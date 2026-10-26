Livatino, Moro e Bachelet al centro di tre incontri dell’Azione Cattolica di Lucca

Nuovo ciclo dal titolo ‘Semi di speranza e giustizia’ con al centro tre grandi del Novecento raccontati da chi è stato loro vicino

L’impegno nasce dal cuore, si coltiva in famiglia e produce frutto nella società. Con questa consapevolezza, l’Azione Cattolica di Lucca pianta Semi di speranza e giustizia, un nuovo ciclo di incontri per approfondire la conoscenza di tre grandi del Novecento attraverso il racconto di chi gli è stato vicino.

Rosario Livatino, Vittorio Bachelet e Aldo Moro sono i nomi al centro di tre incontri, nati come prosecuzione del progetto Democrazia in cammino e pronti a segnare un nuovo percorso.

Le tre serate con i familiari e gli amici del beato Rosario Livatino, di Vittorio Bachelet e di Aldo Moro saranno la chiave per riscoprire le radici del nostro impegno civile, nella convinzione che non c’è democrazia senza cura e non c’è futuro senza memoria attiva.

Con Semi di speranza e di giustizia, l’Azione Cattolica lucchese rilancia. E punta a rimettere al centro la testimonianza di chi ha saputo coniugare, fino al sacrificio supremo, la coerenza della fede cristiana con il servizio rigoroso alle istituzioni della Repubblica. Un tema caro all’Ac, che da sempre promuove impegno e servizio in ogni campo della vita.

Fin dalla nascita della Repubblica e dalla stesura della Carta Costituzionale d’altra parte, i cattolici hanno offerto un contributo determinante all’edificazione di uno Stato democratico fondato sulla dignità della persona, sulla solidarietà e sulla giustizia sociale.

Il cammino in tre tappe inizia con La giustizia vissuta come vocazione, nel solco della testimonianza del giovane magistrato Rosario Livatino (1952-1990), beatificato nel 2021. Se ne parla mercoledì 4 novembre alle 21 con Giuseppe Palilla, amico e compagno di classe del Beato Rosario e presidente dell’associazione Amici di Rosario Livatino.

Si prosegue il 12 novembre, sempre alle 21, con Il servizio alle istituzioni e la riconciliazione e Vittorio Bachelet (1926-1980), figura centrale dell’Azione Cattolica negli anni del Concilio Vaticano II e poi presidente del Consiglio superiore della magistratura, raccontato dal figlio Giovanni, docente universitario.

La visione politica del bene comune e Aldo Moro (1916-1978), il 16 novembre, chiudono il breve ma intenso percorso tra formazione e memoria. Statista ed educatore, spese la sua vita per costruire uno spazio democratico inclusivo e pluralista, ponendo sempre al centro l’etica della responsabilità e la dignità di ogni persona. A raccontarlo sarà il nipote Renato, docente universitario e storico.