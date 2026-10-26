Una favola speciale contro il bullismo: Croce Rossa porta ‘Il granchio Michelino’ a Lucca Comics

L’appuntamento è sabato (31 ottobre) al Family Palace del Real Collegio, per un momento dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione

C’è un piccolo granchio che ha qualcosa di speciale. È nato più piccolo degli altri, per questo viene deriso ed escluso. Eppure, proprio quella caratteristica che lo rende diverso sarà la chiave di un’impresa straordinaria. La sua storia si chiama Il Granchio Michelino ed è pronta a conquistare il pubblico di Lucca Comics & Games con un messaggio che parla al cuore di grandi e piccini: essere diversi non è un difetto, ma può diventare la nostra forza più grande.

L’appuntamento è per sabato (31 ottobre) alle 16,30, allo stand della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca allestito al Family Palace del Real Collegio, dove sarà presentata la favola scritta da Barbara di Castri. Un palcoscenico speciale per un incontro che mette al centro uno dei temi più urgenti della nostra società: il bullismo, con le sue ferite spesso silenziose e la necessità di educare le nuove generazioni al rispetto, all’empatia e all’accoglienza.

E proprio la presenza della Croce Rossa, protagonista e promotrice dell’incontro attraverso il proprio stand, dà all’evento un significato ancora più forte: portare un messaggio di solidarietà e attenzione verso gli altri nel cuore di una manifestazione che celebra la fantasia, la creatività e la capacità di immaginare mondi diversi.

All’incontro saranno presenti Cecilia Di Somma, presidente della Croce Rossa di Lucca, Massimo Boncristiano e Paolo Bosso, presidente e vicepresidente della Croce Rossa di Milano. Insieme all’autrice, saranno parte di un momento dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione, in cui la narrazione diventa uno strumento concreto per affrontare un problema che riguarda bambini, famiglie, scuole e comunità.

I dati sul bullismo in Italia richiamano l’attenzione sulla necessità di non abbassare la guardia. Secondo le rilevazioni dell’Istat, le prevaricazioni tra i più giovani rappresentano una questione significativa, che coinvolge sia maschi sia femmine e può manifestarsi già nelle fasce d’età più basse. Dietro ogni numero ci sono storie personali, fragilità e il bisogno di trovare un ambiente in cui sentirsi accolti. Per questo Il Granchio Michelino non è soltanto una semplice favola, ma un’occasione per aprire un dialogo, riconoscere il valore di ciascuno e ricordare che nessuno dovrebbe sentirsi sbagliato per ciò che è.