Nuovi importanti riconoscimenti per l’artista lucchese Davide Berti

Premio Internazionale Tiziano e Fiorino d’oro a Palazzo Vecchio a Firenze per il pittore amante del paesaggi e della natura

Nuovi importanti riconoscimenti per l’artista Davide Berti.

Riconoscendo l’alto valore artistico delle sue opere, è stato invitato a partecipare al premio Internazionale Tiziano. Lo stesso gli consentirà di fare conoscere, ancora di più, la sua opera tramite una video esposizione in tre mostre molto prestigiose. La prima nello stand della Fiera d’Arte di Padova dal 13 al 16 novembre. La seconda alla Scuola di San Teodoro a pochi passi dal ponte di Rialto a Venezia da 14 al 28 novembre. Infine la terza dal 9 al 17 dicembre all’Aleksandra Historik Gallery a Valencia, in terra spagnola.

Inoltre fra tutti i partecipanti saranno selezionati 15 artisti, i quali esporranno fisicamente e gratuitamente, un’opera all’Aleksandra Historik Gallery di Valencia. Una sua opera sarà pubblicata, in mezza pagina, nel catalogo Effetto Arte. Oltre alla recensione personalizzata, Berti riceverà la targa.

Ricordiamo che il premio internazionale Tiziano è il nuovo progetto di Fondazione Effetto Arte che porta la visibilità dei suoi artisti in tre diverse città non solo del Belpaese. Come sempre, partecipare al progetto non significa solo esporre le opere ma anche pubblicarle sul catalogo Effetto Arte, avere una recensione critica a cura del fondatore Sandro Serradifalco e concorrere al premio finale che sarà di valore economico significativo.

Berti è atteso il 28 novembre anche per un altro premio di prestigio. Stiamo parlando del Fiorino d’oro a Palazzo Vecchio a Firenze. Berti sarà presente alla premiazione nel suggestivo Salone dei Cinquecento. Le opere prime classificate nelle sezioni Pittura e scultura, Grafica e fotografia saranno premiate con Fiorino d’oro, Fiorino d’argento o Medaglia di bronzo e assegno significativo.

Tutte le opere saranno esposte, con apposito allestimento, in Palazzo Vecchio nel corso della cerimonia. Una ulteriore selezione dei lavori a concorso, individuata dalla giuria di merito, sarà esposta nella Mostra Premio che si terrà successivamente a Firenze. Tutte le opere a concorso saranno inserite nella mostra virtuale della 43esima edizione del Premio Firenze.

Ricordiamo che Berti alla Pro Biennale di Venezia ha ricevuto quest’anno l’attestato e la menzione speciale per l’opera che ha esposto.