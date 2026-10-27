Dalle carte Pokemon alla filatelia: i Comics sono (anche) il paradiso dei collezionisti

Lucca Comics & Games rafforza in modo importante l’area Collectibles.

Già casa del mondo Kidult e Collectibles, Lucca Comics & Games quest’anno vede i distretti di piazza Santa Maria, del Giardino degli Osservanti e di via Bacchettoni, nella zona nord-est della città, fortemente caratterizzati da queste proposte dando vita al nuovo Community Village.

Negli ultimi anni questo settore ha guadagnato sempre più spazio nell’interesse del pubblico e all’interno della manifestazione. Quello del giocattolo da collezione è diventato un nuovo mercato dell’arte, con store monomarca e designer affermati, capace di creare IP di successo famose in tutto il mondo. I numeri mostrano una crescita importante, che non rappresenta un caso isolato. Sulla base dei dati comunicati da Assogiocattoli nei primi sei mesi del 2026 i prodotti collezionabili segnano una crescita del 7% a valore, a trainare il comparto sono soprattutto gli Strategic trading card games, sempre più centrali nelle dinamiche del mercato. Una tendenza che Lucca Comics & Games ha accompagnato in questi anni anticipandone l’interesse e il successo.

Dai grandi ritorni, come Lego – con il padiglione in piazza San Romano; Funko – con il suo spazio in piazza Santa Maria e Bandai – nella palestra ducale Maria Luisa, alle molte novità: nel nuovo distretto, all’interno del Giardino degli Osservanti, debutta Pop Mart, leader mondiale del designer collectible, che sceglie proprio Lucca come evento per incontrare la propria community. Il nuovo padiglione Collectibles sarà dedicato a grandi ritorni e nuove realtà: Mighty Jaxx, Yume Toys, Blokees, Zuru Toys, Epoch di Fantasia con il brand Sylvanian e Sanrio. Nella stessa location ci sarà anche il padiglione monografico di Iron Studios: eccellenza internazionale del collezionismo, nota per le sue figure, altamente dettagliate, pensate per i veri collezionisti.

Lucca Comics & Games è anche scelta da Pokémon che festeggerà qui i suoi trent’anni, in una vera palestra (la palestra Bacchettoni), appena restaurata, che sarà un tempio per chi ha incontrato il mondo di queste creature fantastiche trent’anni fa e chi ne è rimasto affascinato nel tempo.

Mentre nella chiesa di Santa Caterina, Kryptonia porterà una straordinaria selezione di statue e figure di Sideshow, Queen Studios, InArt e Prime 1 Studio, dedicate alle più celebri icone del mondo dei Comics e del Cinema.

Tra le novità di questa edizione nasce anche la nuova area Filatelia e numismatica, all’ingresso del Padiglione Fiera. Qui, accanto all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e a diverse amministrazioni postali estere, Poste Italiane celebrerà i 60 anni del festival con uno dei suoi programmi filatelici più ricchi di sempre. Il pubblico troverà progetti internazionali dedicati a Peanuts, Lucky Luke e Pinocchio e nuove emissioni per i 40 anni di Dylan Dog e, soprattutto, quelle per celebrare i 60 anni di Lucca Comics & Games. Ci saranno inoltre esclusive come le litografie di Giorgio Cavazzano e Sergio Gerasi e il Monopoly della Filatelia. Tra le iniziative di maggiore spicco ci sarà il Passabollo Lucca 60: un vero e proprio passaporto filatelico che guiderà i visitatori lungo un itinerario da collezione all’interno del festival, permettendo di raccogliere francobolli, timbri e ricordi della presenza delle varie amministrazioni partecipanti.

Trent’anni di Pokemon: a Lucca arriva la palestra di tutti gli allenatori

Per festeggiare i 30 anni dei Pokémon, Pikachu guiderà l’intera squadra dei Pokémon al Lucca Comics & Games per un evento speciale ricco di sorprese. Lo stand dei Pokémon avrà sede alla palestra Bacchettoni, nel cuore delle mura della città, pronto ad accogliere l’intera comunità con attività memorabili pensate per ogni tipo di allenatore. Al Play Lab, i visitatori potranno muovere i primi passi nel gioco di carte collezionabili Pokémon, sfidarsi in partite amichevoli e portare a casa un mini mazzo esclusivo, mentre le postazioni dimostrative dedicate a Pokémon Champions e alle ultime novità di Pokémon Tcg Pocket entusiasmeranno gli appassionati di videogiochi. Non perdete l’occasione di incontrare da vicino i personaggi di Pokémon Tales: Le disavventure di Sirfetch’d e Pichu. Gli appassionati potranno inoltre ammirare le imponenti installazioni Lego Pokémon dedicate a Venusaur, Charizard e Blastoise. Grazie ai fotografi itineranti muniti di macchine fotografiche Pokémon × Polaroid, ogni allenatore potrà portare a casa un ricordo immortalato sul posto. Ci sarà inoltre una speciale esperienza interattiva di apertura delle bustine del Pokémon Tgc Pocket, durante la quale i fan potranno ricevere gadget esclusivi. Il Pokémon Store sarà un paradiso per i prodotti a tema Tgc, mentre l’esclusivo pop-up Pokémon per Dolly Noire presenterà articoli esclusivi disponibili solo per l’occasione. Ci sarà inoltre un maggior numero di Poké Stop e palestre disponibili in tutta la città, per il divertimento degli allenatori in Pokémon Go.

Pop Mart porta il suo universo di Art Toys e collezionabili a Lucca Comics

Pop Mart parteciperà alla 60esima edizione di Lucca Comics & Games, portando il suo universo di designer collectibles e personaggi amatissimi in una delle più importanti celebrazioni italiane del fumetto, del gioco e della cultura pop. Per questa speciale edizione dell’anniversario, l’universo Pop Mart sarà protagonista nell’area MultiBrand del Giardino degli Osservanti, che quest’anno diventerà una tappa fondamentale per il mondo del collezionismo.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire un’ampia selezione di collezioni Pop Mart e di incontrare alcuni dei personaggi che hanno conquistato l’immaginazione di fan e collezionisti in tutto il mondo, tra cui The Monsters, Skullpanda e Dimoo insieme ad altre popolari IP di Pop Mart. Con la sua inconfondibile estetica onirica e il suo racconto ricco di fantasia, Dimoo sta inoltre riscuotendo una popolarità crescente tra collezionisti e appassionati in tutta Europa. Più che uno spazio dedicato alla scoperta e al collezionismo, la presenza di Pop Mart a Lucca Comics & Games offrirà ai visitatori l’occasione di vivere la creatività e lo storytelling alla base del brand attraverso attività dedicate. Tra i momenti più attesi ci sarà uno speciale firmacopie con Ayan Deng (Yanstudio), artista e creatore di Dimoo, che autograferà le figure Dimoo per i fan. Un’opportunità per incontrare l’artista che ha dato vita a uno dei personaggi più riconoscibili di Pop Mart e avvicinarsi al mondo creativo che si cela dietro la IP. Il firmacopie si terrà il 30 ottobre dalle 17 alle 19. Portando a Lucca i suoi personaggi, le sue collezioni e la sua community creativa, Pop mart si unisce ai festeggiamenti per la 60esima edizione della manifestazione, continuando a coltivare il legame con la crescente comunità di collezionisti e appassionati di cultura pop in Italia e non solo. Ulteriori dettagli sulle attività e sul programma di Pop mart a Lucca Comics & Games saranno annunciati in vista dell’evento.

Toys Center debutta a Lucca con le proposte esclusive di Play4Ever

Per la prima volta, Toys Center presenta a Lucca Comics & Games Play4Ever, il concept dedicato al mondo Kidult, per chi non smette di giocare, scoprire, collezionare e divertirsi, a qualsiasi età. Play4ever è un universo di passioni con anteprime, contenuti esclusivi e tutto ciò che ruota intorno ad action figure e trading cards, collezionabili, gadget, board games, building set, puzzle e molto altro. Un mondo ricco di interessi che trova a Lucca Comics & Games il luogo ideale per incontrarsi. All’interno del padiglione Collectibles, ospitato al Giardino degli Osservanti, il pubblico potrà scoprire una selezione di marchi e prodotti dell’universo esclusivo Play4Ever, tra cui Banpresto, LEGO, Cada, Funko, Magic e Pokémon, e vivere un’esperienza interattiva.

Una piazza Lego di 300 metri quadri e un’inedita opera pronta a unire presente e futuro

Anche quest’anno, Lego Italia rinnova il suo legame speciale con Lucca Comics & Games in un’edizione dal sapore fortemente simbolico. Il brand accoglierà fan e appassionati all’interno di un padiglione di circa 300 mq situato nella suggestiva cornice di Piazza San Romano, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria Piazza Lego. Per celebrare lo storico traguardo dei 60 anni del festival — e in occasione del decimo anniversario dalla fondazione del primo Lego Certified Store in Italia — il cuore pulsante del padiglione ospiterà un’imponente opera inedita firmata dal maestro Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi: una misteriosa installazione ideata per creare un ponte ideale tra le generazioni ed esplorare al meglio il concetto di Legacy. All’interno del padiglione non mancherà una delle attrazioni più attese dagli appassionati: la possibilità di scoprire da vicino, in anteprima assoluta, alcuni dei nuovi e attesissimi set Lego in arrivo, oltre a poter incontrare ospiti speciali, partecipare ad attività esclusive e tanto altro ancora. L’esperienza continua con il pop-up ufficiale: i Lego Certified Store celebrano questi 10 anni di storia insieme ai fan proponendo iniziative speciali legate a Lego Insiders, la membership del Gruppo Lego. Le sorprese continueranno poi in tutta la città grazie a partner d’eccezione come MediaWorld, Toys Center con Play4Ever, Dadi & Mattoncini e Covo del Nerd.

Sylvanian Families, un viaggio nella Milky Way con 50 esclusive solo per Lucca

Sylvanian Families, la linea di personaggi iconica, amata da bambini e adulti grazie al suo carattere nostalgico e universale, anche quest’anno torna a Lucca Comics & Games e attende tutti i fan nel cuore dell’area collectible al Giardino degli Osservanti, che per l’occasione sarà immerso nel nuovo e suggestivo tema Milky Way. Un autentico paradiso per fan e collezionisti: quest’anno sarà infatti possibile scoprire circa 50 prodotti in esclusiva solo per Lucca, insieme a fantastici gadget inediti pensati appositamente per la fiera che accompagneranno tutti in un viaggio fatto di dolcezza e immaginazione. L’atmosfera magica di questo universo prenderà vita attraverso momenti indimenticabili: torneranno l’amatissima Lucky draw, pronta a regalare nuove sorprese e la tenera mascotte ufficiale, con cui si potranno scattare dolcissime foto ricordo. Fedele alla sua anima ma in continua evoluzione, Sylvanian Families continua a incantare i collezionisti, dimostrando che la magia del collezionismo è capace di far sognare a qualsiasi età.

Funko torna a Lucca Comics con un padiglione tutto nuovo

Anche quest’anno Funko torna protagonista a Lucca Comics & Games, con il suo imperdibile padiglione in piazza Santa Maria. Completamente rinnovato, lo spazio è pronto ad accogliere i visitatori con un’esperienza ancora più immersiva con esclusive da non perdere. Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno diverse figure Pop!, disponibili per l’acquisto direttamente durante l’evento. Funko sarà inoltre al centro di una speciale collaborazione con Ferrero, che proporrà un ricco programma di attività pensate per coinvolgere il pubblico in un’avventura all’insegna del gioco e dell’intrattenimento, ispirata all’universo di One Piece. Una grande celebrazione della creatività e del divertimento, ricca di esperienze e momenti da ricordare, che invita i fan a entrare nel mondo Funko e a lasciarsi trasportare in un viaggio oltre i confini dell’immaginazione.

Da Marvel all’Nba: Topps torna a Lucca con il meglio delle trading cards

Anche quest’anno Topps – nel Padiglione Carducci – accompagnerà i fan alla scoperta del mondo delle trading cards. Con un focus speciale sugli iconici universi Marvel e Nba la presenza di Topps proporrà un ricco programma di attività, momenti di approfondimento dedicati alle carte collezionabili e speciali appuntamenti con talent, personalità del mondo dello sport e dell’intrattenimento. Un’occasione unica per avvicinarsi a questa passione e scoprirne la magia insieme a un pubblico sempre più ampio.

Sanrio festeggia a Lucca i compleanni di Kuromi e Hello Kitty e i 30 anni di Pompompurin

Il weekend di Lucca Comics & Games coincide anche con i compleanni di alcuni dei personaggi Sanrio più amati di sempre: Kuromi festeggia il 31 ottobre, mentre Hello Kitty l’1 novembre. Il 2026 è anche l’anno del 30esimo anniversario di Pompompurin, un altro dei personaggi Sanrio più iconici. Con tre grandi ricorrenze da festeggiare, Sanrio ed Hello Kitty and Friends non potevano mancare a quello che è uno degli appuntamenti più importanti in Italia per tutti gli appassionati di cultura giapponese.

Blind Box e i lanci esclusivi: Zuru arriva a Lucca con le sue novità Collectibles

Zuru porterà alcune delle sue principali novità nel mondo dei collectibles come i Mini Brands Vinyl e Starbox: la nuova gamma di blind box da collezione, che vedrà anche alcuni lanci esclusivi proprio in occasione della manifestazione. Anche Fuggler farà parte della line-up, insieme a proposte esclusive, rafforzando così la presenza di Zuru nelle categorie kidult e collectibles proponendo al pubblico di Lucca le novità più importanti.

Iron Studios porta Minico a Lucca: allo stand il creatore della linea, Marcio Hum

Iron Studios arriva a Lucca con MiniCo, la sua collezione Toy Art stilizzata, e con un ospite d’eccezione: l’artista brasiliano Márcio Hum, ideatore della linea, che sarà presente allo stand per tutta la durata della manifestazione per incontrare il pubblico e firmare autografi. Per l’occasione, Lucca avrà anche le sue esclusive dedicate: un Doctor Doom Special Edition, un Tmnt Sewer MiniCo e un Walt Disney MiniCo.

MiniCo trasforma le icone della cultura pop in figure in Pvc dipinte a mano, ciascuna montata sulla propria base espositiva. Ogni pezzo nasce attorno a un unico gesto espressivo, capace di racchiudere l’essenza del personaggio, privilegiando il carattere e la personalità rispetto alle proporzioni realistiche. Dal suo lancio, la linea ha dato vita a personaggi dei mondi Marvel e Dc, di Jurassic Park, del Signore degli Anelli, dei grandi classici dell’horror e dell’universo Disney, affermandosi come una delle serie più amate e collezionate di Iron Studios.

Dietro l’intero linguaggio stilistico di MiniCo c’è Márcio Hum, artista, illustratore e designer brasiliano che nel suo lavoro unisce la passione per la cultura pop, i fumetti e il character design a uno stile visivo distintivo e immediatamente riconoscibile. Forte di una formazione che spazia dall’architettura alla scenografia, dall’illustrazione al fumetto, Márcio ha costruito una carriera trasversale ai diversi ambiti dello storytelling visivo e dell’intrattenimento, un bagaglio che si riflette nella cura e nell’immediatezza espressiva di ogni figura MiniCo.

Mighty Jaxx a Luccca. Anteprime italiane per Sanrio e One Piece e un’esclusiva da collezione

Mighty Jaxx, leader globale pluripremiato nel settore degli “art toys”, che unisce design contemporaneo e collezionismo, arriva a Lucca Comics & Games con un’esclusiva da collezione: la Xxray: One Piece Chopper Wanted (Treasure Gold Edition), che debutta in fiera e sarà disponibile solo durante l’evento, in quantità limitata. Il pezzo è già andato a ruba in pochi giorni in eventi globali come Sdcc e Nycc. Il brand porta inoltre il debutto sul mercato italiano di collezioni inedite dedicate a Sanrio e One Piece, che reinterpretano personaggi amatissimi attraverso stili artistici completamente nuovi. Debutto assoluto in Italia sarà la serie Xxray Minis: One Piece East Blue Saga, che trasforma l’amata saga di East Blue in una collezione di miniature, con rare varianti ‘chaser’ da scoprire per rivivere l’inizio dell’avventura, una blind box alla volta. Per gli appassionati di Sanrio arriva la serie Azuma Makoto: My Melody & Kuromi, pensata sia per gli amanti dell’arte sia per i fan alla ricerca di una reinterpretazione più raffinata dei loro beniamini: l’artista botanico Azuma Makoto reinventa My Melody e Kuromi con elementi floreali e botanici, impreziositi da delicati fiori integrati nelle miniature. La serie Mokubi: Hello Kitty and Friends Fukusuo riproduce in vinile l’estetica del legno intagliato, fondendo artigianalità, texture e design contemporaneo in pezzi ispirati alla filosofia Zen, simbolo di armonia e serenità. Con Kandy: Sanrio Earth Explorers i personaggi Sanrio diventano protagonisti di un tema fatto di avventura e scoperta, grazie a vivaci design traslucidi che stimolano fantasia e meraviglia. Dolcetti golosi e stile kawaii si incontrano infine nella serie di blind box Nyammy Treats: Sanrio Cafe, dove ogni personaggio di Hello Kitty & Friends è abbinato a un dolcetto che ne rispecchia il fascino, in figure in vinile finemente scolpite e ispirate al mondo dei caffè. Accanto alle novità, Mighty Jaxx sarà presente a Lucca con il meglio della propria produzione.

Blokees porta a Lucca i suoi model kit: da Venom a Darth Vader

Blokees porta a Lucca Comics & Games i suoi model kit su licenza, con personaggi altamente dettagliati e articolati ma facilissimi da costruire: niente tronchesino, niente colla, niente vernice, bastano le istruzioni illustrate a colori. Tra i protagonisti dello stand ci saranno Venom di Marvel Rivals, Darth Vader di Star Wars, Gemini di Saint Seiya, l’Eva-01 di Evangelion, Harley Quinn di Dc, Bumblebee dei Transformers, Hatsune Miku e i personaggi di Naruto. Nata a Shanghai nel 2014, l’azienda costruisce ogni prodotto su tre principi, Assemble, Play & Display, e propone un catalogo che spazia tra alcuni dei più celebri universi di cinema, fumetto, anime e videogiochi, con licenze che includono anche Marvel Rivals, Star Wars, Dc, Transformers, Saint Seiya, Evangelion, Hatsune Miku e Naruto.

Dalla Grand Line al sottosopra: Yume porta a Lucca Capsule, Blind Box e Cosbi creati dai fan per i fan

Anche YuMe sarà presente a Lucca Comics & Games, nell’area collectible del Giardino degli Osservanti, con uno showcase che riunisce alcuni dei prodotti di punta del suo portfolio di collezionabili su licenza. Nata dalla passione di un gruppo di fan, YuMe realizza giocattoli e oggetti da collezione ispirati a personaggi, universi e storie amatissime. L’azienda collabora con alcuni dei più grandi nomi dell’anime, del gaming, del cinema e della cultura pop.

Il pubblico potrà scoprire le collezioni di capsule e blind box dedicate a One Piece, Stranger Things, PlayStation, Kaiju No. 8 e Solo Leveling, insieme alle miniature Sanrio e ai Cosbi ispirati a Frieren e a Spider-Man della Marvel. Tra i prodotti di punta ci sono gli Hello Kitty And Friends Mini Botanics Memo-Stand, piccoli diorami floreali in toni pastello con supporto per memo e foto. I protagonisti sono Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin e Pochacco. La Stranger Things Upside Down – Capsule Series 3 propone capsule a forma di walkie-talkie che nascondono una figura, messaggi in codice Morse e anagrammi, e si trasformano in supporti da esposizione. Con le One Piece Barrel Capsule Series 1, un barile-puzzle custodisce uno dei sei membri della ciurma di Cappello di Paglia, con un indizio da svelare con l’acqua, e diventa poi la base espositiva della figura. Chiude la selezione la collezione Cosbi di Frieren: Beyond Journey’s End, con Frieren, Fern, Stark, Übel, Himmel, Heiter ed Eisen e un sospetto scrigno del tesoro nascosto da qualche parte. Un universo creato dai fan, per i fan.

Kryptonia Collectibles porta in Santa Caterina le statue di Sideshow, Queen Studios, Inart e Prime 1 Studio

Nella chiesa di Santa Caterina, i fan più appassionati potranno immergersi nel mondo del collezionismo, grazie a Kryptonia Collectibles, con una straordinaria selezione di statue e figure di Sideshow, Queen Studios, InArt e Prime 1 Studio, dedicate alle più celebri icone del mondo dei Comics e del Cinema. Un percorso che porta a Lucca alcune delle produzioni più spettacolari e ricercate del settore, dove personaggi e mondi dell’immaginario prendono forma in opere da collezione di grande impatto e straordinaria attenzione al dettaglio.

L’esposizione celebra l’incontro tra la passione per le grandi IP dell’intrattenimento e l’arte della scultura da collezione.

Francobolli e monete: a Lucca nasce l’area filatelia e numismatica

L’edizione 2026 inaugura inoltre uno spazio inedito dedicato a Filatelia e Numismatica, situato all’ingresso del Padiglione Polo Fiere. In quest’area, insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a numerose amministrazioni postali internazionali, Poste Italiane renderà omaggio al sessantesimo anniversario del festival con uno dei programmi filatelici più importanti mai presentati alla manifestazione.

In occasione del 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games, la Filatelia di Poste Italiane presenterà uno dei più importanti programmi filatelici mai realizzati nell’ambito della manifestazione, confermando il ruolo del francobollo come strumento capace di raccontare il fumetto, l’illustrazione e la cultura pop attraverso linguaggi sempre nuovi.

La presenza di Poste Italiane si articolerà tra il tradizionale stand istituzionale nell’area di Corso Garibaldi, punto di riferimento per visitatori, collezionisti e appassionati, e una nuova area dedicata alle collaborazioni e agli incontri tra amministrazioni postali e operatori internazionali del settore, collocata all’ingresso del Padiglione Polo Fiere, uno degli snodi principali del percorso di visita della manifestazione.

Un’icona senza tempo come Diabolik e il segno inconfondibile di Jacovitti arrivano in moneta nello stand della Zecca dello Stato. Accanto al personaggio e al fumettista, protagonista anche Palla o Campo, la moneta ufficiale della Serie A Enilive – stagione 2026/2027. Completano le emissioni proposte alla fiera le monete della collezione Eccellenze Italiane, dedicata ai marchi simbolo del made in Italy nel mondo e la serie numismatica dedicata agli Animali in via d’estinzione.

Qui Poste Italiane presenterà alcuni dei principali progetti di collaborazione sviluppati per l’edizione 2026 e alcune anteprime del 2027, tra cui il progetto dedicato ai Peanuts realizzato con le Poste Austriache, quello dedicato a Lucky Luke sviluppato con San Marino e quello su Pinocchio con le Poste Magistrali dello Smom.

Alcune amministrazioni realizzeranno inoltre emissioni filateliche dedicate o collegate al 60esimo anniversario della manifestazione. Diversi prodotti saranno sviluppati congiuntamente e potranno essere completati visitando i rispettivi stand, dando vita a un percorso collezionistico che coinvolgerà l’intera area internazionale.

Il pubblico potrà inoltre scoprire le nuove emissioni filateliche italiane dedicate alla Giornata della Filatelia per i 60 anni di Lucca Comics & Games e a Dylan Dog nel suo 40esimo anniversario, accompagnate dai relativi prodotti filatelici e da un ricco programma di anteprime ed esclusive. Oltre alle già citate Peanuts, Lucky Luke e Pinocchio, tra queste figurano le nuove iniziative dedicate al mondo Pokémon, la nuova litografia d’autore con gemello digitale Nft disegnata da Giorgio Cavazzano e, in occasione del 40esimo anniversario di Dylan Dog, una litografia esclusiva realizzata appositamente per Poste Italiane e firmata da Sergio Gerasi, la litografia con la locandina ufficiale di Lucca Comics & Games 2026 e un nuovo libro da collezione su Diabolik, nonché l’anteprima del Monopoly della Filatelia, una speciale edizione a tiratura limitata, caratterizzata da un packaging interamente privo di componenti plastiche e destinata ad arrivare sul mercato prima delle festività natalizie, insieme ad altre proposte pensate per valorizzare il legame tra filatelia e immaginario contemporaneo. Particolare rilievo avrà il Passabollo Lucca 60, un passaporto filatelico che accompagnerà il pubblico in un percorso collezionistico attraverso la manifestazione, raccogliendo francobolli, timbri e testimonianze della partecipazione delle diverse amministrazioni presenti.