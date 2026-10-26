Disegni dagli Uffizi per la mostra di Go Nagai: a confronto le visioni dell’Inferno di Dante
Il grande museo fiorentino porta a Lucca sei opere cinquecentesche di due grandi artisti toscani: Federico Zuccari e Francesco Salviati
Manga moderno e disegno tardo cinquecentesco si specchiano in un inedito confronto sull’Inferno dantesco: è quanto si potrà ammirare nell’ambito di Go Nagai – Sole, cuore e acciaio, mostra dedicata da Lucca Comics & Games al grande maestro nipponico, padre di icone pop come Mazinga Zeta, Jeeg, Devilman e molti altri celebri personaggi (dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca).
In occasione dell’esposizione, e nel quadro della collaborazione culturale tra la manifestazione e le Gallerie degli Uffizi, il grande museo fiorentino porta a Lucca sei disegni cinquecenteschi di due grandi artisti toscani: cinque illustrazioni della Divina Commedia della serie creata tra 1586 e 1588 dal maestro fiorentino Federico Zuccari, noto per aver affrescato la Cupola del Duomo di Firenze, e la copia della celeberrima raffigurazione dell’Anima dannata di Michelangelo Buonarroti, attribuita a uno dei massimi esponenti del manierismo, Francesco Salviati.
In uno spazio ad hoc della mostra, dunque, prenderà corpo un vero e proprio dialogo estetico ‘infernale’, in cui, per la prima volta, le illustrazioni della Divina Commedia che Go Nagai (ispirate dalla rappresentazione popolarizzata da Gustave Doré nell’Ottocento) realizzò negli anni Novanta, si ‘specchieranno’ anche tematicamente con scene affini, ritratte da due maestri assoluti del manierismo circa mezzo millennio fa.