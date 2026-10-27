Le mascotte di Lucca Comics contro ‘Colui che non sa più sognare’: per i 60 anni l’evento si regala un videogioco

Luke & Clea – A Quest for Legacy, il pixel game ufficiale di Lucca Comics & Games, è disponibile gratuitamente per iOS e Android.

È uscito in una data simbolica: il 24 settembre è il giorno esatto in cui, nel 1966, tutto ebbe inizio. Per il suo anniversario di diamante dunque Lucca Comics and Games si regala e regala ai suoi visitAutori un videogioco destinato a diventare un cult.

Come fatto con la narrativa per il 40esimo e con la videoarte nel 50esimo – media e linguaggi diversi che mirano all’inclusività e hanno come obiettivo quello di coinvolgere l’intera community di Lucca – per celebrare insieme i 60 anni del primo e più grande appuntamento di cultura pop del mondo, non poteva mancare un videogioco. Il gioco – nato da un’idea di Emanuele Vietina, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino – è diretto e sviluppato da Manuel Macchia (game director e design), con la programmazione e level design di Andrea Tognetti, il visual, concept e sound design di Sergio Algozzino, la pixel art di Andrea Putortì (lead artist e lead animator) e i testi di Teo Benedetti (writing, dialogues & quests). Le musiche sono state realizzate in collaborazione con il conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca, Master Mai & Games: Sergio Algozzino firma la composizione principale, affiancato da Matteo Bizzarri, Filippo Rabottini e Gianluca Salcuni come compositori aggiuntivi, con Fulvio Pietramala alla coordinazione musicale e Paolo Eusepi come lead technical audio designer.

Con uno stile che omaggia i videogame anni Ottanta, il gioco è un viaggio nel multiverso del fantastico Lucca Comics & Games, con citazioni di giochi arcade, villain, easter eggs, Ntsc (Non tutti sanno che…) da scoprire per ‘salvare’ la storia di Lucca. Un pixel game in 16 bit che racchiude la storia della manifestazione, ricompone le sfaccettature di Lucca come quelle di un Diamante, e al contempo guarda al suo futuro: il 2026 è solo l’inizio. Un legacy game, pensato per accompagnare e raccontare la manifestazione attraverso uno dei suoi linguaggi.

In Luke & Clea – A Quest for Legacy la vera protagonista è Lucca. La città è diventata il mondo di gioco: il centro storico, le torri, le piazze e le Mura sono stati trasformati in pixel art e fanno da scenario all’avventura. Nasce così una Lucca parallela in 16 bit, dove i monumenti si fondono con i mondi fantastici del festival e ogni scorcio racconta un pezzo della sua storia. Chi conosce Lucca ritrova i suoi luoghi di sempre in una veste inedita. Chi non c’è mai stato può esplorarla prima ancora di arrivare. Ad abitare questa Lucca in pixel ci sono anche i volti che da anni fanno la storia del festival. Artisti, autori e ospiti che hanno reso grande la manifestazione diventano personaggi (Npc) da incontrare lungo il cammino: tra gli altri la scrittrice Licia Troisi, il musicista Frankie hi-nrg mc, lo storico direttore del festival Renato Genovese, il pasticcere Damiano Carrara, lo sceneggiatore Rinaldo Traini, l’autore Francesco Lancia, la cantante Cristina Scabbia e l’artista Karl Kopinski. Tutti insieme formano i Lucca Npc & Friends, un omaggio alla community che ogni anno dà vita a Lucca Comics & Games.

Il multiverso del fantastico di Lucca è sotto attacco, il diamante generatore di storie e armonia è stato distrutto da Colui che non sa più sognare e ha dimenticato il valore della comunità e dei mondi fantastici che aiutano a comprendere la realtà, mondi che il festival contiene e protegge. Sarà compito di Luke e Clea – le mascotte i cui nomi richiamano con evidente assonanza la società organizzatrice Lucca Crea – ricomporre il diamante. Risucchiati improvvisamente dalla console mentre giocano a casa in una domenica pomeriggio in attesa di andare a Lucca Comics & Games, i due fratelli nerd dovranno salvare la community di Lucca Comics & Games viaggiando nei diversi mondi della manifestazione, liberando le mascotte e sconfiggendo i nemici, nessuno dei quali però morirà. Luke & Clea è infatti il pixel game in 16 bit in cui nessun nemico muore, ma viene liberato dal grigiore che lo ha fatto smettere di sognare ritrovando la fantasia e i valori di Lucca.

Per la celebrazione delle sei decadi di storia e di avventure il gioco è costruito sui multipli di sei, snodandosi tra le sei sezioni di cui si compone Lucca Comics & Games (Comics, Games, Japan, Junior, Movie, Music), ognuna delle quali nel gioco rappresenta un tributo al mondo Pop Nerd. I due protagonisti Luke e Clea dovranno superare sei livelli, rappresentati dalle sei location del festival: Torre Guinigi, Torre delle Ore, Anfiteatro, Duomo, Mura e Teatro). In ognuno di questi sei luoghi cardine della manifestazione i playable character dovranno salvare le sei storiche mascotte Ciuffettino, Grog, Coniglio, Pantera, Torre e Yellow Kid, custodi dei sei valori di Lucca, Community, Discovery, Respect, Gratitude, Inclusion e infine La Storia, il sesto elemento, che tiene insieme tutti gli altri. Solo così si potranno riunire i frammenti del Diamante, generatore di storie e armonia, distrutto dal villain Colui che non sa più sognare e ristabilire l’equilibrio della community.