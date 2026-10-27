Un esercito di giocatori, una valanga di giochi: padiglione Carducci e non solo per tutti gli appassionati

È il settore emergente della rassegna, ma allo stesso tempo è ormai un classico. È tempo di tuffarsi anche dentro Lucca Games, nel Padiglione Carducci, ma non solo.

Nell’edizione del sessantesimo anniversario, Lucca Comics & Games conferma il gioco come linguaggio capace di attraversare generazioni, forme e comunità. Dai boardgame al gioco di ruolo passando per il Larp, il Trading card game le miniature e molto altro, il programma Games di Lucca Comics & Games 2026 – Legacy, riunisce grandi nomi internazionali, anteprime, progetti speciali e occasioni per giocare in anteprima e in prima persona.

Il Padiglione Carducci resta il cuore dell’offerta ludica, affiancato dal Lucca Games Cafè e da un sistema di spazi e attività che porta il gioco dentro la città e ne allarga continuamente i confini.

Dungeons & Dragons, Critical Role e il gioco di ruolo che costruisce mondi

Per i 60 anni del festival, l’attore Joe Manganiello torna a Lucca nella veste del tutto nuova di curatore speciale del programma di Lucca60 dedicato a Dungeons & Dragons: fra le novità verrà infatti presentata la linea D&D Icons che vedrà alcune dei creativi più celebri del gioco impegnati a riportare in vita alcune delle ambientazioni più amate dei fan come Dragonlance e Greyhawk. Fra di loro saranno presenti a Lucca gli autori Tracy e Laura Hickman, che porteranno il grande ritorno di Dragonlance.

A Lucca arriva anche un altro universo che negli ultimi anni ha cambiato il modo di raccontare e vivere il gioco di ruolo. Christopher Perkins, creative director di Darrington Press, ed Elise Rezendes, Senior Rpg Producer dei giochi di ruolo di Critical Role, saranno al festival per raccontare l’espansione di Critical Role che dall’actual play sono arrivati alla costruzione di un universo narrativo transmediale: animazione, giochi, libri, live show e merchandising che hanno creato nuovi mondi narrativi, nuovi format e nuovi protagonisti, oltre al cast originale, nati intorno a una community globale. In questa occasione, Acheron Games e Darrington Press porteranno a Lucca Comics & Games 2026 l’ultima espansione di Daggerheart, Hope & Fear, per la prima volta tradotta in italiano, che include quattro nuove classi, quattro nuovi schemi di campagna, il Dread Domain e nuove regole per le trasformazioni, le discendenze, le comunità, oltre a più di 100 nuove armi e oggetti e 130 schede dei nemici: tutto ciò di cui i giocatori e i master hanno bisogno per continuare le loro avventure con Daggerheart.

Per la prima volta, Fabula Ultima, arriva a Lucca Comics & Games per un’anteprima mondiale. Al Padiglione Carducci, Need Games! presenterà i nuovi articoli del pluripremiato gioco di ruolo giapponese creato da Emanuele Galletto, tra cui Fabula Ultima – Bestiary Vol. I, le nuove edizioni da collezione e speciali della linea e la variant realizzata dal celebre illustratore Yoshitaka Amano. Sarà inoltre possibile scoprire The Art of Fabula Ultima, volume dedicato all’immaginario visivo del gioco, e acquistare per la prima volta in fiera i nuovi materiali della linea. A completare la presenza di Need Games! sarà una mostra dedicata all’arte di Fabula Ultima, accompagnata dalla presenza di quattro illustratori internazionali, che porteranno a Lucca il lavoro e le suggestioni visive che hanno contribuito a definire l’identità del mondo di gioco: Catthy Trinh, illustratrice che accompagna Fabula Ultima fin dai tempi di Press Start e che ha contribuito alla sua crescita artistica nel corso degli anni; Edward Tsang, autore della spettacolare copertina del Bestiario Vol. I. Dal Giappone arriveranno inoltre Rui Maruyama, autore di immagini ormai iconiche come Babilonica; e Yumo, tra gli artisti protagonisti delle nuove illustrazioni dedicate alle creature e ai mondi del gioco. Durante i giorni di Lucca Comics & Games i quattro artisti saranno presenti presso lo stand NeedGames! al Padiglione Carducci, dove sarà possibile incontrarli e farsi sketchare e personalizzare i propri volumi di Fabula Ultima.

L’arte del design cinematografico diventa gioco: arrivano i Minalima con i segreti di Hogwarts

Il rapporto tra gioco e design passa invece da MinaLima, lo studio fondato dalla designer britannica Miraphora Mina e dal designer brasiliano Eduardo Lima, autori di alcuni degli elementi visivi più iconici dei film di Harry Potter e Animali Fantastici: per i loro vent’anni di attività, MinaLima hanno scelto Lucca per presentare in anteprima assoluta il nuovo gioco da tavolo di Harry Potter. Lucca Comics & Games sarà infatti il primo evento al mondo dove sarà possibile giocare a Defenders of Hogwarts, il boardgame esclusivo che verrà distribuito nella primavera del 2027. Per questo anniversario sarà allestito nel padiglione San Martino uno stand dedicato interamente allo studio. La presenza dei designer si estende anche all’editoria illustrata con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, nuova aggiunta ai MinaLima Classics, proposta anche in un’edizione da collezione con cofanetto.

I grandi giochi investigativi a Lucca

Hidden Games, insieme a Ms Edizioni, sarà presente per la prima volta a Lucca Comics & Games con i co-fondatori e amministratori delegati Hauke Loges e Fridolin Muuß e l’International business development manager Francis Nordt, che porteranno in questo speciale anniversario un caso investigativo speciale dedicato al sessantesimo e ambientato a Lucca dal titolo Murder Over a Legacy.

Strategie geopolitiche e attualità: il boardgame di Factanza e le novità di Giochi Uniti

Giochi Uniti porta a Lucca Comics & Games il gioco da tavolo che crea spazio di confronto, strategia e collaborazione: The Social Contract, gioco politico e semi-cooperativo realizzato in collaborazione con Factanza, che sarà presente alla manifestazione per promuoverne il progetto. Ambientato sulla Terra del 2157, dopo il collasso del Contratto Sociale, il gioco mette i partecipanti nei panni di sei rappresentanti dell’umanità chiamati a fondare una nuova civiltà su un pianeta vergine. Per sopravvivere sarà necessario collaborare, affrontare crisi e approvare progetti per il bene della comunità: solo uno potrà vincere, ma senza cooperazione perderanno tutti. Ma non finisce qui, con Giochi Uniti ci saranno anche eventi e sessioni di gioco di Assalto al Castello – Feudalesimo e Libertà, Neologism e All You Can Chili.

Marko Djurdjevic porta Orken in Europa: trent’anni di Wordbuilding, arte e gioco

Marko Djurdjevic arriva a Lucca Comics & Games come uno dei main guest dell’area Games. Artista, autore e creative director con trent’anni di carriera nell’entertainment, ha lavorato tra videogiochi, fumetto, cinema e tabletop contribuendo a produzioni e franchise per Marvel, Riot Games, Sony, Warner Bros., Hasbro e Guerrilla Games. Nel 2010 ha fondato a Berlino Sixmorevodka, studio boutique specializzato in concept art, illustrazione e worldbuilding; sotto questa sigla ha creato e pubblicato tra il 2014 e il 2021 il GdR Degenesis, progetto che racconta il suo approccio alla costruzione di universi narrativi attraverso immagini, design e scrittura. Nel 2026 Djurdjevic apre un nuovo capitolo con Orken, serie epic fantasy transmediale creator-owned lanciata attraverso Kickstarter, di cui è autore, illustratore e graphic designer. Lucca Comics & Games ospiterà la prima presentazione pubblica europea del progetto.

Trading card game: un’edizione senza precedenti

Il mondo dei Trading card game occupa nel 2026 una grandissima fetta del mercato del gioco e Lucca Comics & Games si conferma palcoscenico principale per la scoperta di questo settore. Ci saranno delle aree monografiche dedicate a Pokémon nella palestra Bacchettoni e al gioco Naruto Card Game e al mondo Bandai in piazza Santa Maria. Ma i giochi dedicati all’eroe del Villaggio della Foglia non finiscono qui, Dna Cards infatti porta a Lucca anche Naruto Mythos Tcg, il gioco di carte collezionabili ufficiale di Cicaboom, ci saranno dimostrazioni per tutta la durata del festival e un playmat esclusivo dedicato allo scontro tra Naruto e Sasuke nella Valle della Fine, disponibile solo durante il festival. A una settimana dall’uscita ufficiale del gioco nei negozi di tutto il mondo, Lucca Comics and Games sarà la prima convention in Italia a presentare anche il gioco di carte collezionabili Cyberpunk, i visitatori avranno infatti la possibilità di prendere parte a sessioni dimostrative gratuite o di partecipare a un torneo di pre-lancio nel cuore del padiglione Carducci.

Naruto arriva a Lucca, tutte le novità Tgc di Gametrade

Una delle grandi sorprese di questa edizione che attende il pubblico nel cuore di Lucca, sarà in Piazza Santa Maria, dove Bandai Card Games e Gametrade porteranno uno spazio monografico interamente dedicato all’Official Naruto Card Game, il nuovo Trading card game in arrivo nel 2027. Per il pubblico italiano sarà una delle prime occasioni per scoprire in anteprima il nuovo gioco e immergersi nel suo universo, con tante attività e sorprese dedicate. A Lucca arriverà anche la Cp-001 Chakra Card e sarà disponibile il primo merchandise ufficiale dell’Official Naruto Card Game. Insieme a Bandai Card Games, Gametrade porterà a Lucca tutti i principali titoli del catalogo: One Piece Card Game, Dragon Ball Super Card Game Fusion World, Gundam Card Game e Digimon Card Game. Per tutti i giochi saranno disponibili sessioni dimostrative gratuite, pensate sia per chi già conosce questi universi sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dei Trading Card Game. Per Bushiroad, questa edizione di Lucca Comics & Games segna un nuovo capitolo: per la prima volta Gametrade, distributore europeo del publisher, porterà in fiera i suoi brand con una presenza dedicata. A guidare la presenza Bushiroad sarà Palworld Official Card Game, una delle grandi novità Tcg dell’anno, che farà il suo debutto ufficiale a Lucca Comics & Games. Lanciato a luglio, il nuovo Tcg ha fatto parlare moltissimo di sé, dagli Stati Uniti all’Europa, registrando il sold out della sua prima espansione, Dawn of Palpagos. Saranno presenti le ultime novità e qualche ritorno particolarmente atteso dai fan. Accanto alla grande novità Palworld saranno presenti anche i titoli più consolidati del catalogo Bushiroad, tra cui Cardfight!! Vanguard, Weiß Schwarz e Shadowverse: Evolve. Non mancheranno materiale promozionale dedicato e sessioni dimostrative gratuite, per scoprire i giochi, impararne le meccaniche e avvicinarsi ai diversi universi Bushiroad.

Hellbreak: dove le più iconiche creature e villain del cinema di scontrano

L’horror avrà un intero campo di battaglia con Hellbreak, il nuovo Tcg sviluppato da Spin Master in collaborazione con Universal Pictures e realizzato insieme al team di game design di Ghost Galaxy, distribuito in Italia da Asmodée. A Lucca Comics & Games sarà infatti allestito un intero padiglione monografico dedicato al card game che vede scontrarsi le più iconiche creature e villain del cinema, in un’esperienza competitiva e fortemente collezionabile fatta di foil, trattamenti speciali e carte borderless.

Magic: The Gathering – Appuntamento con ‘Frattura della realtà’ e Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering torna a Lucca Comics & Games per celebrare l’uscita dell’ultima espansione Frattura della Realtà, portando un grande spazio ufficiale in cui i confini tra gioco e realtà si infrangono. Per cinque giorni, il pubblico potrà immergersi nell’universo di Magic attraverso demo, tornei, incontri con creator e artisti e numerose attività dedicate alla community. Un’esperienza coinvolgente, pensata sia per i giocatori di lunga data sia per chi desidera avvicinarsi a Magic per la prima volta. Tra le novità più attese, il pubblico avrà inoltre l’opportunità di scoprire in anteprima Magic: The Gathering | Star Trek, il prossimo appuntamento Universes Beyond che porterà l’iconico universo di Star Trek nel mondo di Magic.

L’arte delle carte e i grandi illustratori internazionali di Magic: The Gathering

La crescita dei Tcg passa anche dalla loro cultura visiva. Lucca riunisce una presenza internazionale di artisti che hanno contribuito a definire l’immaginario di Magic: The Gathering e, più in generale, dell’illustrazione fantasy e ludica. Oltre i già annunciati Rebecca Guay e Scott M. Fischer, Wizards of the Coast e Boose uniscono le forze per portare in fiera una straordinaria line-up di artisti legati all’universo di Magic: verranno per la prima volta a Lucca Comics & Games Evyn Fong illustratrice e cosplayer, autrice della famosa carta Dawnhand Eulogist ritenuta da molti una delle più belle degli ultimi tempi, l’autrice ha arricchito con la sua arte anche altri mondi Fantasy come quelli di Dungeons & Dragons e di War of Warcraft. Per la prima volta a Lucca anche Alexis Ziritt conosciuto per la sua estetica visionaria che fonde fumetto, psichedelia e cultura pop realizzando carte indimenticabili. E poi ancora le illustratrici Marta Nael e Justine Jones e gli illustratori Paolo Parente e Domenico Cava. Gli artisti saranno presenti durante i giorni della manifestazione e disponibili per meet & greet, sessioni di firme e la realizzazione di artwork unici, offrendo alla community l’occasione di incontrare dal vivo alcuni dei talenti che hanno contribuito a dare forma all’immaginario di Magic. Non solo Boose porta a Lucca il suo universo, dove arte, gaming e dark culture si incontrano. Nuove collezioni, drop esclusivi e collaborazioni con artisti internazionali prenderanno vita all’interno dello stand, tra clothing, illustrazione e cultura Tcg: uno spazio dedicato alla community e a una visione che porta l’immaginario del gioco oltre il tavolo.

Galactus Roma Srl torna anche quest’anno a Lucca Comics & Games con la sua offerta più ampia di sempre dedicata ai giochi di carte collezionabili e, per la prima volta nella storia dell’azienda, con tre ospiti d’eccezione: gli illustratori Lucas Graciano, Ryan Pancoast e Steve Prescott che per l’occasione hanno realizzato tre tributi esclusivi alla città e alla manifestazione tre firme tra le più amate dal pubblico internazionale dei Tcg e del fantasy illustrato. I tre artisti saranno presenti negli spazi di Galactus Roma (Pad. Carducci) per l’intera durata della manifestazione, con sessioni di firme e sketch realizzati dal vivo. Le loro opere hanno accompagnato per anni l’immaginario di Magic: The Gathering e di alcuni tra i più importanti giochi fantasy da tavolo e di ruolo: un’occasione rara, in Italia, per incontrarli di persona e vedere nascere un disegno sotto i propri occhi. Il programma dettagliato delle sessioni di firme e sketch sarà pubblicato su un sito web dedicato, nonché la possibilità di prenotarsi anticipatamente per l’attività desiderata. Oltre all’area dedicata agli artisti, sarà disponibile come sempre una selezione tra le più vaste in fiera di trading card games, tra singole, box e accessori, dalle uscite più recenti ai pezzi da collezione, con lo staff a disposizione per consigli, valutazioni e ricerche mirate.

Il gioco da tavolo tra anteprime e progetti speciali

A Lucca Comics & Games il gioco da tavolo ha un’offerta sempre più ampia, capace di attraversare generi, meccaniche e pubblici diversi: dai party game ai i titoli strategici passando per le esperienze narrative e le novità più attese dell’anno. Editori e game designer accoglieranno i visitAttori di Lucca60 con nuovi titoli, anteprime, demo e attività per il pubblico, per scoprire e provare i giochi in prima persona. Un panorama che racconta la continua evoluzione del settore e il ruolo sempre più centrale del gioco da tavolo nella cultura pop contemporanea. A raccontare questo sessantesimo e il piacere del gioco da tavolo arriveranno anche Casa Abis, il duo formato da Gabriele Abis e Stella Falchi: attori, autori e content creator con oltre 2,5 milioni di follower, ma anche collezionisti con più di 400 giochi da tavolo e una passione dichiarata per videogiochi, fantasy e cultura pop. Insieme a loro sul palco Games di Lucca60 si alterneranno anche Silvia Escilgioco e Marco Marzocca arricchendo di una presenza ancora più ampia e trasversale i protagonisti del mondo del gioco e dell’intrattenimento.

A Lucca Comics torna Mattel

Mattel presenterà il proprio catalogo di giochi – che comprende nuove divertenti uscite e gli intramontabili giochi da tavolo del gruppo – alla 60ª edizione di Lucca Comics, il più grande evento italiano dedicato ai fumetti, ai giochi, ai videogiochi e all’animazione. Mattel sarà presente con uno stand nel Padiglione Carducci, dove si terranno sessioni di gioco dal vivo, sfide e competizioni, sia per presentare i nuovi giochi imperdibili sia per intrattenere gli appassionati con i suoi titoli di maggior successo. Visitatori, appassionati di giochi e semplici curiosi potranno sfidarsi provando i nuovi titoli del settore: Wiped Out è un party game fulmineo fatto di parole segrete e sabotaggi, Odd Logic un esilarante party game in cui si creano collegamenti improbabili e si inventano spiegazioni stravaganti, mentre con Liar’s Uno si può – e si deve – mentire: fa parte del gioco. Da non perdere Uno Show’em No Mercy, la versione più brutale di Uno di sempre. Ma il divertimento non si ferma a questi giochi. Ce ne saranno molti altri con cui giocare: Uno sarà protagonista anche con due mazzi speciali: Uno One Piece e Uno KPop Demon Hunters, entrambi giocabili durante l’evento. Tutti questi giochi, e molti altri ancora, saranno disponibili per l’acquisto in loco grazie al supporto del partner Funside. Sabato e domenica, Luca e Alessandra di Affari da Nerd, i famosi creatori di contenuti amatissimi dalle comunità di giocatori e collezionisti, coordineranno le attività allo stand. Sveleranno in diretta utili consigli di gioco e sfideranno i propri follower in partite. Il ritorno di Mattel a Lucca Comics conferma la crescente popolarità dei giochi da tavolo come attività sociale tra adulti e appassionati, non solo in ambito familiare ma anche come eventi sociali dedicati. Alcuni giochi si stanno affermando sempre più come vere e proprie icone, contribuendo a trasformare il settore dei giochi in un’attività di lifestyle sempre più orientata agli adulti.

I premi Lucca Games: autori, titoli e nuove generazioni

Lucca Comics & Games si conferma un grande osservatorio sul game design contemporaneo, per questo, insieme alla società organizzatrice Lucca Crea, conferirà anche quest’anno i premi per il gioco dell’anno, il gioco di ruolo dell’anno e il board game designer of the year.

I finalisti del gioco dell’anno

La giuria del premio per il gioco dell’anno, composta da Giordana Moroni (presidente), Luca Francescangeli (vice presidente), Andrea Curiat, Alessio Lana, Riccardo Lichene, Paola Mogliotti e Roberto Vicario ha selezionato i 5 finalisti tra i 50 giochi candidati: Art Society, ideato da Mitch Wallace, edito da Mighty Boards e distribuito in Italia da Giochi Uniti; Bomb Busters, ideato da Hisashi Hayashi, edito da Cocktail Games e distribuito in Italia da Ghenos Games; Echoes of time, ideato da Simone Luciani e Roberto Pellei, pubblicato da Cranio Creations; Rebirth, ideato da Reiner Knizia, edito da Mighty Boards e distribuito in Italia da Cranio Creations; Thunder road vendetta, ideato da Brett Myers e Dave Chalker, pubblicato da Restoration Games, distribuito in Italia da Pendragon Game Studio.

I finalisti del gioco di ruolo dell’anno

Tra i 20 titoli in concorso, la giuria del gioco di ruolo dell’anno, composta da Daniele Prisco (presidente), Giovanni Bacaro (vicepresidente), Michele Bellone, Giacomo Cornacchia, Laura Grossi, Alessandro Rubbo e Alessia Zannoni, ha selezionato i cinque titoli finalisti: Daggerheart, il gioco di ruolo fantasy di Darrington Press, la casa editrice di Critical Role, ideato da Spenser Starke con il contributo di Rowan Hall e Matthew Mercer e pubblicato in Italia da Acheron Games; Dreaming Kadath, ideato da Simone Covili e Antonio Russo e pubblicato da Centum Oculi,; Legend in the Mist, di Amit Moshe, Eran Aviram, Itamar Karbian e Kelly Black, pubblicato da Son of Oak Game Studio e arriva in Italia con Isola Illyon Edizioni; The House Doesn’t Always Win, ideato da Michael Wheels Whelan con il contributo di Lauren McManamon, pubblicato da WheelsRPGs e arriva in Italia con MS Edizioni.

Board game designer of the year, annunciato il vincitore

Dopo aver visionato i cinque autori di giochi particolarmente rappresentativi della creatività, dell’innovazione e della maturità espressiva del game design contemporaneo la giuria del premio Board game designer of the year, costituita da Fabio Cambiaghi (presidente della Gguria), Paolo Cupola (ex presidente del premio gioco dell’anno), Grégory Grard (vincitore del BGDotY 2025), Stefania Niccolini (rappresentate Saz Italia) e Harald Schrapers (presidente della giuria del premio Spiel des Jahres) ha decretato Paolo Mori come vincitore dell’edizione del 2026. Un game designer che ha avuto la capacità di muoversi con rara disinvoltura tra registri distanti fra loro, dal wargame storico al gioco per famiglie di respiro internazionale, fino a un’incursione nel puzzle narrativo. Per la giuria Mori è un autore capace di rappresentare in modo esemplare la maturità raggiunta dal game design italiano sulla scena internazionale e di innovare senza perdere coerenza espressiva.

Experience e Aree performance di Lucca Games

Il Games Café torna anche quest’anno come uno degli spazi di incontro e condivisione di Lucca Games, arricchendosi di una programmazione pensata per accompagnare la community durante tutta la giornata e a proseguire anche nelle ore serali, oltre gli orari della manifestazione.

Durante il giorno, il Games Café ospiterà l’Indie Games Café, un angolo dedicato al gioco di ruolo indipendente, con tre editori che presenteranno e faranno scoprire i propri titoli. Spazio anche alla ludoteca di Lucca Comics & Games, con una selezione di giochi da tavolo da provare insieme ai dimostratori, e ai numerosi tavoli dedicati alle prove e alle dimostrazioni: dai titoli candidati e vincitori di Gioco dell’Anno, Gioco di ruolo dell’anno e Boardgamer of the year, fino ai tavoli Gdr gestiti dalle associazioni del settore, pensati per avvicinare nuovi giocatori e permettere alla community di sperimentare nuovi giochi. Completano la programmazione il tavolo Spotlight, gli appuntamenti dedicati a Gioco Inedito e le altre attività dedicate alla scoperta dei protagonisti e delle novità del mondo games. La programmazione prosegue poi in orario serale, permettendo alla community di continuare a giocare e incontrarsi anche oltre gli orari della manifestazione. Tra gli appuntamenti dedicati al gioco di ruolo ci saranno il multitavolo di Daggerheart, venerdì (30 ottobre), e il D&D Epic, sabato (31 ottobre). A questi si aggiungeranno altri eventi serali, tra cui un appuntamento con Ms Edizioni e Hidden Games e uno Spotlight dedicato al Gioco dell’anno, con un focus sul titolo vincitore e sui suoi protagonisti. Una programmazione che amplia gli appuntamenti del Games Café e ne rafforza il ruolo come luogo di ritrovo per giocare, scoprire nuovi titoli, incontrare autori ed editori e vivere la community di Lucca Games durante tutta la giornata, fino alle ore serali.

Tutti pronti per le Ruolimpiadi e il Torneo di Mastering!

Anche quest’anno Lucca Comics & Games ospiterà due tra gli appuntamenti più attesi del panorama del gioco di ruolo italiano: le Ruolimpiadi e il Torneo di Mastering. Le Ruolimpiadi, torneo multigioco e a squadre, tornano a riunire centinaia di appassionati da tutta la penisola, confermandosi una delle esperienze ludiche più amate per intensità e spirito di condivisione. Parallelamente si svolgerà la 38ª edizione del Torneo di Mastering, che decreterà il Miglior Narratore del festival. Entrambe le iniziative condividono lo stesso obiettivo: offrire uno spazio in cui sperimentazione, creatività e gioco collettivo diventano i veri protagonisti. Nel corso degli anni, l’evento ha accolto alcuni dei nomi più importanti nella storia dei giochi di ruolo come suoi patrons, da Luke Gygax e Frank Mentzer a Jeremy Crawford, Monte Cook, Jason Bulmahn e molti altri, tutti uniti per celebrare lo spirito del gioco di ruolo. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 30 Settembre è possibile registrarsi sul sito di Lucca Comics & Games,

L’area Rpg Old School celebra i vent’anni del Torneo Old School e i 40 anni di gioco del Master of Masters

Per il quinto anno consecutivo, l’area Rpr Old School torna al Games Cafè, accanto al Padiglione Carducci, con cinque giorni di gioco e avventura. Sarà l’occasione per festeggiare la 20esima edizione del Torneo Old School, con un’avventura inedita scritta dal Master of Masters e da Tommaso Rossi. Il torneo si svolgerà ogni pomeriggio e renderà omaggio alla storica Scatola Rossa e alle origini del gioco di ruolo fantasy. Ogni giorno saranno disponibili demo di giochi Osr, Nsr, retrocloni e altre proposte old school, con numerosi titoli di editori italiani. La sera del venerdì (30 ottobre), durante l’apertura straordinaria del Games Cafè, si terrà una speciale multi-tavolo Old-School Essentials per celebrare i 40 anni di gioco di ruolo del Master of Masters, con un’avventura tra esplorazione, paura, sopravvivenza e non-morte. L’intero programma è organizzato dal Master of Masters e da Enrico Rolando, con il supporto di editori, associazioni e numerosi Master.

Miniature Island: tra wargame, pittura e Trofeo Grog

Miniature Island torna come spazio interamente dedicato a wargame e miniature, costruito come un’area esperienziale in cui osservare, imparare e giocare. Tavoli demo con scenari storici e fantasy, grandi diorami con centinaia di miniature, vetrine curate e una vera Palestra dei Colori permetteranno a chi visita il festival di avvicinarsi alle tecniche di pittura sotto la guida di professionisti e di assistere a dimostrazioni dal vivo e di ricevere in regalo miniature di Trench Crusade grazie alla collaborazione con Mindwork. A completare l’esperienza ci sarà l’area workshop, con esibizioni e dimostrazioni dedicate alle diverse tecniche di pittura, dove sarà possibile osservare direttamente all’opera alcuni dei più apprezzati artisti del settore. Centrale per questo sessantesimo la presenza ufficiale di Vallejo Colors uno dei nomi di riferimento nel mondo dei colori per miniature che darà la possibilità ai visitatori di provare i loro prodotti esclusivi. In fiera anche alcuni tra i pittori di Miniature Island come: Alessandro Marinone, Francesco Farabi, Fabrizio Russo, Lorenzo Giusti, Luciano Leni, Massimiliano Richiero, Giovanni Bosio e Silvia Corso. Al centro delle attività il Trofeo Grog, storico premio dedicato alla pittura di miniature, che mette nello stesso spazio appassionati alle prime armi e professionisti.

The Citadel: Il Gioco di Ruolo esce dal tavolo

Il gioco di ruolo dal vivo continua a occupare un posto centrale nell’esperienza Games con The Citadel, che riunisce nella città della torre associazioni, dimostrazioni, combattimento scenico, scherma storica e Larp. Con Aston Crown sarà possibile partecipare a sessioni di gioco basate su un modello ad alto realismo ispirato alla tradizione nord-europea, con run fantasy-medievali e attività performative; Battle for Vilegis propone invece esperienze di gioco a tempo e immersione nel proprio universo medievale-fantasy; Grv Italia apre le porte dell’ambientazione originale Vaniria con sessioni dimostrative gratuite. From Beyond costruisce invece due serate di Larp ispirate a Il Richiamo di Cthulhu e pensate intorno al tema Legacy: due storie autonome ma collegate, in cui le decisioni della prima esperienza modificano il mondo, la linea temporale e le condizioni di partenza della seconda. Nell’ambito di The Citadel anche l’associazione Secondi Figli che alterna Chamber Larp e Non la Solita Tragedia Greca, che trasforma il banchetto degli dèi olimpici in un’esperienza narrativa e investigativa. Completano il programma Camarilla Italia, associazione non-profit con moltissime attività ludico-teatrali a scopo di intrattenimento, ricerca psicosociale e solidarietà. Quest’anno anche Feudalesimo e Libertà la community italiana di satira politica e la Sala d’Arme Achille Marozzo, con lezioni ed esibizioni dedicate alla scherma storica. Tra gioco, territorio e narrazione trova spazio anche Keemar – Le Markee Fantastiche, progetto nato dopo il sisma del 2016 che fonde letteratura fantasy, eventi dal vivo, turismo esperienziale e un’app sviluppata in collaborazione con l’università di Camerino. Il visitatore entra nella storia, compie scelte e scopre luoghi reali attraverso una narrazione che trasforma il territorio in scenario di avventura.

Il Chamber Larp al Conservatorio Boccherini

Anche in questa edizione di Lucca Comics & Games non può mancare Il Chamber Larp con la Chaos League, che quest’anno si trasferisce in una nuova e centralissima location, il conservatorio Luigi Boccherini. Per cinque giorni, il pubblico potrà partecipare a esperienze immersive e coinvolgenti, pensate per tutte e tutti.

Tutte le attività dell’Area Performance e del Padiglione Games

L’Area Performance di Lucca Comics & Games è lo spazio dedicato alla creatività dal vivo, dove arte, fumetto e cultura pop prendono forma davanti al pubblico attraverso live painting, disegno, incontri e performance artistiche. Anche quest’anno l’area ospiterà protagonisti della scena nazionale e internazionale, con artisti e ospitii coinvolti in sessioni di live painting, per offrire alla community l’opportunità di assistere dal vivo alla nascita di nuove opere e scoprire da vicino tecniche, stili e processi creativi. Come di consueto alla fine della kermesse le opere create saranno messe all’asta.

Tanti gli artisti presenti in fiera con il proprio spazio espositivo, che hanno partecipato e parteciperanno a questa straordinaria artist playground: Karl Kopinski, Jesper Ejsing, Aleksi Briclot, Nigel Sade, Ciruelo.

Non mancheranno eventi anche nella Sala Ingellis, all’interno del Padiglione Games dove da domani a sabato, ogni mattina, ospiterà workshop dedicati alla miniatura, condotti da artisti e professionisti del settore, mentre durante tutta la manifestazione il programma proporrà panel con game designer e autori, per raccontare idee, processi creativi e nuove tendenze del mondo Games. La domenica sarà invece dedicata alle premiazioni dei principali riconoscimenti legati al mondo del gioco, celebrando autori, titoli e protagonisti della community.

A Lucca60 la scienza incontro il gioco con Game Science

Si rinnova e si rafforza anche nel 2026 la sinergia strategica tra Lucca Crea e la Scuola Imt Alti Studi Lucca, scientific partner di Lucca Comics & Games. La collaborazione prosegue e si sviluppa ulteriormente, portando al cuore del festival contenuti, competenze e prospettive del mondo della ricerca accademica attraverso un approccio multidisciplinare che si articola nei tre filoni di Game science, Comics studies e cultural sciences. La chiesa di San Ponziano, oggi sede dell’Imt Library, si conferma la casa della Game Science: un’area di circa mille metri quadrati, a ingresso libero, dedicata a dimostrazioni, incontri e dibattiti sul gioco e sul giocare, osservati dalla prospettiva della ricerca scientifica, del patrimonio culturale, del mondo associativo e dell’inclusione sociale. Le attività saranno pensate per sensibilizzare, informare e coinvolgere attivamente i partecipanti, mostrando come il gioco possa diventare anche uno strumento di ricerca, conoscenza, relazione e trasformazione sociale.

Lucca is a Legacy Game, la mostra del gioco da tavolo

Per tutti gli appassionati di games, il termine Legacy indica una delle più recenti innovazioni nel mondo del gioco da tavolo: un filone di titoli fortemente narrativi in cui il gioco si modifica di partita in partita, tenendo conto di ciò che accade al tavolo per personalizzare il corso delle partite e trasformandosi a volte in un esemplare unico al mondo. Nato 15 anni fa da un’idea di Rob Daviau, già ospite delle scorse edizioni di Lucca Comics & Games, il Legacy Game ha dato vita a una ricca serie di uscite alle quali dedicheremo la mostra Lucca is a Legacy Game curata da Andrea Angiolino. Gli oggetti della mostra tracimeranno dalle vetrine dell’esposizione fino ai tavoli del Games Café per offrire al nostro pubblico l’occasione di provare alcuni dei titoli più interessanti di questo genere.

Le novità editoriali a Lucca Games

Da Horrified Ravenloft al 40esimo anniversario di Labyrinth: tutte le anteprime di Ravensburger

Il sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games sarà l’occasione per Ravensburger di portare in fiera una selezione di novità, anteprime internazionali e attività speciali che raccontano la visione del gioco del brand. Tra le principali anteprime ci sarà Horrified Ravenloft, la nuova uscita della celebre serie cooperativa ispirata all’universo di Dungeons & Dragons. Spazio anche a Tap 4, il nuovo gioco di carte di The Op Games, ideato da Marilyn Dick e Dorene Mills. Grandi anniversari anche per Labyrinth che celebra 40 anni, per questa occasione speciale ha scelto di festeggiare con una speciale collaborazione con uno dei giochi considerato un pilastro della storia moderna del boardgame: Carcassonne. In fiera anche 7 Lives con l’autore Simon de Die e Ave Lemming il gioco di prese e tradimenti che trasporta le sue improbabili creature nell’Impero Romano. L’esperienza Ravensburger a Lucca Comics & Games sarà completata da attività pensate per intrattenere il pubblico durante tutta la manifestazione: dai lanci di dadi con Las Vegas fino alla versione gigante di Oh My Pigeons. Non possono mancare le novità di Disney Lorcana Tcg per nuovi giocatori e collezionisti che potranno partecipare alle Collection Quest, incontrare due artisti di Disney Lorcana per sessioni di firme e provare a ottenere la nuova carta promo Woody – Che Aiuta un Amico. I giocatori più esperti avranno inoltre l’opportunità di testare il nuovo formato multigiocatore di Disney Lorcana, conosciuto durante lo sviluppo con il nome in codice Format Coconut, utilizzando mazzi precostruiti o i propri.

Star Wars, Geo Pop e altre novità Clementoni

Nella sessantesima edizione di Lucca Comics & Games Clementoni porta una nuova collezione di puzzle dedicati all’universo di Star Wars con Star Wars – The Metamorphic Art Collection, una nuova esperienza di gioco, dove puzzle, luce e immagini si incontrano per dare vita a sorprendenti effetti visivi. Spazio anche agli amanti di scienza e mistero con i giochi creati in collaborazione con Geo Pop: All-in Brain è il party game che porta al tavolo cultura generale, intuizione e strategia in una sfida tutta da giocare e The Science Escape, la prima escape room scientifica. I divertimenti in famiglia non finiscono qui, arriva anche il colorato, caotico e irresistibilmente divertente, Disco Draw che trasforma ogni partita in uno show visivo pieno di risate. Infine per gli amanti dei sette mari ci sarà modo di mettersi alla prova nel mondo dei pirati, dove contano fortuna, strategia e sangue freddo ma in Fingargh! conta anche quante dita ti restano a fine gara.

Asmodée festeggia i 25 anni di Lupi Mannari di Roccascura

Tra gli appuntamenti più attesi dell’area game le novità di Asmodee, con il 25esimo anniversario Lupi Mannari di Roccascura che celebra questo traguardo con un’edizione speciale e limitata del classico gioco di bluff e ruoli nascosti. Spazio infine a Toy Battle, il gioco di Paolo Mori e Alessandro Zucchini i vincitore dell’As d’Or, che a Lucca arriverà che a Lucca arriverà al tavolo Spotlight con un gadget creato appositamente per il festival.

Le novità di MSsEdizioni

Oltre ai fondatori di Hidden Games, tanti anche gli autori e ospiti che arriveranno allo stand di Ms Edizioni come Barbascura X, divulgatore scientifico, ed Enrico Macchiavello, illustratore e autore di fumetti, che sabato 31 ottobre, dalle 11 alle 14, incontreranno il pubblico allo stand di Ms Edizioni nel Padiglione Carducci per il firmacopie di Bestie Bastarde ed Evolversi Male. Domenica 1 novembre, dalle 11 alle 14, sarà invece presente Simone Guida, divulgatore e autore del canale YouTube Nova Lectio, e Alan D’Amico, illustratore e scultore 3D, per il firmacopie di Status, il gioco da tavolo competitivo sul destino della nazione, che affida a chi gioca la guida di una forza politica chiamata a confrontarsi con crisi, alleanze e scenari geopolitici. Per la 60esima edizione di Lucca Comics & Games, Ms Edizioni porterà anche quattro nuove anteprime di gioco da tavolo tra cui Fourth Wing – L’ascesa del Capo d’Ala, il gioco ufficiale tratto dal fenomeno editoriale di Rebecca Yarros, il pubblico entrerà nell’universo romantasy e nel Collegio Militare di Basgiath.

Hollow Press tra gioco di ruolo e librigame

Il gioco di ruolo contemporaneo trova spazio anche nelle produzioni indipendenti italiane. Hollow Press torna a Lucca Comics & Games con l’espansione di Pilgrims of the Murk Dome, GdR dark fantasy fiction-first ambientato in un medioevo macabro e apocalittico, e riunisce a Lucca l’autore dell’ambientazione Jack Sensolini, lo psicologo e game designer di giochi di ruolo Iacopo Frigerio e l’illustratore e tatuatore finlandese Joonas Ryynänen, in arte Strange House, autore dell’apparato visivo del gioco. Accanto a loro sarà presente Plastiboo, artista e illustratore spagnolo autore della saga Vermis e vincitore nel 2026 dell’Ennie Award per la migliore cartografia per la mappa di Pilgrims of the Murk Dome. Tra le novità di quest’anno anche la nuova espansione di Kartomantik, Inner Deserts gioco di carte competitivo che vedrà a Lucca David Genchi, illustratore e co-game designer e il party game d’esordio di Stepan Razorёnov Barn Dudes. Gli ospiti non finiscono qui: sarà presente a Lucca anche Andrea Laperni con il suo investigation game d’esordio Ciò che giace qui non è un dono; Nyhur e Jean Pierra, autori del Gdr Gorga; Simone Alberto Grifone, game designer di Pozzo e Cyberflesh e Flavio Mastrillo, in arte Nalsco, autore del fumettogame Zymo – Openworld Viticultural Bodyhorror.

Palworld arriva a Lucca con Bushiroad

Fra i debutti più importanti anche Palworld Official Card Game di Bushiroad, che arriva in Italia dopo il successo internazionale e il sold out della prima espansione Dawn of Palpagos. Affianco a questa novità saranno presenti Cardfight!! Vanguard, Weiß Schwarz e Shadowverse: Evolve.

Tetris esce dallo schermo e approda sul tavolo da gioco

Spin Master porta a Lucca Comics & Games un’icona della cultura pop in una nuova veste: Tetris diventa un gioco da tavolo, trasformando il celebre videogioco in una sfida tridimensionale di logica, strategia e velocità. Come nella versione videoludica i giocatori dovranno ruotare e far cadere i caratteristici Tetrimini semitrasparenti all’interno della griglia per completare le linee, a rendere la partita ancora più competitiva, una modalità che permette di utilizzare i cosiddetti “pezzi spazzatura” per ostacolare gli avversari. Un’esperienza pensata per coinvolgere tutta la famiglia e, allo stesso tempo, conquistare i giocatori più nostalgici, portando sul tavolo da gioco il fascino senza tempo di uno dei videogame più riconoscibili di sempre.

Il gioco di ruolo indipendente trova casa con Indiecore Distribution

Lucca60 sarà anche palcoscenico del debutto ufficiale di Indiecore Distribution, una nuova realtà italiana dedicata alla distribuzione e alla valorizzazione del gioco di ruolo indipendente. Indiecore nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra editori indipendenti, negozianti e operatori del settore, costruendo un catalogo selezionato e riconoscibile e offrendo nuove possibilità di accesso alla distribuzione nazionale. A Lucca saranno presenti alcuni dei primi editori che hanno aderito al progetto, tra cui Aces Games, Tin Hat Games, World Anvil, Forge of Role e Arcana, con una selezione dei rispettivi cataloghi e una selezione di prodotti originali provenienti dagli Stati Uniti, disponibili in fiera grazie alla recente collaborazione avviata con Indie Press Revolution, importante realtà americana specializzata nella distribuzione di giochi indipendenti.

Officina Meningi e il gioco di ruolo masterless

Ma le novità per gli appassionati del gioco di ruolo non finiscono qui. A Lucca sarà presente anche Officina Meningi, casa editrice indipendente italiana specializzata in giochi di ruolo, librogame e narrativa interattiva famosa per aver sviluppato e pubblicato diversi progetti a carattere culturale e sociale utilizzando il GDR come strumento di divulgazione, sensibilizzazione e confronto. Tra le novità che porteranno in fiera il nuovo GDR masterless unico nel suo genere Friends Forever, che sarà distribuito in omaggio allo stand con dedica dell’autrice Elisa Lo Porto del Club della Tovaglia e dell’artista Jioke. Un gioco che interpreta un’amicizia lunga una vita, dalla nascita dei legami al lutto. L’opera è stata realizzata con il Supporto di Fondazione Perugia per la sensibilizzazione alla Comunicazione non-violenta.

Dv Games a Lucca60 tra anteprime, demo e nuove uscite

Tante novità in fiera anche per DV Games che porterà a Lucca Comics & Games 2026 un’ampia selezione di titoli tra anteprime italiane, demo e nuove uscite, accanto ai giochi più amati del proprio catalogo. Tra le uscite più attese Similo: Meraviglie del Mondo, Una notte d’inganni, Akropolis – Pantheon, Wingspan – Carte create dai fan, Kronologic: Babylon 2500, Tentar non noce, A Lucca sarà inoltre possibile provare in anteprima italiana Creolingo, The Old King’s Crown, Wingspan Pocket e Bunny 100, insieme a una ricca selezione di novità come Raindrops, Blabladà, Kronologic: Babylon 2500, Akropolis – Pantheon, Tentar non noce e Wingspan – Carte create dai fan. Non mancheranno inoltre titoli per pubblici e modalità di gioco differenti, dai party game ai giochi strategici, dalle esperienze più immediate ai grandi classici del catalogo.

Red Glove presenta Dungeon Cube e le attività per Vudù

Red Glove torna a Lucca Comics & Games 2026 con una nuova uscita e un programma di attività pensate per coinvolgere direttamente il pubblico. Protagonista sarà Dungeon Cube, un gioco dalla dinamica inedita che combina il rompicapo del cubo con l’avventura narrativa tipica dei libri-game. A Lucca sarà possibile incontrare anche l’autore Nicolò Chioato e Hyde, Il Mago dei Cubi, che ha partecipato allo sviluppo del gioco e sarà protagonista di speciali sfide con i visitatori. Non mancheranno inoltre attività dedicate a uno dei titoli più iconici di Red Glove, Vudù: davanti a un grande muro di carte, i fan potranno scegliere le proprie preferite e creare una vera e propria espansione personalizzata, componendo un mazzo unico da portare a casa. Come da tradizione, tornerà infine il poster Red Glove ispirato alla locandina ufficiale di Lucca Comics & Games e reinterpretato in chiave parodistica, disponibile in omaggio presso lo stand.

Divertimento e party con le novità di Yas!Games

Siete pronti a mettervi alla prova con giochi caotici, ironici e coinvolgenti? Anche quest’anno, la linea di party game Yas!Games è pronta a portare una valanga di divertimento sfacciato tra le mura di Lucca. Nel Padiglione Carducci, sarà possibile scoprire e provare in anteprima alcune delle novità più irresistibili della linea: da Hitster Bingo a Date, Ghost Repeat, passando per Polaroid The Game e Hide and Cheese. E proprio quest’ultimo sarà protagonista di un appuntamento speciale: gli autori del gioco saranno presenti allo stand per realizzare delle illustrazioni uniche, dando la possibilità a chi vorrà passare di portarsi a casa una cartolina esclusiva, impreziosita dal logo dei 60 anni di Lucca Comics & Games. E per chi vuole ridere anche fuori dallo stand, torna a grande richiesta Party Gamers, Terza Stagione, il primo video podcast italiano dedicato ai giochi in scatola.

Mana Trust e il Playmat esclusivo di Lucca60

Mana Trust torna a Lucca Comics & Games 2026 con un’esclusiva dedicata agli appassionati di Trading Card Games: un Playmat in edizione limitata firmato da Diego Fichera, fumettista, colorista e illustratore che ha collaborato con realtà internazionali come Disney, Marvel e Clementoni. Già autore del Playmat ufficiale di Lucca 2025, Fichera ha realizzato per Mana Trust un’opera ispirata al manifesto Lucca60 Legacy di Claudio Castellini, reinterpretandone l’immaginario attraverso una composizione che riunisce alcuni dei più celebri Giochi di Carte Collezionabili, insieme a Firey, la mascotte di Mana Trust. Il Playmat sarà disponibile in esclusiva e in edizione limitata durante Lucca Comics & Games 2026, diventando un nuovo oggetto da collezione per la community dei Tcg.

Studio Supernova celebra Lucca60 con tre edizioni da collezione

Studio Supernova celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games con una speciale iniziativa dedicata ai collezionisti: per l’occasione, Onitama, The King is Dead e Yro si vestiranno di una nuova veste grafica, disegnata appositamente per l’anniversario e disponibile esclusivamente in fiera. Le tre edizioni speciali saranno prodotte in una tiratura limitata di appena 150 copie per titolo, trasformandosi in pezzi da collezione destinati a diventare introvabili una volta conclusa la manifestazione. Un’occasione pensata sia per gli appassionati dei giochi Studio Supernova sia per chi vuole avvicinarsi ai titoli con un’edizione unica e numerata. A Lucca non mancheranno inoltre altre novità del catalogo, tra cui One Piece Nakama – Tutti a bordo, DJ Set e Posemania!, per una proposta che spazia tra giochi di strategia, party game e titoli dedicati alle grandi community.

Il Dungeon synth di Nigredo Press

Nigredo Press sarà protagonista della 60esima edizione di Lucca Comics & Games con uno spazio espositivo ampliato e un’offerta dedicata alle proprie pubblicazioni in lingua italiana, dai giochi di ruolo ai giochi di miniature, fino alle nuove uscite e alle produzioni legate al Dungeon Synth, genere musicale di cui la casa editrice è diventata un punto di riferimento per la distribuzione in Italia.

I Magnifici Maestri: Yu-Gi-Oh! Magic Store presenta 18 nuove carte ispirate alla serie

A novembre Yu-Gi-Oh! Magic Store torna con I Magnifici Maestri, il nuovo gioco che raccoglie 18 carte reinventate ispirate ad alcuni dei personaggi più iconici delle serie animate, tra cui Seto Kaiba, Zane Truesdale, Jack Atlas, Kite Tenjo, Yuto, Yugo, Yuri e Varis. Dopo I Magnifici Mostri, uscito a settembre, questa nuova collezione amplia ulteriormente l’universo del gioco attraverso reinterpretazioni dedicate a personaggi che nel corso della saga hanno ricoperto il ruolo di protagonisti, rivali, alleati e antagonisti. Un nuovo appuntamento per gli appassionati di Yu-Gi-Oh!, che potranno ritrovare sulle carte alcuni dei più celebri duellanti della serie in una collezione pensata per accompagnare il periodo delle festività.

Riftbound porta League of Legends sul tavolo da gioco

Riftbound porta a Lucca Comics & Games l’universo di League of Legends in un nuovo gioco di carte collezionabili che trasforma i campioni più amati del celebre videogioco in protagonisti di duelli strategici. I giocatori potranno scendere in campo con personaggi come Ezreal, Jinx e Teemo, affrontandosi in sfide dove strategia e capacità di costruire il proprio mazzo saranno fondamentali. A Lucca sarà inoltre possibile partecipare alle attività Impara a giocare a Riftbound, pensate per far scoprire il gioco anche ai nuovi giocatori. Per l’occasione, i partecipanti riceveranno anche la carta promozionale esclusiva Riven Shattered, dedicata all’evento.

L’antica Persia e il mondo della magia del nuovo libro game di Aristea

In occasione di Lucca Comics & Games 2026, Aristea presenta Astoroth, il nuovo librogame scritto da Laura Grossi, aka La Madre dei Draghi, terzo volume della collana Fiabe Oscure. Ambientato nel mondo della magia e del folklore dell’antica Persia, il volume accompagna i lettori in un viaggio nel misterioso Oriente attraverso le vicende del giovane Ardawan, destinato a diventare Astoroth, in un’avventura che alterna tensione, esplorazione e momenti più brillanti. Con 191 paragrafi e una struttura che combina sviluppo lineare e libertà di esplorazione in modalità sandbox, Astoroth offre molteplici possibilità di percorso e di gioco. Il volume è arricchito dalle mappe a colori e dalle illustrazioni interne di Chiara Di Francia, mentre la copertina è firmata da Fabio Porfidia.

Lisciani torna a Lucca con nuovi boardgame d’autore e proposte per adulti

Dopo il debutto dello scorso anno, Lisciani torna a Lucca Comics & Games con una proposta sempre più rivolta al pubblico adulto e agli appassionati di gioco, tra boardgame d’autore, cultura pop e nuove esperienze creative. Protagonisti saranno i due nuovi titoli della linea Rainy Days, progetto interamente made in Italy nato dalla collaborazione con autori e illustratori italiani: Il Canto delle Völur di Maria Chiara Bagli e Sabba di David Spada.

Il mondo dei videogiochi nei libri di Round

Two Il rapporto tra immaginario videoludico, carte, illustrazione ed editoria continua anche con RoundTwo e i suoi progetti. In uscita per Lucca60 Apokalypsis: Soul, il nuovo volume della collana inaugurata un anno fa. Dopo il travolgente successo di Apokalypsis: Blood Dan Mumford, Ryan Van Dongen e Roberto Toderico ci portano un saggio dedicato all’analisi della lore di un altro gioco di culto a marchio FromSoftware, ovvero Dark Soul. In fiera anche Matteo Bassini, Giacomo Vichi e Roberto Dano con Void Arcana e Lorenzo Colangeli che ci racconterà il terzo volume di Storie di Videogame. Tra le nuove uscite previste, in arrivo anche Pocket Mythology, opera a firma di un altro stimatissimo content creator Cydonia. In qualità di massimo esperto italiano di Pokémon, Francesco Cilurzo ha scelto di andare alla radice del fenomeno che da decenni coinvolge milioni di appassionati di tutto il mondo, esplorando il folklore asiatico che ha ispirato la fantasia di Satoshi Tajiri nel 1996.

Tutti gli editori di Raven Distribution

A Lucca Comics & Games 2026 anche Raven Distribution è presente con due stand, uno nel padiglione Carducci e uno in piazza San Martino e porterà in fiera titoli e novità di Vincent Books, Raven Comics e Dragonstore oltre che le partnership esclusive con Silveryquail; Mana Project Studio; La Compagnia delle 12 Gemme; Gear Games.

Wyrd Edizioni e il nuovo libro di Alessio Cavatore

Anche quest’anno Wyrd Edizioni arriva a Lucca Comics & Games con un carico di novità, nuove uscite, ritorni attesi e tanti mondi da scoprire allo stand. Come ogni anno, Wyrd ospita gli amici di Alanera Edizioni, con le produzioni nate dalla collaborazione e, tra queste, l’attesissimo Gcr Il Risveglio di Cthulhu e i romanzi Firefly – I Magnifici Nove; Conan – Il Fiore della Corruzione, e L’Enclave della Notte di Monte Cook. Fiore all’occhiello della proposta editoria di Wyrd Edizioni sarà J, il primo romanzo di Alessio Cavatore. Ma quest’anno c’è anche una nuova entrata: allo stand arrivano gli amici di Nine Hells Games, già incontrati l’anno scorso con il Gdr Aureus Aestus, con il fantastico Gdr Humblewood, per la quinta edizione del gioco più famoso del mondo in uscita proprio in occasione di Lucca Comics & Games.

Le avventure inedite per Lucca60 di Wolfy & Jordy

Tante le novità anche Wolfy & Jordy che arriveranno a Lucca con delle avventure inedite, realizzate appositamente per celebrare l’anno del sessantesimo, di The Midnight Pages – La Cronaca Lucchese e Pigeons&Dragons. Quest’ultimo sarà protagonista di una nuova avventura scritta per l’occasione e ambientata proprio durante Lucca Comics & Games, che sarà inoltre al centro di uno speciale evento serale al Lucca Games Café, con gadget esclusivi dedicati ai giocatori che parteciperanno alla sessione. Allo stand di Wolfy & Jordy – Italian Artisans, sarà possibile trovare l’esclusivo lanciadadi a piatto in legno in edizione limitata, inciso con un’illustrazione inedita di Andrea Barozzini con il logo 2026 di Lucca Comics & Games e una serie di icone dedicate alle diverse aree tematiche della manifestazione. Ogni lanciadadi sarà inoltre accompagnato da una stampa numerata e autografata dell’illustrazione originale.

Il progetto Giovani dell’Inps a Lucca 60