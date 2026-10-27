Dall’epoca romana ai giorni nostri: a Lucca un convegno dedicato alle Porte delle Mura

Le porte delle mura di Lucca nella storia saranno oggetto del convegno dell’ associazione Lucchesi nel Mondo , organizzato dalla studiosa del monumento cittadino e autrice di numerosi saggi ad esso dedicati, Roberta Martinelli .

Vie di ingresso e di uscita della città, confine tra lo stare e l’andare, le porte delle mura sono uno spazio di passaggio. Ed è anche nel castello di una di esse che ha sede l’associazione dei Lucchesi del Mondo.