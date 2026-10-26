Alla 17enne Jacquelin Del Ticco la 19esima edizione del contest canoro ‘La Spiga d’Oro’

Si è conclusa la diciannovesima edizione de La Spiga D’Oro, contest il quale ha visto vincitrice assoluta la cantante diciassettenne Jaquelin Del Ticco.

Il concorso andato in scena nei giorni 23, 24 e 25 ottobre, nato diciannove anni fa da un’idea di Vittorio Spada e della sua famiglia, titolari del ristorante pizzeria Il Granaio di San Pietro a Vico, aperto a cantanti di tutte le età, ha visto la partecipazione di 34 concorrenti provenienti da diverse province della Toscana.

La serata di sabato 24 il contest per il secondo anno consecutivo è stato dedicato ai giovanissimi in età compresa tra i cinque e gli undici anni, ben dodici piccoli cantanti iscritti i quali sono stati giudicati da una giuria altamente qualificata la quale ha decretato vincitori per la Categoria Baby al primo posto la piccolissima Caterina Marchetti di soli sette anni, con il brano Ali di Carta, al secondo posto si è classificato Alessandro Zanni di 10 anni ed al terzo Elettra Cardelli di 11 anni.

La serata finale aperta dall’esecuzione della piccola Caterina Marchetti, ha visto la partecipazione di quindici cantanti finalisti, i quali giudicati dalla giuria di esperti presieduta dal maestro Philip Dati e dagli altri componenti della giuria di qualità, ovvero i maestri: Fabio Ceccanti, Michele Del Pecchia, Giada Bernicchi, Vijaj Pierallini e dal talent scout Roberto Ammannati che hanno decretato questi vincitori. Per la Categoria Junior: Emily Giusti, Caterina Nencini, e Noemi Martinella; per la Categoria Senior: Carlotta Baccei, Emilio Lebbiati, Eva Armocida ed infine nella Categoria Over Debora Orsi, cantautrice la quale ha presentato un suo inedito dedicato a Lucida Mansi, al secondo posto Antonio Scarpellino, ed infine al terzo posto la coppia composta da Riccardo Vartelloni ed Irene Mosca.

La serata ha inoltre visto ospiti Patrizia Rubino, Fabio Ceccanti, Michele del Pecchia esibirsi con brani da loro composti.

Ospite d’onore il cantante Riccardo Gerardi il quale ha presentato in anteprima un estratto dello spettacolo musicale Gdvdm, Genesi della vita e della morte. Un viaggio intenso che attraversa fragilità, conflitti interiori, fede, perdita e rinascita. suo spettacolo.

La serata si è poi conclusa con l’esibizione della vincitrice assoluta Jaqueline Del Ticco.