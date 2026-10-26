Comics e diritti umani, dopo quarant’anni torna la Targa Oesterheld per il dialogo e la comprensione tra i popoli

A quarant’anni esatti dalla sua nascita torna, in occasione del 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games, la Targa Oesterheld per il dialogo e la comprensione tra i popoli, un titolo oggi più che mai significativo in un mondo dilaniato da guerre, intolleranza e prevaricazione.

Un riconoscimento che aveva già una sua storia quando, nel 1986, l’allora Salone Internazionale del Comics dedicò postumo il riconoscimento a Héctor Germán Oesterheld, maestro del capolavoro L’Eternauta, scomparso nella nebbia della dittatura militare argentina insieme alle sue quattro figlie e agli altri 30mila desaparecidos. Dopo la mostra L’Eternauta. Oltre lo spazio e il tempo, dedicata nel 2025 all’indimenticato fumettista argentino, allestita nelle sale di Palazzo Guinigi con l’esposizione di più di 100 tavole originali, Lucca Comics & Games fa ora rinascere la Targa Oesterheld, ripensata insieme a Martìn Miguel Oesterheld e Laura Bruno, eredi del grande fumettista argentino, e a Emergency, charity partner della manifestazione.

“Abbiamo voluto far rinascere la Targa Oesterheld perché ci sono premi che si custodiscono, più che assegnarsi. Dedicata al grande maestro Héctor Germán Oesterheld, autore de L’Eternauta, inghiottito dal buio della dittatura argentina insieme alle sue quattro figlie e a trentamila desaparecidos, sentiamo questo riconoscimento come strumento vivo. Ed è anche per questo che Lucca è una Legacy: un’eredità che non si limita a custodire il passato, ma lo rimette in circolo, lo rende ancora capace di parlare al presente. L’abbiamo fatta rinascere insieme a chi ha il diritto di custodirne il senso – Martín Miguel Oesterheld, Laura Bruno ed Emergency, il nostro charity partner – e l’abbiamo pensata più larga di prima: non solo il fumetto, ma tutti i linguaggi che Lucca Comics & Games rappresenta, perché costruire ponti oggi non ha un solo alfabeto. Perché per noi raccontare storie resta ancora il modo più potente che abbiamo per restare umani gli uni per gli altri”, ha dichiarato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

Se la Targa ha rappresentato per anni il punto di incontro tra il fumetto e i diritti umani ed era rivolta ad autori, editori, disegnatori che attraverso la nona arte creavano ponti per superare divisioni culturali e politiche, oggi la Targa Oesterheld si rivolge a tutte le forme di espressione che Lucca Comics & Games rappresenta, premiando anche coloro che si sono distinti per la creazione del “dialogo e la comprensione tra i popoli” nei diversi media da essa celebrati.

L’assegnazione sarà decisa da una giuria apposita, di cui fanno parte il maestro italiano Igort; Martìn Miguel Oesterheld erede appunto del grande Héctor; Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency; il maestro argentino José Muñoz, dalla popolarissima scrittrice fantasy Licia Troisi e da una rappresentante del gruppo di lavoro di Lucca Comics & Games.