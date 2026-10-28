Buone notizie per il mercato dei Comics: ogni 10 libri venduti uno è un fumetto

Il mercato dei fumetti in Italia continua a correre e si conferma un pilastro fondamentale dell’editoria nazionale. Secondo i dati elaborati dall’Associazione italiana editori e presentati a Lucca Comics & Games durante l’incontro intitolato Il mercato dei fumetti nel 2026, tra assestamento e crescita, curato dalla Commissione Comics e Graphic Novels dell’Aie in collaborazione con la manifestazione lucchese, nei primi nove mesi del 2026 un libro stampato su dieci acquistato nelle librerie fisiche e online e nei supermercati è un fumetto, arrivando a coprire il 10,1% dell’intero mercato.

I numeri registrati tra gennaio e settembre parlano di 7,1 milioni di copie vendute, con un incremento del 12,4% e un valore complessivo delle vendite pari a 68,3 milioni di euro, che segna una crescita del 14,9%. Un risultato spinto in modo determinante anche dall’apporto del bonus biblioteche: a fronte di un mercato trade cresciuto del 3,2%, i fumetti si confermano il genere con la crescita più marcata, superando i segmenti dedicati a bambini e ragazzi, alla narrativa straniera e a quella italiana.

Entrando nel dettaglio dei singoli formati, il 2026 segna un vero e proprio boom per le graphic novel, le cui vendite a valore sono balzate del 34,8%, seguite dai manga con l’11,7% e dai fumetti per bambini e ragazzi con il 6,7%, mentre le strisce registrano una flessione del 6,8%. Sul fronte dei prezzi medi, per i manga si spende mediamente 7,32 euro, per le graphic novel 18,23 euro, per i fumetti destinati ai più giovani 14,07 euro e per le strisce 15,75 euro. Le novità editoriali pubblicate nel corso del 2025 si sono attestate a quota 3.339 titoli, registrando una leggera flessione del 4,4% rispetto all’anno precedente.

I dati sono stati illustrati da Rachele Marziolo dell’ufficio studi di Aie, dopo i saluti istituzionali di Giovanni Russo per Lucca Crea, e sono stati al centro del dibattito che ha visto confrontarsi gli editori Claudio Curcio di Comicon Edizioni, Stefania Simonini di Panini Comics e Giorgia di Tolle di Mondadori.