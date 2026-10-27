in città|
Un francobollo per Dragon Ball e una cartolina speciale nello stand di Poste ai Comics
La Giornata della Filatelia sarà l’occasione per presentare i prodotti realizzati per celebrare i 40 anni di Dylan Dog
Ci sarà una cartolina speciale e poi tanti prodotti per celebrare importanti anniversari. Poste Italiane partecipa con uno stand filatelico a Lucca Comics and Games 2026. Novità di questa edizione sarà la presenza degli stand delle Poste Austriache, del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), di Poste San Marino e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), dando così vita a uno spazio espositivo unico dedicato al collezionismo e alla cultura postale.
Realizzata per l’occasione anche una speciale cartolina celebrativa dedicata ai rapporti diplomatici tra Italia e Giappone, ulteriore testimonianza del forte legame culturale che unisce i due Paesi.
Nella giornata di domani mercoledì 28 ottobre, in occasione della “Giornata della Filatelia”, saranno presentati i prodotti realizzati per celebrare i quaranta anni di Dylan Dog e verrà reso omaggio all’universo di Dragon Ball, con la presentazione dei francobolli dedicati alle celebri serie Dragon Ball e Dragon Ball Z, accompagnati dai relativi prodotti filatelici. L’iniziativa intende celebrare una delle saghe più amate e popolari della cultura pop mondiale, protagonista di intere generazioni di appassionati e da sempre tra i temi più rappresentativi della manifestazione lucchese.