Il personaggio|
Uno dei più noti designer di videogiochi della storia ospite di Imt per la prima giornata dei Comics
Noah Falstein, noto per titolo come The Secret of Monkey Island e Indiana Jones, in San Ponziano dalle 10,30 di mercoledì (28 ottobre)
Mercoledì (28 ottobre) nella giornata di apertura di Lucca Comics & Games, la Scuola Imt Alti Studi Lucca ospita Noah Falstein, uno dei più noti game designer della storia dei videogiochi, per la masterclass aperta al pubblico La giocosità innata e l’evoluzione del gioco, un incontro dedicato al ruolo del gioco come tratto profondo della natura umana e come strumento di apprendimento.
Il tema dell’incontro
I giochi accompagnano la storia dell’umanità da millenni: partendo da questa premessa, la masterclass approfondirà come i giochi possano funzionare da strumenti di apprendimento e come il piacere che ne ricaviamo sia parte integrante del nostro Dna. Concetti che permettono di capire come rendere i giochi più divertenti e perché vengano usati sempre più spesso anche per scopi che vanno oltre l’intrattenimento.
Chi è Noah Falstein
Noah Falstein è uno sviluppatore di videogiochi professionista dal 1980. È noto soprattutto per il suo lavoro come game designer, ma ha ricoperto anche ruoli da direttore creativo, produttore esecutivo, responsabile di progetto, sceneggiatore, programmatore e altro ancora.
Tra i suoi primi giochi degni di nota figurano il lavoro di progettazione su Sinistar, The Secret of Monkey Island, Indiana Jones and the Last Crusade e Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ha fornito consulenza su molti tipi di giochi, dai giochi casual e social ai giochi per la salute e ai titoli AAA. Noah ha condotto sessioni creative a LucasArts per team che includevano Steven Spielberg e George Lucas.
Più recentemente ha ricoperto il ruolo di chief game designer di Google, ha lavorato a giochi Vr e Ar, a giochi seri di vario genere e ha contribuito alla progettazione del primo (e finora unico) gioco approvato come terapia dalla Fda e con certificazione Ce. Attualmente è direttore dell’Experience design alla George Lucas Educational Foundation e sta lavorando allo Skywalker Ranch dopo una pausa di 35 anni.
L’appuntamento è in programma dalle 10,30 alle 12,30 nella sala conferenze del complesso di San Ponziano della Scuola di Studi Imt di Lucca in piazza San Ponziano. L’incontro, gratuito, si terrà in lingua inglese. Gli ultimi 30 minuti saranno riservati alle domande di studenti, ricercatori e partecipanti.