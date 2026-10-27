Lucca Comics & Games 2026, DanDaDan incontra la Formula 1: in Europa debutta la concept car Williams Racing

A Lucca Comics & Games 2026 l’universo occulto di DanDaDan invade il mondo della Formula 1. A Piazzale Verdi, infatti, il pubblico potrà visitare un intero padiglione dedicato alla celebre serie anime, tra personaggi iconici e una vasta selezione di merchandising. Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, nel cuore del padiglione troveranno infatti un’attrazione d’eccezione, che arriva in Europa per la prima volta: la concept car Atlassian Williams Racing × DanDaDan , inedito punto d’incontro tra cultura anime e motorsport. Lo spazio offrirà un’esperienza immersiva tra photo opportunity a tema, apparizioni della Turbo Nonna e dei Serpo, e una selezione esclusiva di merchandising ufficiale.

Tratto dal manga di Yukinobu Tatsu, pubblicato su Shonen Jump+ di Shueisha in Giappone e da J-Pop Manga in Italia e prodotto dallo studio Science Saru, DanDaDan è diventato uno dei fenomeni anime internazionali degli ultimi anni. La serie, distribuita in due stagioni tra il 2024 e il 2025, ha conquistato un pubblico globale: secondo quanto annunciato da Netflix, è stato l’anime televisivo più visto sulla piattaforma nella seconda metà del 2025. Il manga ha superato i 14 milioni di copie in circolazione nel mondo e ha oltrepassato il miliardo di visualizzazioni su Shonen Jump+. La terza stagione è prevista per il 2027.

Al centro della storia ci sono Momo, studentessa delle superiori proveniente da una famiglia di medium, e Okarun, suo compagno di classe appassionato di occultismo. Convinti di avere ragione sulle rispettive credenze, lei crede nei fantasmi ma non negli alieni, lui sostiene l’esistenza degli alieni ma non quella dei fantasmi, i due decidono di mettersi alla prova. Le loro ricerche li conducono a confrontarsi con entità paranormali fuori da ogni immaginazione, dando inizio a un’avventura che intreccia combattimenti soprannaturali, crescita personale e sentimenti.