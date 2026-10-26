‘Palestina 36 – Quando tutto ebbe inizio’ in prima visione per il Cineforum Ezechiele

Nell’ambito della ventottesima stagione di attività del Cineforum Ezechiele 25,17 , il cartellone di prime visioni al Cinema Astra propone un appuntamento di grande spessore storico e civile. Martedì (27 ottobre) alle 20,30, verrà proiettato Palestina 36 – Quando tutto ebbe inizio (Palestina/Francia, 2025, 120′) diretto dalla regista Anne-Marie Jasir, in versione originale con sottotitoli in italiano.

Se è impossibile capire il presente senza conoscere il passato, il cinema di Annemarie Jacir serve a ricostruire una memoria negata. In Palestina 36, la regista rievoca la prima grande insurrezione palestinese di massa contro il mandato britannico, punto di svolta che ha determinato gli equilibri della regione. Incrociando la storia collettiva con quella di Yusuf – giovane diviso tra la modernità di Gerusalemme e le sue radici contadine –, il film si struttura come un grande romanzo popolare. Tra passione politica e rigore storico, impreziosito dal lavoro sugli archivi e da un cast d’eccezione (Hiam Abbass, Kamil al-Basha, Saleh Bakri, Jeremy Irons), Jacir prende di petto il trauma della propria comunità per ricordare che la memoria è l’unica forma di resistenza.