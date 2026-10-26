‘Wizards of Mickey’ e ‘Gli allegri mestieri di Paperino’: a Lucca le variant cover di Barbieri e Faccini

È tempo di Lucca Comics & Games e anche quest’anno Topolino si prepara a sorprendere i propri lettori con tante novità, contenuti esclusivi e incontri speciali. Dal 28 ottobre all’1 novembre, la manifestazione torna a celebrare il mondo del fumetto, dell’intrattenimento e della cultura pop con un’edizione ancora più speciale, che segna il suo 60esiomo anniversario. Per l’occasione, Topolino sarà protagonista allo stand Disney, all’interno del Padiglione Panini (Ex Cavallerizza) con le variant cover da collezione dei numeri 3701 e 3702 – firmate rispettivamente da Paolo Barbieri e Enrico Faccini – e con un ricco calendario di appuntamenti e firmacopie con gli autori Disney.

Si parte con la speciale variant cover a tiratura limitata di Topolino 3701, realizzata da Paolo Barbieri in occasione dei vent’anni di Wizards of Mickey. Un pezzo unico da collezione – disponibile in anteprima in Fiera e, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it – caratterizzato da una lavorazione metal e dettagli in rilievo che danno brillantezza e profondità al disegno. Ambientata in un universo alternativo dove la magia regna sovrana e il tempo sembra essersi fermato in un Medioevo perenne, l’amatissima saga Disney racconta le avventure di Topolino, Paperino e Pippo, tre giovani maghi che uniscono le proprie forze dando vita al leggendario trio dei Wizards of Mickey. Vent’anni dopo la prima avventura, apparsa su Topolino 2654 nell’ottobre del 2006, i lettori tornano nel “tempo delle leggende, dei maghi e degli eroi” con La Signora delle Tempeste, la nuova storia celebrativa scritta da Francesco Testi per i disegni di Marco Palazzi, che si conclude proprio sulle pagine del numero 3701.

Per Barbieri, da sempre appassionato di fantasy e dell’universo Disney, questa copertina rappresenta un incontro speciale tra due mondi che hanno accompagnato il suo percorso artistico. “Prima di reinterpretare con il mio stile Wizards of Mickey mi sono messo a studiare. Volevo immergermi nel mondo di questa celebre saga, così mi sono messo a leggere gli Omnibus e solo dopo ho iniziato a fare una serie di bozze senza fermarmi”, racconta l’illustratore. Il risultato è una cover suggestiva in cui l’energia dei personaggi Disney incontra l’immaginario fantastico e lo stile inconfondibile dell’artista, che proprio a Lucca festeggia i trent’anni di carriera.

I festeggiamenti per il ventennale di WoM proseguono con l’Omnibus Wizards of Mickey 3, ultimo tassello dell’edizione integrale in grande formato delle avventure magiche di Topolino e compagni.

Ma le sorprese non finiscono: a Lucca Comics & Games 2026 sarà disponibile in anteprima esclusiva anche la variant cover del numero 3702 realizzata da Enrico Faccini, con gli imperdibili sticker dedicati a Gli allegri mestieri di Paperino. La serie, nata dalla collaborazione tra lo stesso Faccini e lo sceneggiatore Tito Faraci, torna sul numero 3702 con Un’impresa fallimentare. Un nuovo capitolo che vede Paperino alle prese con un’altra improbabile avventura lavorativa, tra imprevisti, equivoci e tutto l’umorismo che contraddistingue la serie. Per l’occasione, il papero più amato diventa protagonista di una copertina decisamente originale, popolata da tanti piccoli Paperino – alcuni dei quali si trasformano in sticker – alle prese con i mestieri più disparati. Un’illustrazione ironica e dinamica che rende omaggio all’inesauribile versatilità del personaggio.

“Dopo qualche prova di copertina più tradizionale, ho pensato che sarebbe stato divertente disegnare tanti piccoli Paperino che corrono, ognuno in tenuta diversa. Ci ho preso gusto, è stato divertente disegnarli”, racconta Enrico Faccini, spiegando la nascita della sua prima variant cover da collezione.

In fiera, Panini Comics presenta per la prima volta Gli allegri mestieri di Paperino in unico volume, raccontando con ironia la frenetica vita lavorativa di Paperino.

Paolo Barbieri ed Enrico Faccini saranno presenti a Lucca Comics & Games per incontrare i lettori, insieme a tanti altri amati autori Disney, tra cui Silvia Ziche, Corrado Mastantuono, Lorenzo Pastrovicchio, Simona Capovilla e Mario Ferracina. Non mancheranno le immancabili sessioni di firmacopie e disegni dedicati ai fan, un’occasione speciale per conoscere da vicino i protagonisti delle storie più amate del settimanale. Anche quest’anno, inoltre, Topolino e Panini Comics proporranno un ricco calendario di incontri dedicati alle novità editoriali, alle storie e ai progetti presentati in fiera.