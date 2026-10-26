Uno dei più noti designer di videogiochi della storia ospite di Imt per la prima giornata dei Comics

Mercoledì (28 ottobre) nella giornata di apertura di Lucca Comics & Games, la Scuola Imt Alti Studi Lucca ospita Noah Falstein, uno dei più noti game designer della storia dei videogiochi, per la masterclass aperta al pubblico La giocosità innata e l’evoluzione del gioco, un incontro dedicato al ruolo del gioco come tratto profondo della natura umana e come strumento di apprendimento.

Il tema dell’incontro

I giochi accompagnano la storia dell’umanità da millenni: partendo da questa premessa, la masterclass approfondirà come i giochi possano funzionare da strumenti di apprendimento e come il piacere che ne ricaviamo sia parte integrante del nostro Dna. Concetti che permettono di capire come rendere i giochi più divertenti e perché vengano usati sempre più spesso anche per scopi che vanno oltre l’intrattenimento.

Chi è Noah Falstein

Noah Falstein è uno sviluppatore di videogiochi professionista dal 1980. È noto soprattutto per il suo lavoro come game designer, ma ha ricoperto anche ruoli da direttore creativo, produttore esecutivo, responsabile di progetto, sceneggiatore, programmatore e altro ancora.

Tra i suoi primi giochi degni di nota figurano il lavoro di progettazione su Sinistar, The Secret of Monkey Island, Indiana Jones and the Last Crusade e Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ha fornito consulenza su molti tipi di giochi, dai giochi casual e social ai giochi per la salute e ai titoli AAA. Noah ha condotto sessioni creative a LucasArts per team che includevano Steven Spielberg e George Lucas.

Più recentemente ha ricoperto il ruolo di chief game designer di Google, ha lavorato a giochi Vr e Ar, a giochi seri di vario genere e ha contribuito alla progettazione del primo (e finora unico) gioco approvato come terapia dalla Fda e con certificazione Ce. Attualmente è direttore dell’Experience design alla George Lucas Educational Foundation e sta lavorando allo Skywalker Ranch dopo una pausa di 35 anni.