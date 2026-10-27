Carnevale di Viareggio 2027: al via la prevendita degli abbonamenti

Tariffe bloccate e sconto fino alla Vigilia per le 6 sfilate. Tagliandi limitati a 40mila, con vantaggi extra per spesa e parafarmaci

Il Carnevale di Viareggio 2027 si può mettere anche sotto l’albero di Natale. Parte domani (28 ottobre) la prevendita del biglietto cumulativo, l’abbonamento che dà accesso a tutti e sei i Corsi Mascherati sui Viali a mare in programma: sabato 30 gennaio, Giovedì Grasso 4 febbraio, domenica 7, Martedì Grasso 9, domenica 14 e sabato 20 febbraio 2027. In prevendita l’abbonamento costa 40 euro per gli adulti e 30 euro ridotto per gli under 14.

La novità della campagna abbonamenti di quest’anno riguarda le date, non i prezzi: le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno, sia in prevendita sia in vendita. La prevendita parte con largo anticipo e, soprattutto, si chiude prima: il prezzo scontato resta valido fino al 24 dicembre 2026. Una scelta che fa dell’abbonamento al Carnevale un’idea regalo per le Feste: un dono da scartare a Natale e da vivere per sei giornate di spettacolo tra carri giganteschi, maschere e musica.

Dopo la vigilia di Natale scatta il prezzo pieno, anch’esso invariato. Dal 28 dicembre al 30 gennaio il cumulativo sarà in vendita a 50 euro per gli adulti e 40 euro per gli under 14, salvo esaurimento per il raggiungimento del numero massimo di 40mila biglietti.

Gli abbonamenti al Carnevale di Viareggio 2027 sono a numero limitato: 40 mila in tutto. Una volta esauriti non sarà più possibile acquistarli, nemmeno a prezzo pieno. Un motivo in più per non lasciarlo tra i regali dell’ultimo minuto.

Anche per l’edizione 2027, si rinnova la collaborazione con i soci Conad Nord Ovest della Versilia. Con l’acquisto del cumulativo, intero o ridotto, i clienti riceveranno 25 euro in buoni sconto (divisi in 5 buoni da 5 euro ciascuno). Quattro buoni saranno spendibili nei supermercati Conad della Versilia aderenti all’iniziativa, uno a settimana dal 1° al 28 febbraio, su una spesa minima di 30 euro. Il quinto buono spesa è dedicato ai prodotti per animali e può essere utilizzato dal 1° al 28 febbraio, su una spesa minima di 30 euro, esclusivamente nei Pet Store Conad di via Ciabattini a Viareggio e di Massarosa: un pensiero per chi, in famiglia, ha un animale da coccolare, che rende quello del 2027 il Carnevale più pet friendly di sempre.

Confermata anche la promozione con le farmacie Farmacity di Viareggio, grazie alla collaborazione con iCare Viareggio. Presentando il biglietto cumulativo in cassa, dal 30 gennaio al 20 febbraio, si ottiene uno sconto di 5 euro su una spesa minima di 25 euro in prodotti di parafarmacia e dispositivi medici, non cumulabile con altre promozioni e salvo esaurimento scorte. Sono esclusi i farmaci. Le promozioni sono soggette alle condizioni e ai periodi di validità previsti dai rispettivi esercizi convenzionati.