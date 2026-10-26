Siamo tutti supereroi: inaugura la mostra di Marco Pignatelli agli ‘Orti’

In occasione dei 60 anni di Lucca Comics&Games, il ristorante Gli Orti ospita un progetto fotografico coprodotto da LuccaCrea e firmato da Marco Pignatelli, autore di una serie di scatti dedicati a una figura tanto straordinaria quanto familiare: il supereroe imperfetto.

A prestarsi alle pose sono stati cosplayer protagonisti di un universo fatto di immaginazione e trasformazione. Ma i supereroi di questa mostra non arrivano da un pianeta lontano e non possiedono forza sovrumana. Sono persone comuni, capaci ogni giorno di compiere gesti straordinari. Sono coloro che, per qualcuno, rappresentano un punto di riferimento, una mano tesa nel momento del bisogno. perché in fondo tutti noi, per qualcuno, siamo supereroi.

Gli scatti di Marco Pignatelli sono stati realizzati a tavola, mentre i protagonisti mangiano piatti della cucina italiana più iconica, ritratti in un momento comune, riconoscibile e quotidiano della giornata, dove il costume e l’immaginario del cosplay non è cancellato, ma in dialogo con la semplicità di un gesto universale.

A tavola il supereroe appare così nella sua dimensione più vera: vulnerabile, ironico, normale, umano.

La mostra celebra l’unicità di ciascuno e la capacità di affrontare l’esistenza con coraggio. Il superpotere è continuare ad andare avanti, trovare un sorriso nelle difficoltà, esserci per gli altri, condividere un pensiero, un momento di leggerezza.

Le 12 fotografie compongono un racconto, dove il costume è una chiave per parlare di identità, relazioni e fragilità. La tavola è il luogo dell’incontro, lo spazio in cui ogni differenza può convivere e ogni persona può sentirsi accolta. Anche lo stile delle foto sottolinea la verità e l’imperfezione della narrazione, senza patina, talvolta altrettanto imperfetto.

In un’edizione così importante per Lucca Comics&Games, questo progetto propone una riflessione capace di andare oltre l’immaginario fantastico: celebrare i sessant’anni della manifestazione significa anche riconoscere la forza delle comunità che, negli anni, hanno trasformato passioni individuali in esperienze condivise.