Da Palazzo blu a Palazzo Guinigi: Macola al Lucca Comics

La mostra Piero Macola. Paesaggi di vita , curata da Giorgio Bacci, per un gio rno lascia Palazzo Blu di Pisa e arriva al Lucca Comics & Games. Fino all’8 novembre, la mostra è dedicata a uno dei protagonisti del fumetto d’autore contemporaneo. Attraverso tavole originali, bozzetti e materiali preparatori, l’esposizione ripercor re oltre vent’anni di ricerca visiva e narrativa dell’artista, il cui li nguaggio intreccia documentazione, esperienza diretta e immaginazione.

I temi della mostra saranno al centro di un evento nell’ambito di Lucca Comics, il 30 ottobre. Macola e Bacci saranno ospiti della grande rassegna di Lucca, per un incontro con il pubblico a partire dalle 16,30 a Palazzo Guinigi. La mostra aperta a Palazzo Blu affronta i temi della memoria, dell’identità e della marginalità attraverso alcune delle opere più significative di Macola: Le Tirailleur (2014), sulla memoria postcoloniale; Gli indesiderati (2019), dedicato al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri lungo il Po; Lagune (2023), che trasforma Venezia in uno scenario distopico attraversato dalle tensioni legate alle migrazioni e ai confini. La mostra presenta inoltre, in anteprima assoluta, alcune tavole di La Vallée heureuse (2026), offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere un’opera ancora in corso di realizzazione.