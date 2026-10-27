Panini Comics festeggia a Lucca i 30 anni di Pk con tante novità

I festeggiamenti per i 30 anni di PK continuano e fanno tappa a Lucca Comics & Games 2026, in programma da domani (28 ottobre) a domenica. Per l’occasione, Panini Comics presenta tante novità editoriali e preziosi volumi da collezione per celebrare uno degli eroi più amati e rivoluzionari del fumetto Disney. A trent’anni dal suo esordio, il papero mascherato continua a conquistare generazioni di lettori grazie a storie ricche di azione, fantascienza e colpi di scena. E proprio a Lucca, i Pkers più affezionati potranno ritrovare tutto il fascino delle sue origini, tra nuove avventure e omaggi alla serie che ha dato inizio alla leggenda.

Tra le novità più attese PK -3, il nuovo albo inedito che completa il percorso narrativo a ritroso verso le origini della saga Pkna. Scritto da Alessandro Sisti e disegnato da Lorenzo Pastrovicchio, questo nuovo capitolo riporta i lettori agli eventi che precedono la nascita della prima, storica serie dedicata al supereroe di Paperopoli. Un’avventura imperdibile, che arricchisce ulteriormente l’universo di PK e che sarà proposta in due versioni: quella regular, con copertina dello stesso Pastrovicchio, e una spettacolare variant firmata da Simone Di Meo.

Le celebrazioni proseguono con un ritorno davvero speciale alle origini del mito. Superdeluxe PK: Evroniani ripropone infatti la prima, leggendaria avventura che nel 1996 diede il via a Pkna, in una prestigiosa edizione da collezione in grande formato, con copertina telata e incisioni metallizzate. Un volume esclusivo, in tiratura limitata e numerata di 1500 copie, impreziosito da una litografia inedita. Le tavole originali di Alberto Lavoradori sono presentate con una nuova colorazione realizzata da Corrado Mastantuono, autore anche della nuova copertina e della litografia. A completare l’edizione, approfondimenti redazionali firmati da alcuni dei protagonisti che contribuirono alla nascita di questo straordinario universo narrativo.

Un altro pezzo da collezione assolutamente imperdibile è la speciale box dedicata a Incubo sul fondo, storia sceneggiata da Giorgio Pezzin e disegnata da Corrado Mastantuono, rimasta incompiuta per ben trent’anni e finalmente portata a termine dallo stesso Mastantuono. Il volume a colori, arricchito dalla sceneggiatura originale e da materiali inediti, è racchiuso in un prezioso cofanetto di metallo insieme a un francobollo in lega metallica e a uno standee in acrilico con un’illustrazione inedita di Pk realizzata da Mastantuono. Un’occasione davvero unica per scoprire finalmente una storia rimasta in sospeso per tre decenni.

Per gli appassionati della saga originale Panini Comics propone poi un nuovo Omnibus, PK 7, che completa la grande raccolta dedicata alla prima serie del papero mascherato. Un’edizione che permette di ripercorrere le avventure che hanno reso PK un vero e proprio fenomeno editoriale, accompagnate, come sempre, da approfondimenti inediti.