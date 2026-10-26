Due appuntamenti esclusivi ai Comics con Mediaset Infinity

In programma il docu-game ‘Rift – Il futuro è in gioco’ e l’anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di One Piece

Mediaset Infinity torna al Lucca Comics & Games 2026 con due incontri pensati dedicati alla scoperta dei contenuti e delle novità della piattaforma.

Sabato (31 ottobre) alle 11,30, al Cinema Centrale, si parte con la presentazione del docu-game Rift – Il futuro è in gioco diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity Lab, che sarà disponibile in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity a partire dal 15 novembre.

Il progetto affronta il tema del cambiamento climatico riprendendo le dinamiche di un vero e proprio gioco di ruolo costruito su dati scientifici reali: 4 divulgatori e attivisti siedono a un tavolo e diventano agenti di una società segreta che ha imparato ad attraversare gli squarci aperti nello spazio e nel tempo dall’impatto umano sul pianeta. La posta in gioco non è la sopravvivenza dei personaggi ma la qualità del futuro che riportano indietro. A guidarli, in qualità di master, è lo stesso Claudio Di Biagio, che apre gli scenari e conduce la partita.

Alle 15, sempre al Cinema Centrale, appuntamento con l’anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di One Piece – Saga del Paese di Wa, prodotti da Toei Animation. Entrambi gli episodi dell’anime di culto presentati al Lucca Comics & Games andranno poi in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Mediaset Italia 2 e saranno disponibili su Mediaset Infinity. In occasione della proiezione, il pubblico riceverà in omaggio una versione del celebre cappello di paglia del protagonista della serie, Luffy, creata ad hoc grazie alla sinergia tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation.