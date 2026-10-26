Lucca Comics and Games è anche digital: torna il Live Show su Twitch durante la manifestazione

Un cast consolidato e amatissimo con Cydonia, Escilgioco, Claudio Di Biagio, Martina Levato e CKibe. Ci sono i Community Awards

Dal 28 ottobre all’1 novembre torna il palinsesto digitale di punta di Lucca Comics and Games: il Live Show, cinque giorni di diretta sul canale Twitch ufficiale con una programmazione giornaliera di interviste, talk e approfondimenti con grandi ospiti dal mondo del fumetto, del gioco, del videogioco, del fantasy, del cinema e delle serie tv.

Un hub editoriale live capace di raccontare il festival in tempo reale, prima, durante e dopo ogni appuntamento. A guidare lo show un cast consolidato e amatissimo: Cydonia, Escilgioco, Claudio Di Biagio, Martina Levato e CKibe. Cinque host, cinque sguardi diversi per raccontare il mondo di Lucca Comics & Games da ogni prospettiva. Come nella scorsa edizione, le dirette si alterneranno tra due location all’interno della manifestazione: lo Studio Arnolfini, nel cuore dello storico palazzo lucchese, e lo Studio Carducci, sul palco del Grog Live Show all’interno dell’omonimo padiglione. Due spazi, due atmosfere, un racconto unico. A supportare la produzione sarà MediaWorld che, oltre a presidiare la manifestazione con il suo Celebration Village in piazza della Caserma, per il secondo anno consecutivo affianca il Live Show con MediaWorld Studios, il proprio hub per la creazione di contenuti digitali, confermando un sodalizio nato nel 2025 e già rodato sul campo.

Lucca Comics & Games Community Awards

Tornano per la quarta edizione i Lucca Comics & Games Community Awards, i premi dedicati alle opere più amate dell’anno nelle categorie Comics, Manga & Manhwa, Game, Videogame, Book, Movie, Series e ovviamente il personaggio più amato. Non una giuria di esperti, non una redazione: sono i fan a decidere, esprimendo le proprie preferenze e dando voce a ciò che ha davvero lasciato il segno. Le votazioni siono state aperte attraverso l’app ufficiale e la landing page dedicata, con il coinvolgimento degli host del Live Show in qualità di Ambassador: Cydonia, Escilgioco, Claudio Di Biagio, Martina Levato e CKibe. Per la prima volta, partner ufficiale Il Gran Turchese, che sceglie di affiancare una delle iniziative più partecipate e amate della manifestazione, confermando la propria vicinanza a un pubblico giovane e appassionato.

Rpg Night Live

Giunge all’ottava edizione Rpg Night Live, il format di gioco di ruolo nato nel 2019 sul canale Twitch di Lucca Comics & Games, un appuntamento che negli anni è diventato uno dei progetti digitali più amati e attesi dal pubblico. Anche quest’anno Francesco Lancia torna nel ruolo di Master, affiancato da Christian Zoltar Bellomo per il racconto e la costruzione dell’avventura, esplorando le storiche ambientazioni di Dungeons & Dragons in un viaggio tra le origini del gioco di ruolo. Al tavolo si alterneranno alcuni volti amatissimi tra cui il collettivo InnTale e Claudio Di Biagio con la sua brigata di Aletheia, pronti a dare vita a personaggi, scelte e colpi di scena in una campagna che promette di sorprendere anche i fan più esperti. Dopo le tre sessioni in streaming ci sarà la puntata finale durante la manifestazione, con un easter egg che i fan non vorranno perdere.

#Lucca60 su TikTok

TikTok Italia, per il quarto anno consecutivo, è official entertainment partner di Lucca Comics & Games, confermando una collaborazione che negli anni ha trasformato la piattaforma in uno dei canali privilegiati per raccontare il festival. In attesa dell’inizio della manifestazione, il profilo di Lucca si è animato con i racconti della passata edizione e, per celebrare i sessant’anni, con le voci di sei storyteller d’eccezione. Martina Levato, Frà Gullo, Virginia Imbimbo (Il turno di Virg), Chiara Cecilia Santamaria (BOOMfiction), Edoardo Poveromo (Needo), Giorgio Avano (Harukay Games) stanno già accompagnando il pubblico alla scoperta delle novità e delle atmosfere uniche dell’edizione 2026.