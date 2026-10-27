dentro la storia|
Dall’epoca romana ai giorni nostri: a Lucca un convegno dedicato alle Porte delle Mura
Promosso dall’associazione Lucchesi nel Mondo, l’evento è organizzato da Roberta Martinelli che racconterà la storia dell’apertura degli accessi alla città
Le porte delle mura di Lucca nella storia saranno oggetto del convegno dell’associazione Lucchesi nel Mondo, organizzato dalla studiosa del monumento cittadino e autrice di numerosi saggi ad esso dedicati, Roberta Martinelli.
Vie di ingresso e di uscita della città, confine tra lo stare e l’andare, le porte delle mura sono uno spazio di passaggio. Ed è anche nel castello di una di esse che ha sede l’associazione dei Lucchesi del Mondo.
L’appuntamento è sabato 7 novembre: il convegno, dal titolo Varcare le mura: le pietre, i segni, le persone. Le Porte delle mura di Lucca tra difesa militare, vulnerabilità e spazio sociale dall’epoca romana ai giorni nostri, è promosso dalle associazioni Lucchesi nel Mondo, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, dal Ciscu (Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane) e dal comune di Lucca nell’ambito del progetto Ri-conoscere le mura, con il contributo della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura.
La sessione mattutina si terrà nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, quella pomeridiana nel Castello di Porta San Donato. Al termine degli interventi pomeridiani, è possibile partecipare ad una visita guidata nell’Archivio Storico Comunale attraverso i documenti esposti per la prima volta proprio in occasione del convegno, che raccontano le complesse vicende della costruzione di porta Sant’Anna: l’apertura, avvenuta nel 1911, suscitò un acceso dibattito a livello locale e nazionale, coinvolgendo intellettuali come Giovanni Pascoli a Gabriele D’Annunzio.
Porta Sant’Anna
Per informazioni e per prenotarsi per la visita guidata in Archivio contattare lucchesinelmondo@gmail.com.