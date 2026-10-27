Lucca Comics and Games fa 60: al Giglio un’inaugurazione grandi firme

Taglio del nastro con l’autore del poster Claudio Castellini, il professor Alessandro Barbero e i francobollo di Dragon Ball e Dylan Dog

Sarà la solita edizione grandi firme quella del sessantennale di Lucca Comics and Games. L’edizione Legacy, quella dell’eredità, che guarda al passato ma soprattutto al futuro.

Si apre domani (28 ottobre) ma il volto della città è già cambiato in questi giorni con gli ultimi dettagli da sistemare e soprattutto l’arrivo del materiale che popolerà gli stand.

Si comincia alle 9 e si va avanti ininterrottamente fino alle 19 con migliaia di eventi per tutti i gusti e in tutti i settori, come in questi giorni annunciato.

Cambia, in particolare, il volto della città nella sua viabilità, con il tentativo di rendere l’afflusso e il deflusso alla manifestazione ancora più fluido.

La grande novità di quest’anno è quella della chiusura totale, anche al trasporto pubblico, dell’area della stazione, Lo spazio fra piazzale Ricasoli e la rotonda di viale Europa, sostanzialmente, si tramuterà in una grande area pedonale pronta a colorarsl fra visitatori e cosplayer. Un brulicare di volti e persone che si apprestano a popolare la fiera, soprattutto dentro le mura urbane.

L’altra novità è la lotta al parcheggio selvaggio, con l’installazione in più punti della circonvallazione di transenne per evitare la sosta sui marciapiedi. I controlli, nei giorni di grande afflusso, non bastano, il vasto sistema dei parcheggi a prenotazione neppure. E allora si ricorre alle maniere forti.

Una notazione, infine, per la viabilità pedonale. Il sottopasso della stazione verrà diviso in due, per agevolare afflusso e deflusso di chi viaggia in treno, alle 14 nei giorni feriali e dalle 9 alle 21 nei giorni festivi (31 ottobre e 1 novembre). Regolarmente aperte la passerella e il sottopasso pedonale e ciclabile di viale San Concordio ma con una avvertenza: la passerella sarà percorribile solo verso San Concordio, il sottopasso solo verso la città.

Chiuse, infine, gran parte delle sortite di accesso alla città, si accederà sostanzialmente dalle porte monumentali, che saranno chiuse al traffico delle auto o regolamentate per l’accesso ai soli residenti. Il centro storico, infatti, rientrerà integralmente in Ztl nelle ore di apertura degli stand. La zona A, il quadrilatero centrale, sarà totalmente interdetto.

Domani (28 ottobre) è dunque il grande giorno e come tutti i grandi giorni vivrà anche il suo momento clou con l’inaugurazione al teatro del Giglio alle 11, a inviti.

All’evento, con la regia del direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, interverranno il maestro Claudio Castellini, autore del poster dell’edizione Diamond, lo storico Alessandro Barbero, per cui è annunciata la consegna di un importante riconoscimento, l’ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descotes e l’ambasciatrice del Giappone in Italia Hikariko Ono e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Non mancheranno, ovviamente, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi e ci sarà anche quest’anno, sul palco, il momento dell’emissione dei francobolli realizzati ad hoc per l’evento da Poste Italiane: quello dedicato alla Giornata dell Filatelia con l’immagine di Dragon Ball Z e quello per le eccellenze del patrimonio culturale italiano con l’effigie di Dylan Dog.

Ma sarà solo il momento istituzionale di una giornata che, come tante, resterà negli annali della manifestazione. Ci sarà, infatti, anche il taglio del nastro della mostra dedicata a Go Nagai al Palazzo delle Esposizioni. È lui uno dei guest of honor dell’edizione 2026 della manifestazione: creatore di fama internazionale di serie e personaggi manga (Goldrake, Mazinga, Jeeg Robot), e di una versione a fumetti della Divina Commedia famosa e apprezzata in tutto il mondo. Proprio le sue immagini tratte dall’Inferno di Dante dialogheranno idealmente con alcuni disegni che arrivano direttamente dal Museo degli Uffizi di Firenze. Prosegue così il dialogo della pop art con la grande tradizione artistica del nostro paese.

Sveglie puntate, dunque, e scarpe comode. Il viaggio per i Comics 2026 è pronto a cominciare.