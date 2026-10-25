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The merry wives of Windsor apre lo Shakespeare Festival
Spettacoli in lingua inglese da lunedì 26 ottobre. Al Teatro dell’Olivo di Camaiore infatti, c’è lo Shakespeare Festival, che parte con un doppio appuntamento della Next Artsist Versilia che porta in scena, prima la mattina alle 10 per le scuole superiori del territorio e poi alle 21,15 per il pubblico “The merry wives of Windsor” in analogia con “Aristofane’s Lisistrata”.
Uno spettacolo in lingua inglese, pensato come un dialogo tra due commedie lontanissime nel tempo, ma ancora capaci di parlare al presente con intelligenza, ironia e libertà. Un cavaliere vanitoso, due lettere d’amore identiche e due donne che non hanno nessuna intenzione di stare al gioco. Shakespeare incontra Aristofane in una commedia dove l’ingegno femminile attraversa i secoli: da Windsor all’antica Atene, da Mistress Ford e Mistress Page fino a Lisistrata, tra cesti della biancheria, travestimenti, fate e riti magici. Una burla scoppiettante che si trasforma in un inno alla solidarietà e alla libertà delle donne, dove si ride di cuore e si esce con qualcosa su cui riflettere.Regia della prof. Antonella Padolecchia direttrice artistica del Festival.