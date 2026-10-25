Il Polo Fiere diventa il regno del Giappone con la Japan Town

La Japan Town di Lucca Comics & Games sarà più che mai la meta imperdibile per gli amanti del Sol Levante, quest’anno rinnovata e trasformata in una esperienza ancora più immersiva e ricca di novità, attività interattive e spazi dedicati alla community.

Pop culture, tradizione, artigianato e street food accoglieranno i visitatori non appena varcata la soglia del Polo Fiere, che quest’anno ospita oltre cento espositori con gadget, action figure, manga, retro-videogiochi e prodotti di importazione introvabili, tra cui Anime Import e, dal Giappone, Animate. Ma non solo. Quest’anno diventa ancora più centrale l’area culturale e artistica: oltre agli spazi dedicati alla Lucca Manga School e alle scuole di manga, alla lingua giapponese, ad associazioni ed enti giapponesi che racconteranno la storia del paese nipponico, si potrà respirare l’atmosfera mistica del Giappone grazie al piccolo tempio shintoista, dove chi vorrà potrà ricevere gli omamori, i tradizionali amuleti portafortuna in tessuto. E dopo le esperienze immersive, la musica, allegria e i ramen ci si potrà riposare nell’Area Zen, per rilassarsi, respirare, anche meditare, prima di rituffarsi nella coinvolgente festa di Lucca.

Spokon, la mostra del Japan Town

Grande attesa per l’imperdibile mostra della Japan Town che racconta il genere narrativo che ha rivoluzionato il fumetto e l’animazione giapponese: Spokon: sport, lacrime e vittoria!, a cura di Giorgia Vecchini con la penna di Alessandro Apreda DocManhattan. Spokon vuol dire ‘sport’ ma anche ‘spirito’ e l’esposizione ripercorre l’evoluzione del genere a partire dai suoi capostipiti: l’epica rivalità di Rocky Joe, le passioni di Mimì e la nazionale di pallavolo (Attack n.1), l’eleganza di Jenny la tennista e la determinazione di Tommy la stella dei Giants. Un filo conduttore che unisce i grandi pionieri ai successi degli anni 80-90 con un occhio di riguardo a Capitan Tsubasa (Holly e Benji) e Slam Dunk fino ai più recenti Haikyu!! e Blue Lock. Attraverso disegni originali, cel d’animazione, memorabilia d’epoca provenienti dal Sol Levante e glorioso merchandising italiano, la mostra esplora come il sacrificio, la determinazione e il riscatto abbiano trasformato la competizione atletica in una metafora di vita universale. E la ‘mostra’ continua fuori dalla mostra… con partite di pallavolo e cosplayer vestiti da Mimi e da Haikyu!!

Area Mangaka, palco Japan e sale incontri

Punto d’incontro ideale per gli aspiranti disegnatori di manga, alla Japan Town ci si ritrova nell’Area Mangaka, dove scoprire nuovi talenti, confrontarsi sulle tecniche di disegno e mostrare le proprie opere, sotto lo sguardo attento dei docenti della Lucca Manga School, mentre per i workshop pratici sono allestite le sale incontri, che ospitano anche panel di approfondimento e incontri ravvicinati con i grandi ospiti del festival. E poi ancora musica al Palco Japan Live, con performance canore, show mozzafiato e dove, naturalmente, sfileranno i cosplay, sempre protagonisti di Lucca Comics & Games.

La Lupin Experience

Tra le esperienze più interattive della Japan Town 2026 la Lupin Experience: chi vorrà potrà vestire i panni del geniale ladro gentiluomo più famoso degli anime, Rupan Sansei (nome originale giapponese) e aiutarlo a evadere di prigione.

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