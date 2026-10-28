Previdenza|
Anche l’Inps ai Comics con uno stand informativo e un contest per illustrare le attività dell’istituto
È il quarto anno consecutivo di partecipazione. Venerdì (30 ottobre) appuntamento in Sala Incontri a Palazzo Guinigi
Dal 28 ottobre all’1 novembre l’Inps è a Lucca Comics & Games, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla cultura pop.
È il quarto anno consecutivo di partecipazione dell’Istituto, che anche quest’anno sceglie il linguaggio del fumetto, dell’illustrazione e del gaming per parlare di welfare alle nuove generazioni.
La presenza a Lucca rientra nel progetto Inps per i giovani, dedicato a servizi, prestazioni e opportunità per i giovani, i creator e i professionisti delle industrie creative. Al centro ci sono le tutele per chi lavora nelle professioni creative e digitali: le indicazioni sull’inquadramento previdenziale dei content creator; l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo; l’Iscro l’indennità per i professionisti iscritti alla gestione separata.
Lo stand: consulenza e informazione
Per tutta la durata del festival l’Inps è presente con uno stand informativo. Ad accogliere il pubblico sono le colleghe e i colleghi della direzione provinciale di Lucca, insieme al personale della Direzione centrale comunicazione. I colleghi di Lucca curano la consulenza e portano al festival la competenza maturata ogni giorno negli uffici del territorio. Allo stand il pubblico può ricevere indicazioni sui principali servizi dell’Istituto, sulle prestazioni dedicate ai giovani e sulle tutele per chi lavora nelle professioni creative e digitali. È il volto più concreto della presenza dell’Inps a Lucca: un presidio dell’Istituto dentro il festival, vicino alle persone e alle loro domande.
L’incontro del 30 ottobre
L’incontro si tiene venerdì (30 ottobre) alle 15 nella sala incontri di Palazzo Guinigi. Intervengono Maurizio Emanuele Pizzicaroli, direttore regionale Inps Toscana; Salvatore Santangelo, dirigente vicario del direttore della direzione centrale della Comunicazione Inps; Giacomo Grassi, dirigente della direzione centrale comunicazione Inps.
Il contest Crea con noi la prossima carta
Prosegue il percorso avviato nelle edizioni precedenti con le carte collezionabili a tema previdenziale, che hanno avvicinato in modo originale il pubblico più giovane ai temi della previdenza e della protezione sociale. Quest’anno l’istituto ha lanciato il contest Crea con noi la prossima carta, al quale hanno partecipato 135 tra grafici, illustratori e fumettisti. Ai partecipanti è stato chiesto di reinterpretare alcuni servizi Inps e di trasformarli in carte da collezione ispirate al mondo del gaming.