A Lucca Comics sbarca ‘Reddy’: il videogame di Cgil Toscana dedicato alla sicurezza sul lavoro

Cgil Toscana spiega la sicurezza sul lavoro in chiave gaming: arriva Reddy – Safe, Go!, un videogioco in pixel art con l’obiettivo di parlare alle nuove generazioni di prevenzione, rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 28 ottobre all’1 novembre il videogame sbarcherà a Lucca Comics & Games. Lo stand ospiterà inoltre il noto youtuber Yotobi.

Sviluppato con il contributo di game designer, sviluppatori e illustratori specializzati in pixel art, Reddy – Safe, Go! trasforma il tema della sicurezza sul lavoro in un’esperienza interattiva, immediata e accessibile. Protagonista del videogioco è Reddy, un piccolo super lavoratore, volutamente ispirato al quadrato rosso del simbolo Cgil. Un personaggio giovane, positivo e ironico, chiamato ad affrontare situazioni e rischi che possono presentarsi nella quotidianità lavorativa. Il giocatore accompagna Reddy attraverso quattro diversi ambienti di lavoro: il cantiere, il magazzino, il laboratorio e l’ambiente confinato. Ogni scenario nasconde ostacoli, imprevisti e situazioni di pericolo, ma anche gli strumenti necessari per affrontarli: i Dpi, Dispositivi di Protezione Individuale, che Reddy dovrà individuare e utilizzare per proseguire in sicurezza.

L’obiettivo non è soltanto superare i livelli, ma imparare giocando a riconoscere un rischio, adottare il comportamento corretto e comprendere il valore della prevenzione e della protezione sul lavoro. Con Reddy, Cgil Toscana sceglie quindi di affrontare un tema serio e urgente attraverso un linguaggio diverso da quello tradizionale: quello del gaming. Un mezzo particolarmente vicino alle nuove generazioni, capace di trasformare l’informazione in esperienza e di avvicinare ragazze e ragazzi alla cultura della sicurezza prima ancora del loro ingresso, o nei primi anni, nel mondo del lavoro. Su www.reddycgiltoscana.it, la landing page dedicata, sarà possibile scoprire il progetto, consultare il calendario degli appuntamenti durante Lucca Comics & Games e, naturalmente, giocare a Reddy – Safe, Go!.

Tra gli appuntamenti previsti durante Lucca Comics & Games, giovedì (29 ottobre) alle 15 lo stand Cgil Toscana, situato nel padiglione Carducci, ospiterà Yotobi, uno dei creator più conosciuti e longevi del panorama YouTube italiano. La sua presenza sarà un’occasione per avvicinare ulteriormente il progetto al pubblico più giovane e raccontare, attraverso il linguaggio della cultura digitale e dell’intrattenimento, come anche un tema complesso come quello della sicurezza sul lavoro possa trovare nuove forme di comunicazione e coinvolgimento. Dal 28 ottobre all’1 novembre, i visitatori potranno quindi conoscere Reddy, provare il videogioco e mettersi alla prova nei suoi quattro ambienti di lavoro. Scopri tutti gli appuntamenti su reddycgiltoscana.it