Anche l’Inps ai Comics con uno stand informativo e un contest per illustrare le attività dell’istituto

Dal 28 ottobre all’1 novembre l’Inps è a Lucca Comics & Games, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla cultura pop.

È il quarto anno consecutivo di partecipazione dell’Istituto, che anche quest’anno sceglie il linguaggio del fumetto, dell’illustrazione e del gaming per parlare di welfare alle nuove generazioni.

La presenza a Lucca rientra nel progetto Inps per i giovani, dedicato a servizi, prestazioni e opportunità per i giovani, i creator e i professionisti delle industrie creative. Al centro ci sono le tutele per chi lavora nelle professioni creative e digitali: le indicazioni sull’inquadramento previdenziale dei content creator; l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo; l’Iscro l’indennità per i professionisti iscritti alla gestione separata.

Lo stand: consulenza e informazione

Per tutta la durata del festival l’Inps è presente con uno stand informativo. Ad accogliere il pubblico sono le colleghe e i colleghi della direzione provinciale di Lucca, insieme al personale della Direzione centrale comunicazione. I colleghi di Lucca curano la consulenza e portano al festival la competenza maturata ogni giorno negli uffici del territorio. Allo stand il pubblico può ricevere indicazioni sui principali servizi dell’Istituto, sulle prestazioni dedicate ai giovani e sulle tutele per chi lavora nelle professioni creative e digitali. È il volto più concreto della presenza dell’Inps a Lucca: un presidio dell’Istituto dentro il festival, vicino alle persone e alle loro domande.

L’incontro del 30 ottobre

L’incontro si tiene venerdì (30 ottobre) alle 15 nella sala incontri di Palazzo Guinigi. Intervengono Maurizio Emanuele Pizzicaroli, direttore regionale Inps Toscana; Salvatore Santangelo, dirigente vicario del direttore della direzione centrale della Comunicazione Inps; Giacomo Grassi, dirigente della direzione centrale comunicazione Inps.

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