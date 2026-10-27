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Lucca Comics & Games, tre nuovi punti vendita in centro storico per l’acquisto dei biglietti

27 ottobre 2026 | 12:45
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di Redazione

Redazione

Lucca Comics &amp; Games, tre nuovi punti vendita in centro storico per l&#8217;acquisto dei biglietti

Dal 28 ottobre attivi gli Anniversary Point di piazza Bernardini, piazza del Giglio e Cortina Santa Maria

Da domani (28 ottobre) sarà ancora più semplice acquistare i biglietti per il Lucca Comics & Games. Entrano infatti in funzione tre nuovi punti vendita nel centro storico, presso gli Anniversary Point di piazza Bernardini, piazza del Giglio e Cortina Santa Maria.

Una novità che amplia le possibilità di acquisto e rende più comodo per cittadini e visitatori procurarsi i biglietti direttamente nel cuore della città, immergendosi nell’atmosfera della manifestazione.

Restano inoltre attive le biglietterie già disponibili al Polo Fiere, a San Regolo, a Santa Croce e alla stazione ferroviaria, in via Consani.