita ha fatto diverse mostre. Ma Passani non ha mai dipinto per vendere ma per esprimersi. Ha avuto frequentazioni alla pari con i massimi artisti del Novecento. Voglio ricordare – dice Lorenzo Pacini – di quando Passani mandò dei quadri a Parigi. Durante una delle sue passeggiate, il grande pittore Pablo Picasso vide in una galleria francese i quadri di Passani. Ma non memorizzò il nome. Fu molto colpito. Risultato, fu che un certo giorno ci fu appuntamento con Picasso nel sud della Francia nella zona dove abitava il grande artista francese. Con Picasso uomo ed artista nato nell’Ottocento, si combinò con Passani un’intesa. In quel periodo – aggiunge – Picasso disegnava molte corride. Lo stesso Picasso definì Passani come un grande artista. Riconoscendone il talento e il valore internazionale oltre la dimensione locale. Una cosa non di poco peso detta da un’artista del suo calibro”.

Con gratitudine ma anche emozione, Pacini poi ci parla del legame creatisi con l’indimenticabile artista toscano. “Avevo un bel rapporto con Passani – ricorda – che ho conosciuto molto bene a partire dal 2010. Ad un certo punto della nostra conoscenza, mi chiese di poter firmare un foglio. E di diventare unico responsabile di tutta la sua produzione artistica e della sua immagine. Potendo trattare la sua arte in totale libertà. Una responsabilità non da poco che mi sono accollato con la dedizione che la grandezza di Passani merita. Nell’ultimo anno della sua vita – prosegue – ricordo che mi regalò un’opera con una dedica che testimoniava la nostra amicizia e la sua riconoscenza. Pochi giorni prima di morire a 93 anni, mi raccontava poi del quadro che avrebbe fatto appena fosse stato meglio. Me lo descrisse molto bene. Ho un ricordo indimenticabile di quel giorno. Lui mi chiamava da sempre Sor Pacini mentre io lo chiamavo professore. C’era questa forma di rispetto grande fra noi. Ricordo anche quando in quei tristi giorni in un letto di ospedale dove Passani era ricoverato, lui stesso mi chiese di avvicinarmi a lui. Le devo dire una cosa Sor Pacini, mi disse. Lei è stato il più grande amico che ho avuto nella vita. Io mi commossi molto. Questa riconoscenza avuta nei miei confronti è stata molto emozionante per me”.

“In quel periodo – aggiunge Lorenzo Pacini – quando Passani era sempre ricoverato in ospedale a Lucca, gli chiesi di farmi un disegno sulla prima pagina di un grande volume. Lui molto positivamente accettò e realizzò uno dei suoi personaggi. Questo disegno sarà il seme che cinque anni più tardi darà vita al mio noto volume Il libro dei miei amici artisti”.