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Sindone e Volto Santo, don Domenico Repice ne parla a Le Vele

25 ottobre 2026 | 17:39
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di Redazione

Redazione

Sindone e Volto Santo, don Domenico Repice ne parla a Le Vele

L’importante conferenza è in programma il 10 novembre

Don Domenico Repice sarà a Lucca per parlare di Sindone e Volto Santo. L’appuntamento è organizzato dagli adulti della parrocchia di San Donato e sarà al centro parrocchiale Le Vele il prossimo 10 novembre alle 15,30.

Al centro della relazione ci saranno icona, Sindone e mistero del Volto di Cristo. Don Domenico è nato a Roma nel 1967 ed è sacerdote dal 1993. Laureato in Teologia è, tra l’altro, cappellano dell’Università Niccolò Cusano e rettore della chiesa di Santa Maria Immacolata all’Esquilino.

L‘ingresso è libero e aperto a tutti.