Lucca Comics & Games 2026, al Museo del Motore a Scoppio le auto più iconiche dei fumetti

In occasione di Lucca Comics & Games 2026, la Fondazione Barsanti e Matteucci propone al Museo del Motore a Scoppio un percorso per immagini dedicato alle automobili più iconiche della storia del fumetto e dell’animazione, a cura del fumettista lucchese David Bigotti, in arte Bigo.

Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori potranno assistere alla proiezione a rotazione di slide che raccontano il rapporto tra motori e fumetti, attraverso vetture diventate inseparabili dai loro personaggi: dalla Fiat 500 gialla di Lupin III al Maggiolino di Dylan Dog, fino alla futuristica Mach 5 di Speed Racer e alle stravaganti automobili di Wacky Races. Non mancheranno riferimenti alle auto realmente esistite entrate nel mondo del fumetto, come la Clément-Bayard di Giacomo Puccini.

È inoltre previsto un incontro con Bigo, giovedì 29 ottobre dalle 11 alle 12, per il firmacopie del volume Barsanti e Matteucci e l’invenzione del motore a scoppio, realizzato dall’autore per la Fondazione.