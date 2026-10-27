Un francobollo per Dragon Ball e una cartolina speciale nello stand di Poste ai Comics

Ci sarà una cartolina speciale e poi tanti prodotti per celebrare importanti anniversari. Poste Italiane partecipa con uno stand filatelico a Lucca Comics and Games 2026. Novità di questa edizione sarà la presenza degli stand delle Poste Austriache, del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), di Poste San Marino e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), dando così vita a uno spazio espositivo unico dedicato al collezionismo e alla cultura postale.