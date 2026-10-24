Un libro per dire no al bullismo: l’iniziativa di Croce Verde Lucca per le scuole dell’infanzia

Un libro per combattere il bullismo: nella mattinata di giovedì (22 ottobre), Croce Verde Lucca e Round Table 51 Lucca hanno effettuato le prime consegne del libro Non è per niente giusto di Cristina Petit alle scuole dell’infanzia del comune di Lucca.

La donazione nasce da un progetto di ‘service’ di Round Table Italia, volto alla sensibilizzazione sulla tematica del contrasto al bullismo, che ha portato al coinvolgimento della Croce Verde Lucca per la diffusione del libro presso gli istituti scolastici lucchesi.

Le due associazioni hanno così deciso di donare una copia del lavoro di Cristina Petit ad ogni scuola dell’infanzia della città, cominciando da quelle di Sorbano del Vescovo, Pontetetto, San Concordio e dalla Piccolo Principe di via Francesconi.

La delegazione di Croce Verde Lucca e il presidente di Round Table 51 Lucca sono stati accolti calorosamente dai bambini, dagli insegnanti e dal personale scolastico di tutte le scuole, cui va un sentito ringraziamento per aver accettato di buon grado l’iniziativa.

“L’iniziativa nasce dalla promozione da parte di Round Table Italia del libro Non è per niente giusto di Cristina Petit a partire dall’inizio del 2026 nelle scuole e fra i bambini in generale – commenta il presidente di Round Table 51 Lucca, Lorenzo Natali –. Fin da principio il nostro past president, Daniele Pieroni, ha proposto l’idea che poi la nostra tavola di Lucca ha accolto con entusiasmo. Per noi è stato naturale coinvolgere un’importante entità quale Croce Verde Lucca, che ringrazio, con la quale abbiamo già in passato collaborato, per cercare di sviluppare il nostro progetto e soprattutto di incentivare la lettura del libro e, in generale, l’apprendimento fra i bambini. Grazie alla sinergia delle due associazioni, ogni scuola dell’infanzia della città avrà una copia del libro nella propria biblioteca; questo, per noi, è motivo di grande soddisfazione“.

“La Croce Verde di Lucca non è solo assistenza o primo soccorso, ma cerca anche di offrire alla cittadinanza occasioni per la crescita culturale e l’approfondimento – spiega Bianca Imbasciati, responsabile della Biblioteca del sodalizio di viale Castracani . Quando ci è stata proposta questa iniziativa, abbiamo accettato con estremo piacere: uno dei nostri impegni è quello di avvicinare la comunità alla lettura e alla riflessione, e portare dei libri ai bambini per sensibilizzarli ad una tematica così delicata è, per noi, qualcosa di straordinario”.