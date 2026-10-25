Il meglio del mondo videoludico a Lucca per i cinque giorni dei Comics: grandi ospiti internazionali

Lucca Comics & Games festeggia i suoi 60 anni con un’edizione che conferma il legame profondo tra il festival e il mondo videoludico.

Tra le mura della città toscana arriveranno alcuni dei nomi più attesi dell’industria. Square Enix celebra la serie Final Fantasy VII Remake con il leggendario producer Yoshinori Kitase; Cd Project Red, con panel dedicati a The Witcher e Cyberpunk: Edgerunners 2; Plaion porta a Lucca la lineup Segae Atluis con tre anteprime nazionali; Remedy Entertainment, protagonista con Mikael Kasurinen e Control Resonant; Cydonia e Nara Studio, con il fenomeno indie Wonderful Neoran Valley; e Bandai Namco, che per il quarto anno apre le porte del Bandai Namco Palace.

Spazio anche a Hideki Kamiya, Daniel Dociu, Stephen Bliss, Charles Cecil e Noah Falstein, tra i grandi autori che hanno scritto la storia del medium, insieme a realtà come Day 4 Night Productions, Red Bull, Euronics e MediaWorld.

Si celebra Final Fantasy VII, Yoshinori Kitase ospite d’onore

I fan di Final Fantasy avranno l’opportunità di celebrare uno dei più iconici franchise videoludici attraverso una serie di eventi speciali con protagonista il leggendario producer Yoshinori Kitase. Il pubblico potrà partecipare a un Community Q&A dedicato all’eredità dell’originale Final Fantasy VII e della serie Final Fantasy VII Remake, oltre a una Career Masterclass che ripercorrerà i momenti chiave dello straordinario percorso di Kitase-san all’interno della saga Final Fantasy. Al termine della masterclass, Kitase-san sarà celebrato con un posto sulla Walk of Fame di Lucca Comics & Games, in riconoscimento del suo straordinario contributo al mondo dei videogiochi. I fan avranno l’opportunità di incontrare Kitase-san durante sessioni di firmacopie dedicate, in programma durante il festival.

Oltre a questi appuntamenti, i visitatori potranno vivere uno showcase dedicato a Final Fantasy VII Revelation alla Casa del Boia, con video speciali, gadget, photo opportunity e merchandise, per celebrare l’attesissima conclusione della serie Final Fantasy VII Remake.

Cd Project Red a Lucca Comics & Games

Cd Project Red parteciperà a Lucca Comics & Games con panel dedicati a The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past e Cyberpunk: Edgerunners 2, oltre ad altre attrazioni.

Lo studio terrà due panel dedicati, entrambi in lingua inglese. Primo appuntamento venerdì (30 ottobre) alle 11,30 al Cinema Astra con Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel, che offrirà approfondimenti su Cyberpunk: Edgerunners 2, a soli otto giorni dalla prima dell’anime su Netflix. Al panel parteciperanno due rappresentanti di Cd Project Red: lo showrunner della serie Bartosz Stybor e la produttrice esecutiva Saya Elder.

Sabato (31 ottobre), il focus si sposterà sul mondo di The Witcher. Dalle 14 presso l’auditorium San Girolamo, si terrà l’Official The Witcher 3: Wild Hunt Pen & Paper Session with Zoltar and Special Guests. La sessione si svolgerà in italiano. Alle 16, le strade di Lucca saranno invase dai volti noti del Continente in occasione della The Witcher Cosplay Parade in collaboration with Twgci.

A chiudere la giornata, Songs of the Past, la terza espansione in arrivo per The Witcher 3: Wild.

Hunt, con il panel dedicato Returning to the Path alle 18,30 in San Francesco. Durante il panel sarà presentata la demo di Songs of the Past, seguita un’approfondimento sulla la storia di The Witcher 3 e sul processo creativo della terza espansione a oltre dieci anni dal lancio. Al panel parteciperanno Miles Tost, Level Design Lead di The Witcher 4 presso Cd Project Red, e Paula Mejsner, Lead Writer di Songs of the Past a Fool’s Theory.

Durante il festival, i partecipanti potranno inoltre incontrare special guest Cd Project Red: Taryn Cosplay nei panni di Geralt di Rivia e Sweet Angel Cosplay nei panni di Talia Wang da Cyberpunk: Edgerunners 2.

Plaion porta Sega e Atlus a Lucca, tra survival horror Sci-Fi e Jrpg

Grande presenza per il mondo dei videogiochi a Lucca Comics & Games 2026 grazie a Plaion, che porta la lineup di Sega e Atlus direttamente nella suggestiva location della casermetta San Paolino. I visitatori potranno provare in anteprima nazionale tre attesissimi titoli: il survival horror sci-fi Alien: Isolation 2, oltre a Stranger than heaven, la nuova avventura di Rgg Studio, e l’acclamato Jrpg Persona 4 Revival. Inoltre, il programma vedrà la partecipazione straordinaria degli sviluppatori di Alien: Isolation 2, Al Hope (Creative Director) e Ana Sopikova (Art Director), protagonisti di un panel speciale al cinema Astra e di un meet & greet con i fan al Paladediche a Palazzo Ducale, in cui entreranno più nel dettaglio del gioco (31 ottobre, ingresso libero con biglietto della fiera fino ad esaurimento posti). Infine, in collaborazione con Nintendo e sempre alla casermetta San Paolino, Sega e Atlis offriranno ai fan un’opportunità esclusiva aggiuntiva per provare Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2.

Control Resonant sbarca a Lucca: Remedy Entertainment incontra i fan con Mikaek Kasurinen

Lucca Comics & Games 2026 accoglie Remedy Entertainment, colosso finlandese dietro capolavori come Max Payne, Alan Wake e Control, e Mikael Kasurinen, creative director di Control Resonant, titolo tra i più attesi di questa stagione videoludica e disponibile da oggi 24 settembre.

Creative director di Remedy Entertainment, Kasurinen è una delle figure più autorevoli dell’industria: entrato in Remedy nei primi anni 2000, dopo una parentesi in Svezia tra Avalanche Studios e Dice, ha contribuito a titoli Aaa come Max Payne 2, Alan Wake, Battlefield 4 e Quantum Break, per poi guidare come game director il pluripremiato Control. Oggi supervisiona l’intera visione creativa del franchise.

Kasurinen e Remedy Entertainment saranno a Lucca il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre per celebrare Control Resonant. I fan avranno la possibilità di conoscere da vicino il creatore di uno degli universi narrativi più apprezzati del panorama videoludico contemporaneo e di scoprirne genesi e visione creativa.

Wonderful Neoran Valley a Lucca Comics & Games 2026 con un nuovo trailer e uno stand dedicato

Wonderful Neoran Valley, il videogioco monster collector con la campagna di crowdfunding di maggior successo mai realizzata su Kickstarter da un team italiano, con oltre 1 milione di dollari raccolti, torna a mostrarsi al pubblico a Lucca Comics & Games 2026 con un nuovo trailer e cinque giorni di attività dedicate.

Il nuovo trailer del gioco debutterà online il 27 ottobre, alla vigilia dell’apertura della fiera, per poi essere presentato su grande schermo durante un esclusivo watch party al teatro del Giglio, il 30 ottobre, seguito da una sessione di Q&A con il team di sviluppo di Nara Studio. Ad accompagnare l’uscita del nuovo trailer verrà presentata anche una nuova key art per il gioco realizzata da Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, fumettista, illustratore e designer italiano di fama internazionale che presterà il suo stile inconfondibile ai Neoran e alla Valle immaginati da Nara Studio.

Per tutta la durata della fiera, dal 28 ottobre all’1 novembre, il gioco sarà inoltre presente in Sala Canova con uno stand dedicato, dove i visitatori potranno partecipare a Meet & Greet giornalieri con il team, guidato dal content creator e creative director del titolo, Cydonia.

Il programma prevede inoltre incontri e panel dedicati al mondo di gioco creato da Nara Studio: i dettagli saranno svelati nelle prossime settimane sui canali social ufficiali del gioco.

Lucca Comics & Games è anche Bandai Namco

Per il quarto anno di fila alla palestra ducale Maria Luisa si apriranno le porte del Bandai Namco Palace: Bandai Namco e Bandai Spirits, infatti, accoglieranno nuovamente tutti gli appassionati con oltre 400 metri quadri dedicati ai fan, grandi o piccoli che siano.

Videogiochi in anteprima e per la prima volta disponibili per il pubblico italiano, figure collezionabili Banpresto, gashapon, l’Ichiban Kuji e anche i model kit, senza dimenticare gli store ufficiali, quest’anno con diverse edizioni esclusive (in quantità limitate) pensate per i fan più esigenti.

Ma le sorprese non finiranno qui: perché vicino alla Bandai Namco Palace ci sarà anche qualcosa dedicato a uno dei robot più amati di sempre.

Charles Cecil torna a Lucca con Broken Sword – The smoking mirror: reforged

Dopo la visita del 2024, Charles Cecil torna a Lucca Comics & Games per presentare Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, versione notevolmente rinnovata del pluripremiato secondo episodio della serie.

Giovedì (29 ottobre), Cecil dialogherà con Noah Falstein in un talk dedicato agli anni formativi del genere punta e clicca, ripercorrendo l’evoluzione di narrativa, personaggi, enigmi e tecnologia nel corso dei decenni.

Domenica 1 novembre l’attenzione si sposterà su Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged con un esclusivo talk dedicato.

Da Devil May Cry a Okami: Hideki Kamiya, l’uomo che ha scritto pagine fondamentali della cultura pop interattiva

Arriva a Lucca Hideki Kamiya, uno dei game designer più visionari della storia del medium: a lui si devono capolavori assoluti come Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe, Ōkami, Bayonetta e The Wonderful 101. Un percorso straordinario che lo ha visto protagonista in Capcom, Clover Studio e PlatinumGames, dove ha ridefinito interi generi videoludici. Oggi, alla guida del suo nuovo studio CLlover, sta dirigendo il sequel di Ōkami in collaborazione con Capcom; uno dei progetti più attesi dalla community videoludica mondiale. sarà a Lucca giovedì 29 e venerdì 30 ottobre.

L’ex senior artist di Rockstar Games arriva a Lucca Comics & Games

In qualità di senior artist a Rockstar Games (2001–2016), Stephen Bliss è accreditato per aver definito lo stile artistico altamente riconoscibile del franchise Grand Theft Auto, a partire dalle iconiche copertine di Gta III e Gta: Vice City. Come figura centrale del team artistico di Rockstar, il suo stile distintivo ha contribuito anche alla creazione dell’identità visiva dei successivi titoli della serie Gta, oltre a Red Dead Redemption e L.A. Noire. Prima di consolidare la sua carriera nel mondo dei videogiochi, Bliss ha affinato il suo linguaggio grafico nella Tokyo degli anni ’80, lavorando per la celebre maison di moda Hysteric Glamour. Negli anni ’90 ha collaborato con importanti realtà culturali come Massive Attack, Mtv, Nintendo e Sega. Oggi Bliss è un artista e muralista affermato a livello internazionale, con mostre personali a Londra, New York e Los Angeles, e con la realizzazione di grandi murales pubblici da Miami a Guam. Parallelamente alla sua attività artistica, continua a lavorare su selezionati progetti di illustrazione commerciale, con un portfolio che include Dc Comics, The Washington Post e Bloomberg. La sua partecipazione a Lucca Comics & Games rappresenta un’opportunità unica per incontrare l’artista dietro alcune delle immagini più iconiche della cultura videoludica mondiale.

Lucca Comics & Games 2026 accoglie Daniel Dociu, leggenda della concept art internazionale

Nato a Cluj, in Romania, Daniel Dociu è da oltre trent’anni una delle figure più influenti dell’intrattenimento interattivo. Come chief art director di ArenaNet, ha definito l’identità visiva di Guild Wars e Guild Wars 2, vincendo medaglie agli Spectrum Awards e il Grand Master Award all’Exposè 9. Tra le sue esperienze anche Ea, Squaresoft e Amazon Game Studios. Dociu sarà a Lucca dal 29 ottobre al 1° novembre; un’occasione rara per incontrare chi ha ridefinito il world-building visivo nei videogiochi.

Noah Falstein, uno dei padri fondatori dell’era d’oro delle avventure grafiche

Game designer dal 1980, Noah Falstein è tra i primi dieci dipendenti di Lucasfilm Games, poi diventata LucasArts, e ha collaborato con George Lucas e Steven Spielberg su titoli come The Secret of Monkey Island e Indiana Jones and the Last Crusade. Oggi è director of experience design presso la George Lucas Educational Foundation, di nuovo allo Skywalker Ranch dopo 35 anni. A Lucca firmerà copie di Ribelli, Pirati e Tentacoli – La storia di LucasArts di Andrea Contato (Mondiversi/Tora Edizioni), volume di cui ha scritto l’introduzione. Falstein sarà ospite dal 28 al 30 ottobre con talk e firmacopie.

Da sviluppatori a founder: Day 4 Night Productions si racconta

Lucca Comics & Games 2026 accoglie Day 4 Night Productions, studio italiano nato dall’esperienza di un gruppo di veterani dell’industria videoludica. Tra i suoi co-founder, Cristina Nava e Gian Marco Zanna, entrambi con una lunga esperienza in Ubisoft e su franchise come Mario + Rabbids, Ghost Recon e Star Wars Outlaws.

Due gli appuntamenti che li vedranno protagonisti.

Il primo racconterà il passaggio da sviluppatori a founder: non più soltanto pensare al gioco, ma anche costruire il team e lo studio che dovranno renderlo possibile. Un incontro sul lato meno visibile dello sviluppo, tra entusiasmo, responsabilità, decisioni difficili ed errori, con al centro l’esperienza di Day 4 Night e lo sviluppo di Bradley the Badger, primo titolo originale dello studio.

Il secondo panel vedrà Day 4 Night Productions in dialogo con Cydonia e Nara Studio, per un confronto tra realtà indipendenti italiane e sui diversi percorsi che portano oggi a sviluppare videogiochi nel nostro paese.

Tora Edizioni a Lucca tra artbook, edizioni limitate e anteprime

Tora Edizioni conferma il proprio legame con il mondo videoludico al Padiglione Napoleone, tra artbook ufficiali e anteprime internazionali. Tra le novità, l’artbook ufficiale di Bye Sweet Carole, il pluripremiato videogioco creato da Chris Darril, l’edizione italiana dell’artbook Assassin’s Creed Black Flag Resynced, e la pubblicazione in contemporanea mondiale dell’artbook di The Blood of Dawnwalker: L’arte del gioco.

Chris Darril sarà presente tutti i giorni del festival per incontri, talk e firmacopie. In collaborazione con Mondiversi arriverà Ribelli, pirati e tentacoli. La storia della LucasArts dalle origini al 1990, scritto da Andrea Contato, con prefazione di Noah Falstein. Contato e Falstein saranno agli stand Tora Edizioni e Mondiversi per incontrare i fan e firmare il volume, disponibile anche in due edizioni limitate. Per gli appassioni del più famoso picchiaduro di sempre saranno in uscita il volume 4 di Street Fighter Classic: Shinku Hadoken e il nuovo volume Street Fighter Origins: Sagat.

Non mancheranno, infine, anticipazioni in esclusiva mondiale dedicate a Death Stranding e Call of Duty: Black Ops.

Red Bull Wings Cup: a Lucca la finale nazionale di Ea Sports Fc

Dal 28 ottobre all’1 novembre, Red Bull sarà presente a Lucca Comics & Games con Red Bull Wings Cup, il torneo internazionale di Ea Sports Fc 27 su PlayStation 5, con uno spazio dedicato in via Bacchettoni (angolo Via dei Filatori) tra ospiti, attività speciali e photo opportunity a tema calcistico.

Il 28 e 29 ottobre i visitatori del festival potranno sfidarsi per conquistare i due posti disponibili per i Last Chance Qualifiers e competere per accedere alla finale nazionale del 30 e 31 ottobre; studenti universitari finalisti della University League e i migliori 6 giocatori della Open League di tutta Italia si contenderanno l’ambito titolo.

Il vincitore verrà nominato campione nazionale e il prossimo gennaio volerà a Miami per rappresentare l’Italia alla finale mondiale insieme ai finalisti di 80 paesi del mondo.

Indie Vault: il palcoscenico dei videogiochi indipendenti

In occasione del 60esimo anniversario del festival, Lucca Comics & Games ospiterà Indie Vault, area interamente dedicata alle produzioni videoludiche indipendenti.

Organizzata in collaborazione con Excaliber, con la direzione di Giorgio Catania e Filippo Cosentino, Indie Vault darà la possibilità a 10 studi indipendenti, selezionati da una giuria di esperti, di mostrare le proprie produzioni nella cornice dello storico Palazzo Guinigi.

Un’opportunità unica per scoprire in anteprima gemme indie che presto giungeranno sul mercato e incontrare i loro creatori.

35 anni di Mediaworld, 60 di Lucca: nasce il Celebration Village

MediaWorld conferma la propria presenza a Lucca Comics & Games per il quinto anno consecutivo con il MediaWorld Celebration Village, il padiglione di oltre 600 metri quadrati che quest’anno si rinnova per celebrare due traguardi speciali: i 60 anni di Lucca Comics & Games e i 35 di MediaWorld.

Con un’identità visiva firmata da Giovanni Timpano e ispirata agli anni ’90 e 2000, decenni centrali del percorso del brand.

Tra tornei, Let’s Talk, esperienze gaming, musica dal vivo, attività per appassionati e famiglie e un flash mob a sorpresa sulle note di Michael Jackson, il palinsesto animerà il padiglione insieme allo Smart Shop, dedicato alle ultime novità tech e lifestyle.

A guidare il pubblico, per il quarto anno consecutivo, il trio Antonella Arpa (Himorta), Bryan Ronzani (Bryan Box) e Ivan Nesta.

Euronics Italia porta a Lucca Comics & Games nuove sfide con Level Up Everyday

Euronics Italia porta Lucca Comics & Games Level Up Everyday, un’esperienza immersiva tra gaming, tecnologia e creatività, con aree dedicate a gaming, tech-beauty e lifestyle.

Nell’area gaming del padiglione, situato al baluardo Santa Croce, sarà possibile provare i Pc gaming Hp, gli accessori e simulatori di Logitech G e le sedie gaming Trust, oltre a sfidarsi sui simulatori di guida Logitech G. Completano l’esperienza l’area beauty di Dreame con una postazione hairstyle, il corner telefonia con le novità Realme e l’area schermi Haier. Tra le molte novità, Level Up with the Pro, con sessioni di coaching insieme professionisti di League of Legends e Valorant, e il torneo Level Up and Beat the Pro, aperto a tutti i visitatori e che darà la possibilità di sfidare alcuni tra i migliori pro player del momento.

A completare la presenza eSports, la partnership con il Circuito Tormenta di Riot Games.

Burning Farmhouse presenta Marmorea, il videogioco horror che trasforma la Toscana in un mistero secolare

Ambientato tra le Alpi Apuane e la Versilia, il titolo segue Guido, tornato nel borgo di Pietralba per indagare sulla scomparsa del fratello tra cave di marmo e segreti che affondano le radici nel passato toscano. Il team sarà al festival con un talk dedicato. Uscita prevista nel 2026 per Pc.

Padiglione multimarca videogames, tra ‘slaps and beans’ e Honkai: Star Rail