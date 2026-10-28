Dalla colazione con Castellini agli incubi di Dylan Dog con Nazzi fino alla serata premiazioni: un giovedì di grandi eventi per i Comics

Il best of della seconda giornata della manifestazione. Ci sono anche Miller e la sfida a colpi di fumetto Italia-Resto del Mondo in San Romano

Cosa ci riserva il giovedì dei Comics. Come al solito ve lo dicono i suggerimenti di Lucca in Diretta.

Sarà il giorno che porterà alla serata di premiazioni, che è in programma al teatro del Giglio domani sera (29 ottobre) dalle 19,30. Ma che inizierà di buon mattino con tanti eventi importanti per tutti i palati e tutti i gusti ludico-fumettistici.

Si parte forte, già alle 9 del mattino, con una colazione con Claudio Castellini, autore del poster 2026, che tra cappuccino e croissant dialogherà sotto la guida di Marco Rizzo con Cb Cebulski, anima di Marvel, in San Girolamo.

Alle 10 in Sala Tobino Quando un fumetto diventa dialogo. Una cristiana e un musulmano leggono insieme 40 sufi comics e così Lucca si conferma capitale del dialogo. Nell’edizione che celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games, anche il dialogo islamo-cristiano approda ai Comics attraverso il linguaggio del fumetto con 40 Sufi Comics. A dialogare saranno Luisa Locorotondo, incaricata della Conferenza Episcopale Toscana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, e Yahya Pallavicini, Imam e vicepresidente di Coreis – Comunità religiosa islamica italiana. A due voci, presenteranno e attraverseranno le storie di 40 Sufi Comics, opera di Mohammed Ali Vakil e Mohammed Arif Vakil, trasformando il fumetto in uno spazio di incontro tra culture, linguaggi e tradizioni religiose. Un fumetto, due voci, un incontro: per disegnare insieme il futuro del dialogo

Stessa ora alla Library Imt c’è Elementare, ispettore! Avatar intelligenti e realtà virtuale oltre l’indagine. Sviluppato all’interno dell’università degli Studi di Genova, il progetto trasforma un’indagine in realtà virtuale in un banco di prova per le nuove tecnologie. L’utente, rivestendo il ruolo dell’ispettore, interroga 4 sospettati guidati da Llm, capaci di mentire e provare emozioni. Ne parla Celeste Bazzi,dottoranda in computer science a UniGe con F. Solari, M. Chessa e R.Hussain, esplora l’uso di Virtual Reality, Llm e rendering avanzato.

Alle 10,30 in San Girolamo Bc Movie, Qoomoon e Rai Cinema presentano Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra. Introducono la proiezione l’autore del fumetto Ratigher, il regista Pierluca Di Pasquale, le protagoniste Sara Ciocca e Anita Serafini. Modera l’incontro Chiara Galeazzi.

Sempre in Library Imt alle 11 si parla di psicologia del gioco. Il gioco è un fenomeno complesso che coinvolge motivazione, cognizione, emozioni, decisioni, relazioni e apprendimento. Eppure, le conoscenze psicologiche che lo riguardano si sviluppano spesso in tradizioni di ricerca e ambiti applicativi distinti. Psicologia del Gioco – Fondamenti teorici e applicazioni, a cura di Alan Mattiassi (Hogrefe, 2026), nasce con l’obiettivo di mettere queste prospettive in dialogo, offrendo una panoramica dei fondamenti teorici e delle possibilità applicative della disciplina. La presentazione sarà anche un’occasione per riflettere su come si possa costruire un linguaggio comune per studiare, comprendere e progettare il gioco, collegando la ricerca psicologica alle molteplici pratiche della cultura ludica contemporanea. Alan Mattiassi è psicologo, ricercatore indipendente e formatore specializzato in psicologia del gioco. Si occupa di ricerca, consulenza e formazione sui processi psicologici coinvolti nel gioco e sulle loro applicazioni al game design, all’apprendimento e alla progettazione esperienziale. Collabora con diverse università italiane e pubblica i suoi lavori su riviste scientifiche internazionali. È curatore e autore di diversi capitoli del volume Psicologia del Gioco – Fondamenti teorici e applicazioni (Hogrefe, 2026).

Alle 11,30 in Auditorium del Suffragio PK compie trent’anni e festeggia con grandi protagonisti del suo universo: Corrado Mastantuono, Lorenzo Pastrovicchio e Simone Di Meo, autori delle novità PK per Lucca Comics & Games 2026, insieme al direttore di Topolino Alex Bertani, ripercorreranno l’evoluzione del mito, tra ricordi, visioni d’autore e nuovi orizzonti per il papero mascherato.

Alle 11,45 alla Saletta Rossa del Boccherini, quest’anno Area Romantasy, si parla di quel dialogo tra passato e presente dove che forse ancora non è stato fatto. Da un lato, Dawson’s Creek e i tanti discendenti come Gilmore Girls e One Tree Hill, che hanno costruito il romance sull’attesa. Dall’altro lato, sul versante attuale, ecco serie tv come Off Campus e Heated Rivalry, entrambi fenomeni che puntano più sul ‘dichiarare tutto’ fin dal primo episodio. Uno sguardo sui fenomeni attuali che coinvolgono tutta la filiera libri, come il #BookTok, prima ancora di arrivare in libreria o sullo schermo, e che hanno cambiato anche il rapporto tra autrice e lettrice, nonché col genere stesso e con i trope a esso legati.

Uno degli eventi più attesi è alle 12 in San Romano dove è atteso Frank Miller. Quarant’anni dopo quel 1986 che ha ridefinito per sempre il linguaggio del fumetto supereroistico torna a raccontare la rivoluzione di cui è stato uno dei principali artefici. Accompagnato da Marco Lupoi, ripercorrerà una carriera straordinaria attraverso i temi della creazione, del cambiamento, dell’identità e della legacy, in una conversazione unica dedicata a uno dei cartoonist più influenti e innovativi del secolo.

Alle 13,25 spazio al divertimento al Giardino degli Osservanti. Il palco del Community Village diventa tuo con Super Karaoke Cartoon!

Prenota la tua sigla preferita, sali sul palco e canta dal vivo i grandi classici dei cartoni animati. Tra musica, nostalgia e divertimento, uno show interattivo in cui il pubblico è il vero protagonista.

Alle 13,30 all’auditorium del Suffragio Turandot non esiste – How I met Puccini Series della Fondazione Puccini con Costantino Buttitta (attore), Valentina Scheldhofen Ciardelli (contrabbassista, attrice) e Stefano Teani (pianista, attore). Alla regia, Benjamin Balthazar Lebigre.

Turandot incontra il teatro, il cosplay e il mondo dei videogame. Sul palco ci sono un contrabbasso, un pianoforte e un gong. Poi entra un misterioso mandarino…e da quel momento niente è più come sembra. La musica di Puccini apre un portale e ci trascina dentro il mondo di Turandot: principesse, enigmi, marionette, imperatori, amore, ironia e follia. I musicisti diventano personaggi, gli strumenti diventano scenografie e il concerto si trasforma in uno spettacolo teatrale. È opera? È concerto? È teatro? È Turandot non esiste. Un viaggio nell’universo di Puccini completamente fuori dagli schemi, per scoprire che Turandot è molto più vicina al nostro mondo di quanto immaginiate. E tranquilli: per risolvere gli enigmi non dovrete rimetterci la testa! I costumi di scena sono a cura della Fondazione Festival Pucciniano

Alle 14 alla Library Imt si parla di intelligenza artificiale. Che cosa significa ragionare con l’intelligenza artificiale? Come cambiano il nostro giudizio, la scrittura e il rapporto con gli altri quando l’IA entra nel processo creativo? A partire da Il dubbio, la firma, l’algoritmo, raccolta di elaborati degli studenti dell’università Cattolica, il talk esplora il metodo di lavoro che li ha accompagnati. Quale spazio dare al dubbio? Come scegliere cosa accogliere, verificare o riscrivere? Che cosa comporta firmare un elaborato nato con l’IA? Un confronto aperto sul fattore umano, sulla responsabilità e sulla fiducia nelle persone e nelle loro scelte. Parla Filippo Maria Vincenzi, docente all’iniversità Cattolica, insegna utilizzi aziendali e creativi dell’IA. È presidente di Area Games Aps e formatore.

Stessa ora per il raduno di cosplayer a tema Naruto sul baluardo San Salvatore seguito da un flashmob al Giardino degli Osservanti.

Alle 14 al Real Collegio incontro con la giuria del concorso Lucca Junior – Premio di illustrazione editoriale Livio Sossi 2026 e presentazione della mostra. Intervengono Paolo d’Altan (Presidente Giuria), Flavia Fiocchi (giornalista, editor e coordinatrice editoriale di LiBeR), Gud (art director Book on a Tree), Sergio Olivotti (illustratore e autore) , Rosaria Punzi (direttrice editoriale Lapis Edizioni), Cecilia Fasoli (vincitrice concorso 2026), Daniele Movarelli (autore del testo 2026) I rappresentanti dell’associazione Autori di Immagini. Modera: Sarah Genovese (curatrice del premio di illustrazione editoriale Livio Sossi)

Alle 14,15 in Sala Ingellis si parla del gioco Marte 1917. Come si trasforma l’immaginario della fantascienza classica in un mondo da esplorare attraverso un gioco di ruolo? A partire da H.G. Wells e dalla tradizione dei romanzi di fantascienza tra Ottocento e Novecento, il gioco di ruolo Marte: 1917 costruisce un’ambientazione ucronica fatta di foreste sconosciute, rovine ancestrali, creature aliene e misteri che nessuna spedizione scientifica è riuscita a spiegare. Durante l’incontro parleremo di fantascienza, costruzione del mondo e filosofia Old School: un approccio in cui l’ingegno dei giocatori, le scelte e le conseguenze contano più di una trama prestabilita. Scopriremo come mappe, tabelle generative, fazioni e procedure di esplorazione possano dare vita a un’esperienza sandbox, in cui la storia nasce al tavolo e ogni spedizione può cambiare ciò che si credeva di sapere su Marte. Relatori Matteo Polloni (creatore di Marte: 1917 e illustratore del manuale di gioco), Federico Galeotti (illustratore dell’avventura Fuga dal Santa Rosalia per Marte: 1917), Giulia Iori (disegnatrice dell’inserto a fumetti dell’avventura Fuga dal Santa Rosalia per Marte: 1917 )

Alle 14,30 spazio al Giglio per il celebre game designer Hideki Kamiya. Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe, Ōkami, Bayonetta, The Wonderful 101: dietro questi videogiochi, che hanno segnato intere generazioni di giocatori, c’è la visione creativa del giapponese. In un incontro tra ricordi, sfide e retroscena, il celebre game director giapponese ripercorre oltre trent’anni di carriera: dagli esordi in Capcom alla creazione di alcuni dei titoli più originali e influenti della storia dei videogiochi, fino alla nascita di Clovers, il nuovo studio da lui cofondato, e all’atteso ritorno di Ōkami. Un viaggio alla scoperta delle idee, delle intuizioni e delle scelte che hanno dato vita a mondi e personaggi indimenticabili, raccontato direttamente dal loro creatore.

Alle 15 in Cappella Guinigi due protagonisti della storia del videogioco si incontrano sul palco di Lucca Comics & Games per ripercorrere oltre quarant’anni di avventure, storie e mondi interattivi. Noah Falstein, tra le figure chiave della stagione d’oro di Lucasfilm Games e autore di titoli come Indiana Jones and the Last Crusade e Indiana Jones and the Fate of Atlantis, e Charles Cecil, fondatore di Revolution Software e creatore della saga di Broken Sword, mettono a confronto esperienze, visioni e modi diversi di intendere il racconto videoludico. Dalla nascita dell’avventura grafica all’evoluzione del narrative design, passando per enigmi, personaggi, tecnologia e rapporto con il giocatore, un dialogo tra due autori che hanno contribuito a definire il linguaggio dello storytelling interattivo e continuano a interrogarsi sul suo futuro. Modera Silvio Mazzitelli

Sempre alle 15 ma in San Romano la sfida definitiva che ogni anno Sio cerca di vincere a Lucca è la sfida contro il tempo e la sua stessa creatività. Ce la farà anche quest’anno a creare 30 strisce a fumetti in mezz’ora? Lo saprete solo venendo a vedere! Ma dove finiscono poi i fumetti di Sio? Molti saranno sui prossimi Evviva Che Bello! la raccolta di strisce pubblicata ogni anno da Gigaciao. Il momento è accompagnato dalla musica del compositore e polistrumentista Fabio Antonelli.

Alle 15,30 si canta al Giardino degli Osservanti con Letizia Cosplay e le sigle di Goldrake, Mazinga, Jeeg e Daitarn 3 riportano sul palco l’energia e le emozioni dei grandi classici dell’animazione. Un viaggio musicale tra ricordi e divertimento, da vivere e cantare tutti insieme.

Alle 16,30 a Palazzo Guinigi si presenta Un diavolo muto – Storie di Gaza. Con Simonetta Gola (Direttrice della Comunicazione di Emergency), Marco Rizzo, Simona Binni, La Tram, Boban Pesov, Claudio Stassi e Irdi Memaj (medico chirurgo) Da anni, ormai, il team di Emergency opera nelle cliniche sul territorio martoriato di Gaza soccorrendo i civili e raccogliendo testimonianze. Questi racconti sono diventati otto storie a fumetti disegnate da alcuni dei più apprezzati fumettisti del momento e scritte da Marco Rizzo. Un diavolo muto – Storie da Gaza (Tunué) è un’antologia che punta i riflettori sul massacro in corso e sul lavoro prezioso di Emergency. In questo incontro torneremo a parlare di Gaza, offrendo i retroscena della graphic novel e condividendo nuove storie. Moderazione a cura di Luca Raffaelli.

Alle 17 all’Astra Panel di presentazione della nuova stagione di Dexter Resurrection (Su Paramount+ dal 30 ottobre) Presentato da Cristina Scabbia. Ospiti la giornalista del Corriere della Sera Chiara Maffioletti e il creator ed esperto di serie tv Fragullo. All’auditorium del Suffragio alle 17,30 il fumetto su Giangiacomo Feltrinelli Rivoluzione permanente. Davide Toffolo e Giulio D’Antona raccontano la Rivoluzione Permanente di Giangiacomo Feltrinelli, con uno spettacolo eclettico tra musica e immagini. Un’esibizione folgorante che ripercorre la vita di uno degli editori più influenti, al quale si devono la pubblicazione di capolavori della letteratura mondiale, come il Dottor Živago, e le battaglie contro la censura più feroce.

Evento molto atteso alle 17,30 anche in San Romano. Con Brian Michael Bendis, Roberto Recchioni, Sara Pichelli, Alex Maleev, Jeff Dekal, Giulio Rincione, David Mack, Giada Perissinotto, Sergio Davila, Lorenzo Pastrovicchio, Gary Frank, Rafa Sandoval, Maria Laura Sanapo, Eduardo Risso, Corrado Mastantuono, Angel Unzueta, Donald Soffritti, Jordi Tarragona, Marco Santucci, Ariel Medel, Umberto Sacchelli. Cronaca a cura di Marco Civoli. Nel ventesimo anniversario della vittoria della nazionale italiana ai Mondiali 2006, Lucca Comics & Games diventa il campo da gioco per una sfida senza precedenti: un 11 contro 11 che vedrà ‘in campo’ campioni e campionesse del fumetto globale. E se è vero che – come diceva Vujadin Boskov – ‘pallone entra quando Dio vuole’, qui l’incontro – promosso da Mirage Comics – sarà giocato da due squadre d’eccezione: Italia – Resto del Mondo, in un match all’ultima vignetta. A Lillo è affidato il ruolo di ‘arbitro/moderatore’ d’eccezione.

Serata in musica che parte alle 18 con il Sanrio Music Show. Da Hello Kitty a My Melody e Cinnamoroll, l’universo Sanrio è fatto di personaggi riconoscibili, ciascuno con la propria personalità. Al centro, amicizia, gentilezza e la filosofia Small Gift, Big Smile: piccoli gesti capaci di regalare grandi sorrisi e avvicinare le persone. A Lucca Comics & Games 2026, uno show musicale ci invita a ritrovare questo immaginario colorato: un appuntamento per i fan di sempre e per chi vuole concedersi una pausa di fantasia e leggerezza.

Alle 18 forse uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del noir: Stefano Nazzi racconta gli incubi di Dylan Dog. Sarà anche presentato il nuovo podcast del Post in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Con Stefano Nazzi e Stefania Carini.

Alle 20 all’Astra Lucky Red presenta il film Look Back di Hirokazu Koreeda. Introduce la proiezione il regista Hirokazu Koreeda. Modera Manlio Castagna. Al Suffragio alla stessa ora torna Tintoria Live: stavolta l’ospite è Milo Manara, uno dei più celebri fumettisti e disegnatori al mondo.