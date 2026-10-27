La Diocesi ai Comics, in San Cristoforo inaugura il padiglione ‘Nagasaki ’45’

Alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti , l’evento si apre con una preghiera interreligiosa per la pace. La mostra, visitabile fino al 1° novembre, è incentrata sulla graphic novel di Nathalie Fourmy che racconta la storia dei coniugi cristiani Nagai, prima e dopo la bomba atomica sganciata sulla città giapponese.

Il 29 ottobre sono previsti laboratori con l’autrice e il 30 la presentazione di un gioco a tema. Nagasaki ’45 si profila come un inno di speranza, che passa dal disarmo e dalla solidarietà. Parallelamente a questa mostra, nella chiesa di San Salvatore, c’è anche l’iniziativa Fede e fumetto: in esposizione le opere di giovani partecipanti al concorso omonimo e la mostra Francigena. Una via mille racconti di Maria Pacini Fazzi Editore.