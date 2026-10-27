Lucca Comics and Games, prima giornata già con tanti eventi: Go Nagai e Alessandro Barbero grandi protagonisti

Non solo inaugurazione ufficiale per la prima giornata dei Comics. È il giorno dello storico e divulgatore Alessando Barbero, protagonista di ben due appuntamenti pubblici. Ma anche quello del maestro Go Nagai, protagonista di una grande mostra in auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e anche del maxishowcase al teatro del Giglio.

Ecco la nostra selezione di appuntamento del giorno.

Alle 10,30 al Real Collegio si presenta il libro di Marcello Mangiantini e Mirco Pucci 23 agosto 1944 – Il Padule fu accerchiato’. Ci sono storie che arrivano da lontano, ma che hanno ancora qualcosa da raccontarci. Possono essere nascoste tra le pagine di un libro, scritte su una lapide, custodite nei luoghi che attraversiamo ogni giorno. E possono diventare anche un fumetto.

Insieme a Marcello Mangiantini e Mirco Pucci, autori della graphic novel 2 e con la collaborazione dello storico Gianluca Fulvetti, entreremo nel mondo del fumetto per scoprire come si può raccontare una storia vera attraverso immagini, personaggi, parole ed emozioni. Partendo dalla storia dell’eccidio del Padule di Fucecchio, conosceremo il lavoro dei due autori e proveremo a trasformare un ricordo in una pagina a fumetti: come si costruisce una scena? Come si racconta un’emozione con un volto? Come si può usare un inquadratura per farci entrare dentro una storia? Niente gomme: si prova, si disegna e si racconta!

Perché anche un semplice tratto può diventare il punto di partenza per una storia. E perché raccontare il passato attraverso il fumetto significa contribuire a mantenerne viva la memoria.

In San Francesco alle 11,15 si celebrano con lo storyeller Giacomo Lotti i 30 anni dei Pokemon. In questo evento speciale, Panini Comics invita giovani appassionati allenatori e allenatrici a scoprire uno dei fenomeni più amati di sempre, che nel 2026 celebra il suo 30e simo anniversario. Attraverso immagini iconiche, curiosità e aneddoti, ripercorreremo insieme le tappe più significative dell’universo Pokémon, un mondo capace da trent’anni di appassionare e far sognare intere generazioni.

Protagonista il magazine ufficiale Pokémon, con curiosità e approfondimenti esclusivi, oltre a tanti momenti interattivi: quiz, domande e sfide per mettere alla prova la conoscenza del mondo Pokémon e divertirsi insieme. Infine, si scopriranno insieme alcune curiosità sul videogioco Pokémon. Per rendere la giornata ancora più speciale, tutti i partecipanti riceveranno una shopper omaggio con tante sorprese.

Alle 12,30 spazio alla musica al Giardino degli Osservanti Per i 60 anni di Lucca Comics & Games, Massimiliano Poggi celebra la manifestazione con le sue storiche sigle, da La Canzoncina di Lucca Comics a Lucca Cosplay. Sul palco anche Matteo Lorenzetti, produttore di Lucca non è un fumetto, e Sara Benedetti, voce della sigla Lucca Cosplay.

Alle 13,30 all’auditorium del Suffragio in scena la cerimonia di premiazione di Teste fra le Nuvole. Otto categorie, 185 adesioni con la partecipazione di istituti, scuole e plessi da 16 regioni in tutt’Italia. Un riconoscimento alle produzioni a fumetti di studentesse e studenti dai 7 ai 19 anni, con la partecipazione di Louise Stéphant, giovanissima disegnatrice francese di soli 10 anni, già vincitrice per due anni consecutivi del premio Petit Fauve ad Angoulême. Consegna i premi Louise Stéphant. Il progetto – powered by Lucca Comics & Games – ha il supporto di Fosber, main sponsor; Carioca e Fabriano, sponsor tecnici. Con la collaborazione e il patrocinio dell’Institut Français Italia e con la collaborazione di Lucca Manga School Scuola Internazionale Comics e il fumettista Gud. L’ospitalità di insegnanti e giovani creativi, per i 25 progetti finalisti, è supportata da Comune di Camaiore, Ostello del Pellegrino Camaiore, Convento San Cerbone. Uno speciale ringraziamento al Comune di Lucca.

Alla stessa ora in auditorium dlela Fondazione Banca del Monte di Lucca Tutte le forme della paura celebra i 40 anni di Dylan Dog con Paola Barbato e Alice Milani. Modera Stefania Costa dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva. Un dialogo sulla paura come eredità narrativa. Un immaginario che passa di mano in mano, da una generazione di autori all’altra, e che proprio in questo passaggio si trasforma e torna a interrogare il presente. A partire dal lavoro delle due autrici, l’incontro si interroga su come si scrive la paura oggi: che cosa si riceve dai maestri del genere, che cosa si tradisce, che cosa si reinventa per lettori abituati a muoversi tra fumetto, serialità, cinema e videogioco. L’incontro si inserisce nell’area Dare Voce di Identi, dedicata al lavoro, ai diritti e all’identità al femminile, e nel progetto speciale La Toscana delle Donne della Regione Toscana: due voci femminili raccontano un territorio, quello del fumetto di genere e del fumetto d’autore, in cui le donne hanno conquistato spazio a lungo contestato

In Sala Tobino, invece, c’è Seth. Fumettista e graphic designer canadese, Seth (pseudonimo di Gregory Gallant) è considerato uno dei maestri del fumetto nordamericano contemporaneo. Ospite di Lucca Comics & Games 2026 con Coconino Press, presenta la nuova edizione di La vita non è male malgrado tutto, uno dei suoi graphic novel più amati. Autore di Clyde Fans e George Sprott, ha pubblicato sul New Yorker e curato l’edizione integrale dei Peanuts. Modera Gianluca De Angelis.

Alle 14 uno degli appuntamenti per celebrare i 60 anni di Lucca Comics and Games. Rai Cultura celebra il 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games con uno speciale dedicato alla lunga storia della manifestazione, il più antico, a livello mondiale, tra i festival del fumetto e della cultura pop (in onda già stasera su Rait). Un racconto sul filo della memoria, in cui le testimonianze di chi lavora oggi all’organizzazione dell’evento s’intrecciano con preziosi contributi di Rai Teche, e le vicende della ‘città del fumetto’ si fanno specchio di profondi cambiamenti nell’immaginario culturale, nazionale e mondiale. Lo speciale sarà presentato a Lucca in Cappella Guinigi di piazza San Francesco, alle 14, in una versione extended inedita di 70 minuti, introdotta da un panel con l’autore e lo staff della manifestazione. Scritto e diretto da Enrico Platania, 60 volte Lucca: L’avventurosa storia di Lucca Comics & Games va in onda su Rai5 oggi (27 ottobre) in seconda serata, alla vigilia dell’inizio della manifestazione, e sarà quindi disponibile su RaiPlay. Sarà poi trasmesso in replica su Rai4 mercoledì 4 novembre, sempre in seconda serata, nell’ambito di una serata-evento dedicata al festival. Tra le testimonianze presentate nello speciale, spiccano quelle di Emanuele Vietina, attuale direttore di Lucca Comics & Games, di Renato Genovese, direttore dal 2000 al 2016, nonché ideatore di Lucca Games, e dello storico del fumetto Pier Luigi Gaspa, che a Lucca è stato curatore di numerose mostre.

Alle 15 il maestro Go Nagai è protagonista del Maxishowcase: una live drawing session sulle note delle sigle più amate al teatro del Giglio.

Alle 15 al Boccherini in Sala Parlami Elisabetta Dami e Pierdomenico Baccalario saranno protagonisti di un incontro dedicato alla scrittura per l’infanzia e alla domanda: che cosa significa scrivere storie per bambini?

L’appuntamento si inserisce nelle attività di A Caccia di Storie, il progetto di talent scouting per giovani autori e autrici di narrativa per bambini e ragazzi, promosso da Lucca Comics & Games in collaborazione con Book on a Tree. L’incontro sarà un’occasione per scoprire il mondo della scrittura per l’infanzia attraverso l’esperienza di due protagonisti della letteratura per ragazzi.

Alle 16 all’Imt Library La scienza in gioco: rendere accessibili fenomeni complessi’ Come si trasforma un fenomeno complesso in un gioco senza banalizzarlo? Il talk esplorerà come concetti e processi delle discipline Stem possano essere tradotti in regole, scelte e dinamiche di gioco, rendendoli più accessibili attraverso un’esperienza concreta e partecipata. Intervengono Cinzia Battistella, professoressa associata all’università di Udine. Si occupa di strategia, innovazione, gamification e nuovi modelli di business; Irene Bubbola, che ha lavorato nella consulenza strategica e oggi è dottoranda all’università di Udine. Studia strategia, ecosistemi e sostenibilità; Giovanna Attanasio, riercatrice all’università Mercatorum. I suoi temi di ricerca spaziano dallo strategic management alla gamification.

Alle 16,10 sul palco di piazzale Verdi ancora spazio alla musica. Appuntamento con Leonardo De Andreis sul palco di piazzale Verdi per un live da condividere fino all’ultima nota: a caratterizzarlo sarà infatti quell’energia speciale che nasce solo quando artista e pubblico si ritrovano nello stesso posto, sulla stessa lunghezza d’onda, con la voglia di lasciarsi trasportare dalla musica. Ovviamente al centro ci sarà il suo grande successo, Soltero.

Grande appuntamento alle 16,30 in San Romano con Alessandro Barbero, affiancato dai co-autori Davide Savelli e Iris Biasio. Presenta Garribaldi. The British Tour la sua prima opera a fumetti targata Rizzoli Lizard.

Alle 16,30 nella Sala Pro al primo piano di Palazzo Guinigi si parla del mercato dei fumetti. Con Rachele Marziolo (Aie), Claudio Curcio (Comicon Edizioni), Stefania Simonini (Panini Comics), Giorgia di Tolle (Mondadori). Nel 2026 il fumetto si distingue come il genere con la crescita più elevata, sia a valore sia a copie, recuperando terreno rispetto al calo registrato nel 2025, che aveva visto un arretramento esteso a tutti i settori dell’editoria. I risultati del 2026 si ricollegano, in parte, anche alla spesa da parte delle biblioteche di pubblica lettura del Fondo per l’acquisto di libri, occasione per arricchire i cataloghi secondo i gusti del pubblico di lettori appassionati al genere. Evento a cura della commissione Comics e Graphic Novels di Aie in collaborazione con Lucca Comics & Games.

Alle 17 al cinema Astra primo grande appuntamento dell’area movie con l’nteprima nazionale di Shaun. Vita da Pecora Operazione: Z.U.C.C.A. Introduce la proiezione il regista Matthew Walker, modera l’intervento Gianluca De Angelis.

EnriCosaDici si esibisce alle 17,30 sul palco di piazzale Verdi. Cosa identifica realmente Un italiano vero? Il suo luogo di nascita? Il gesticolare con la mano a carciofo? Il modo in cui esce da una discussione su come si cuoce la pasta? Forse, una risposta definitiva e in grado di mettere d’accordo tutti non c’è. Certo è, invece, che L’italiano vero di EnriCosaDici metterà d’accordo tutto il pubblico di Lucca Comics & Games. In questo concerto-spettacolo vedremo un mix di comicità e storytelling, con canzoni e battute che sorprenderanno sia chi le riascolterà e sia chi le scoprirà per la prima volta. Enrico Matheis porterà sul palco il suo modo inconfondibile di guardare il presente: quello che prende gli stereotipi, li rigira con intelligenza e ce li restituisce in una forma decisamente più divertente.

In San Romano alle 18 si scopre il progetto di Lucca Comics & Games e Msd Italia che, raccontando una storia originale e facendo vivere esperienze uniche, favorisce la conoscenza del papilloma virus. Intervengono: Peach Momoko, Giacomo Bevilacqua, Paolo Barbieri, Luca Enoch, Mangiasogni, Emanuele Vietina (Direttore generale Lucca Crea), Carlo Signorelli (Professore ordinario di igiene e sanità Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), Caterina Rizzo (Professoressa ordinaria di igiene e medicina preventiva dell’università di Pisa), Nicoletta Luppi, (Presidente e amministratrice delegata di Msd Italia), Host CamiHawke, Claudio Di Biagio e Guglielmo Scilla.

A Palazzo Guinigi alle 18 Barbie e Ken: cervello, genere e come si costruisconi i ruoli emotivi con Gaia Carlotta Fiamberti, Davide Costa e Isotta Santinelli. Modera Luca Cecchetti. Barbie offre un punto di accesso inaspettato alle emozioni, ai ruoli di genere, alle aspettative sociali e alla costruzione dell’identità. Il film non tratta tanto delle donne in sé quanto dei meccanismi che mette in luce: come impariamo cosa è considerato appropriato per un genere o per l’altro, e come la cura, l’assertività, la vulnerabilità e la competenza emotiva siano distribuite tra le aspettative di genere. Le neuroscienze offrono una prospettiva utile in questo senso. Quanto di questa distribuzione riflette la biologia e quanto riflette l’apprendimento? Ken ne è un esempio calzante. Lungi dall’essere semplicemente ‘imbarazzante’, egli apre una breccia nella mascolinità convenzionale lasciando spazio all’emotività e alla vulnerabilità, eppure, sotto molti aspetti, rimane egli stesso uno stereotipo. È proprio questa ambivalenza a renderlo degno di discussione. Cosa sovverte effettivamente il film e cosa riproduce silenziosamente? La discussione traccerà inoltre il percorso che ha portato Barbie, storicamente un prodotto profondamente legato ai ruoli di genere e agli stereotipi, a questo film e alla prospettiva che esso propone.

Per il ciclo Da grandi sentimenti derivano grandi... dedicato soprattutto a Young Adult e New Adult – Il Dark alle 18 in Fondazione Bml si parla di un genere narrativo, un approccio ma anche qualcosa di più complesso e delicato quanto si mischia con uno dei sentimenti più potenti: l’amore. Possibilità di bigliettini anonimi per condivisioni di storie vere. Intervengono Paola Barbato, Ella Swann (tra le autrici di Dark Love – amori maledetti, Piemme), Licia Troisi, la dottoressa Ilaria Giannini (psicologa psicoterapeuta, responsabile della prevenzione dell’associazione Acca Lucca Odv) Modera: Livio Gambarini

Sempre alle 18 il Community Village del Giardino degli Osservanti si trasforma in una grande festa per i 60 anni di Lucca Comics & Games. In console DJ-V, con un dj set esplosivo, accompagnata dall’energia travolgente e dalle coinvolgenti performance di Letizia Cosplay. Musica, divertimento e adrenalina per un anniversario tutto da ballare.

La serata si conclude all’insegna di cinema e musica. Alle 19 all’Astra la proiezione del cult Fast & Furious per il suo 25esimo anniversario dall’uscita. Introduce la proiezione Andrea Bedeschi.

Alle 19 al Lucca Games Cafè di Lucca Games un filo diretto tra la celebre fiera di Essen e Lucca Comics & Games. Al Games Café, i volontari di OxyzO – Orizzonti Ludici Aps / La Tana dei Goblin Pisa, ed il prezioso supporto delle associazioni che gestiscono la Ludoteca al Games Café – mettono a disposizione dei visitatori le più fresche e attese novità editoriali presentate alla fiera tedesca. L’iniziativa si svolge in concomitanza alle attività della ludoteca. Dalle 19 alle 23,30 (la ludoteca dei Games è aperta fino a mezzanotte), gli appassionati troveranno anche tavoli dimostrativi con spiegatori dedicati per provare subito i titoli più rappresentativi dell’anno, oltre a una selezione di altri giochi disponibili al prestito serale all’interno della ludoteca del Carducci.

Chiusura con il grande evento alle 20,30 al Teatro del Giglio. Dopo il successo delle passate edizioni, Tintoria torna a Lucca: il primo appuntamento lucchese con il podcast comedy di Stefano Rapone e Daniele Tinti è con ujn ospite speciale. Alessandro Barbero, storico e scrittore tra i più apprezzati e importanti nel nostro paese. In questa occasione il professor Barbero presenterà la sua graphic novel Garribaldi. The British Tour scritta con Davide Savelli e con le illustrazioni di Iris Biasio. Una serata che si preannuncia piena di curiosità e miti da sfatare, partendo dalla storia illustrata su Garribaldi che presenterà in anteprima proprio a Lucca, fino ad arrivare a tutto quello che di storia vorremmo ricordare, ma non abbiamo mai osato chiedere. Ingresso solo con prenotazione posti tramite app LuccaCG Assistant, nella sezione Prenotazioni. Le nuove puntate di Tintoria sono disponibili ogni martedì su YouTube, Spotify e le migliori piattaforme di streaming audio.

Alle 21 all’Astra per Notti Horror si proietta il film It Ends. Quattro amici, un’ultima notte insieme e una strada che sembra non avere fine. Un viaggio nell’orrore esistenziale, tra realtà che si sgretola e presenze terrificanti. Introduce la proiezione Simone Soranna.

Il primo giorno di Comics è anche il giorno del via alle Ruolimpiadi, la storica competizione a squadre di Gdr di Lucca Comics & Games, che presenta quest’anno più di 250 giocatori in un torneo multi-tavolo ricco di novità. Si parte alle 10 all’auditorium del Suffragio per iniziare questa avventura lunga cinque giorni. Insieme, verranno presentati anche i tavoli del torneo di Mastering, la più longeva competizione di Gdr d’Italia, nonché i tavoli del mastering creator, che vede competere in maniera amichevole i creator di Gdr. più famosi. Nei giorni successivi si può passare al Games Caffè – area Ruolimpiadi per avere info su come partecipare alle prossime edizioni e per assistere ai tavoli di gioco.

Per tutti coloro che vogliono iniziare a costruire i propri Cosplay ma non hanno idea di dove iniziare, torna una nuova imperdibile edizione della Lucca Cosplay Academy in Cappella Guinigi.