Disegni dagli Uffizi per la mostra di Go Nagai: a confronto le visioni dell’Inferno di Dante

Manga moderno e disegno tardo cinquecentesco si specchiano in un inedito confronto sull’Inferno dantesco: è quanto si potrà ammirare nell’ambito di Go Nagai – Sole, cuore e acciaio , mostra dedicata da Lucca Comics & Games al grande maestro nipponico, padre di icone pop come Mazinga Zeta, Jeeg, Devilman e molti altri celebri personaggi (dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca).

In occasione dell’esposizione, e nel quadro della collaborazione culturale tra la manifestazione e le Gallerie degli Uffizi, il grande museo fiorentino porta a Lucca sei disegni cinquecenteschi di due grandi artisti toscani: cinque illustrazioni della Divina Commedia della serie creata tra 1586 e 1588 dal maestro fiorentino Federico Zuccari, noto per aver affrescato la Cupola del Duomo di Firenze, e la copia della celeberrima raffigurazione dell’Anima dannata di Michelangelo Buonarroti, attribuita a uno dei massimi esponenti del manierismo, Francesco Salviati.