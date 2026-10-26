A Lucca Comics and Games un fumetto work-in-progress che rende la community protagonista

Peach Momoko, Giacomo Bevilacqua, Luca Enoch e Paolo Barbieri firmano ‘Il Quinto’, progetto di Msd e Lucca60

C’è un progetto, unico per le sue caratteristiche, che poteva nascere solo a Lucca Comics & Games, dall’unione di Msd Italia e Lucca60, un luogo prima ancora di un festival, capace di far dialogare, a più livelli, il mondo del fumetto con origini diverse, il Fantasy, passando dall’attivazione fisica ai grandi eventi interattivi, tramite un linguaggio proprio della cultura pop, trasformando il messaggio in un codice condiviso.

Ed è in questo contesto che nasce Il Quinto, progetto sviluppato da Msd Italia insieme a Lucca Comics & Games, che mette insieme autori internazionali con una caratteristica unica, quello di rendere protagonista il pubblico del festival, che potrà interagire diventando parte della storia del fumetto, per una storia che, di fatto, diventa di tutti.

Il Quinto vanta firme di altissimo livello: la sceneggiatura è di Luca Enoch, Peach Momoko è la concept artist della copertina, gli interni sono disegnati da Giacomo Bevilacqua, l’illustrazione immaginifica finale è affidata a Paolo Barbieri e i disegni di accompagnamento sono di Valerio Amilcare, in arte Mangiasogni. La storia, ambientata in un futuro prossimo dominato da un sistema di punteggio individuale chiamato Score, racconta le vicende di cinque amici, le cui vite si intrecciano attorno a un segreto che cambierà per sempre il modo in cui si guardano l’un l’altro. Ed è proprio dalla fine della storia, che inizia quella delle community del Festival di Lucca Comics & Games.

Host dell’evento di lancio saranno Camihawke, Claudio Di Biagio e Guglielmo Scilla, tre tra i creator italiani più amati dal pubblico e coinvolti nel progetto.

Fa parte del progetto anche Valerio Amilcare, in arte Mangiasogni che ha firmato i character preliminari dei personaggi e i disegni che accompagnano le attivazioni e i materiali di sviluppo che seguono il fumetto.

Tutto questo prenderà vita anche in un luogo fisico da visitare, all’interno del padiglione San Martino, dove per cinque giorni sorgerà lo stand dedicato a Il Quinto: un mondo da esplorare, tra attivazioni a tema, eventi e una zona riservata a chi vorrà spingersi oltre dopo la lettura del fumetto.

Il Quinto sarà distribuito gratuitamente in versione cartacea a Lucca Comics & Games dal 28 ottobre all’1 novembre: un’edizione limitata, disponibile solo nei cinque giorni di festival. Il racconto continuerà a vivere in versione digitale, sempre gratuita, con anteprime disponibili online e sull’app ufficiale di Lucca Comics & Games e su un portale dedicato di Msd.

Questa storia nasce all’interno di uno speciale progetto relativo a un tema importante di sanità pubblica a cui Lucca Comics & Games ha deciso di aderire, al fianco di Msd Italia per favorire l’informazione sull’Hpv (Papillomavirus Umano), dando vita a un progetto originale e crossmediale di ampio respiro.