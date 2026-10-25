Ponsacco omaggia il maestro Antonio Possenti con un documentario e una mostra a dieci anni dalla morte

La Galleria d’Arte Brunetti con il patrocinio del Comune di Ponsacco, presenta un doppio imperdibile appuntamento dedicato a dieci anni esatti dalla morte al noto artista Antonio Possenti (Lucca 1933-2016).

Sabato 7 novembre alle 21,30 si tiene la proiezione ad ingresso gratuito del film documentario Storie di Altromare di Lorenzo Garzella, in collaborazione con Sky Arte al cinema teatro Odeon di Ponsacco (via dei Mille, 1). L’iniziativa è anticipata nei giorni martedì 3 e giovedì 5 novembre da proiezioni mattutine speciali riservate ai studenti delle scuole della Valdera. Nello specifico si tratta degli istituti primari e secondari di Ponsacco, Pontedera, Capannoli, Peccioli, Perignano e Cascina.

Il culmine dell’evento, sarà l’inaugurazione della mostra Il magico mondo di Possenti, domenica 8 novembre alle 17 alla Galleria d’Arte Brunetti (via di Gello, 15/a-b-c). Michele Brunetti dal 2014 lavora alla Galleria Brunetti. Proseguendo e valorizzando l’attività di famiglia iniziata nel 1968 dal nonno Mauro che ne è il fondatore. Insieme con loro, figurano oggi alla Galleria Brunetti anche suo padre Marco e suo fratello Gabriele.

Abbiamo contattato Michele Brunetti che ci ha lasciato un suo pensiero sull’iniziativa dedicata al grande artista lucchese. Rivelando a Lucca in Diretta anche particolari profondi del legame che unisce da anni la sua famiglia con il maestro Possenti. “Antonio Possenti – mette in luce Michele Brunetti – è stato da anni un amico della nostra famiglia. Frequentatore della Galleria Brunetti, spesso usciva anche insieme a mio nonno Mauro nei fine settimana. Anch’io che ho 31 anni, ho avuto modo di conoscerlo. E di ammirare le sue esposizioni che per me sono state fra le prime. Ho ancora delle fotografie ricordo con lui. Antonio non solo partecipava a diverse mostre ma veniva a vedere anche quelle di altri artisti. Come per esempio Francesco Musante, Giampaolo Talani e Giovanni Maranghi”.

L’iniziativa organizzata in suo ricordo, sarà un’occasione unica per riscoprire l’universo poetico e figurativo del maestro attraverso il linguaggio del cinema e l’emozione delle opere dal vivo. Il documentario, già presentato in diverse occasioni, è infatti un omaggio poetico e visivo al maestro lucchese. Ed è proprio su queste iniziative che Michele Brunetti si sofferma. “La pellicola trasmessa a Ponsacco in un teatro unico da ben 390 posti e realizzata dal regista Lorenzo Garzella in collaborazione con Sky Arte, esplora la vita e l’opera dell’artista lucchese. Intrecciando realtà e visione. Il documentario alterna interviste, preziosi archivi Super8, vecchi scritti e immagini inedite del maestro al lavoro nel suo straripante studio di piazza dell’Anfiteatro a Lucca. Ma non solo. Grazie – spiega Brunetti – ad affascinanti animazioni, le sue creature pittoriche prendono vita. Affiorano dal nero e scivolano fuori dallo studio per vagare furtivamente nelle notti lucchesi. Verso una festa da ballo clandestina che si dissolverà solo all’alba”.

L’esposizione invece accompagna il visitatore dentro l’universo fantastico di Possenti. “Presentiamo nella nostra galleria – ricorda Michele Brunetti – un viaggio artistico in una selezione di opere di Antonio Possenti tra figure, creature e paesaggi. Sospesi in un continuo equilibrio tra sogno, memoria e invenzione. In mostra una selezione esclusiva che va dai dipinti originali alle serigrafie materiche in edizione limitata. Fino alla celebre cartina nautica utilizzata da Sky Arte per la copertina del film documentario Storie di Altromare. Possenti è stato pittore e illustratore significativo dal linguaggio poetico e visionario. Soprattutto della pittura fantastica e surreale. Dopo gli studi classici e la laurea in giurisprudenza, affiancò all’insegnamento l’attività di disegnatore satirico. Succedendo al vignettista Mino Maccari sulle pagine del settimanale Il Mondo, illustrò alcuni volumi della Collana Il Ponte della casa editrice Mondadori. Per poi dedicarsi completamente dal 1960 alla pittura dopo il determinante incontro con Marc Chagall in Costa Azzurra nel 1957. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose manifestazioni nazionali ed internazionali in prestigiose sedi pubbliche e museali. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni private e pubbliche. E il suo immaginario continua a distinguersi per la capacità di trasformare la realtà in racconto poetico”.

Ricordiamo che nella pittura di Possenti si notano anche influenze della sua infanzia vissuta a Livorno. L’artista lucchese nella sua vita è stato inoltre membro dell’Accademia di lettere, scienze e arti di Lucca e dell’Accademia dell’arte del disegno di Firenze.