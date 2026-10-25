Sindone e Volto Santo, don Domenico Repice ne parla a Le Vele

Don Domenico Repice sarà a Lucca per parlare di Sindone e Volto Santo . L’appuntamento è organizzato dagli adulti della parrocchia di San Donato e sarà al centro parrocchiale Le Vele il prossimo 10 novembre alle 15,30 .

Al centro della relazione ci saranno icona, Sindone e mistero del Volto di Cristo. Don Domenico è nato a Roma nel 1967 ed è sacerdote dal 1993. Laureato in Teologia è, tra l’altro, cappellano dell’Università Niccolò Cusano e rettore della chiesa di Santa Maria Immacolata all’Esquilino.