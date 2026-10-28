La storia in chiave pop: Alessandro Barbero presenta il suo primo graphic novel ‘Garribaldi’

Il romanzo, scritto a sei mani con Iris Blasio e Davide Savelli, ripercorre l’arrivo dell’eroe dei due mondi a Londra nel 1864

Una storia nota a tutti, ma raccontata attraverso una lente del tutto inedita e dai toni pop. È stato presentato oggi (28 ottobre), nell’ambito di Lucca Comics & Games, il nuovo graphic novel curato dal magister Alessandro Barbero, celebre scrittore e divulgatore, intitolato Garribaldi – The British tour (pubblicato da Rizzoli). Realizzato a sei mani insieme a Iris Blasio e Davide Savelli, la storia ripercorre la figura di Garibaldi, l’eroe dei due mondi, ma in un momento particolare della sua vita: dopo aver liberato il Meridione e ad Unità d’Italia ormai compiuta.

Per Barbero la giornata lucchese è cominciata proprio da un prestigioso riconoscimento. In mattinata, lo storico ha infatti ricevuto il Cavalierato delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese. Onorificenza che gli era stata insignita nel 2005, ma che oggi ha ritirato ufficialmente.

L’incontro all’Auditorium San Romano si è aperto con i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, su cui in seguito Barbero ha scherzato: “Il presidente si è indispettito perché non abbiamo citato nel libro il medico toscano che curò Garibaldi”.

La narrazione prende il via nel 1864. Garibaldi, all’epoca una figura già leggendaria a livello internazionale, si reca in visita a Londra, dove viene sommerso da un’ondata straordinaria di affetto e onorificenze. Ad attenderlo al suo arrivo trova persino la flotta di Sua Maestà. Viene salutato con salve di cannone e accolto da una folla di oltre mezzo milione di persone.

L’idea di trasformare questo specifico episodio storico in un fumetto risale al 2011, quando il produttore cinematografico Riccardo Russo assiste a una conferenza del professor Barbero al Festival di Sarzana. Lo ascolta. E si innamora del racconto. L’obiettivo dell’opera, spiegano gli autori, è proprio quello di ricordare ai contemporanei cosa rappresentasse Garibaldi e quale fosse la percezione dell’Italia in quell’epoca. “Chissà, questa storia un giorno potrebbe anche diventare un film” dice Savelli.

Definito dal co-autore Savelli un’opera post-punk, il racconto unisce una linea crime ad una chiave ironica. Un dettaglio stilistico curioso riguarda inoltre l’espediente con cui viene resa la cadenza britannica della Regina Vittoria nel titolo, che viene scritto con una R specchiata.

A livello grafico e strutturale, la disegnatrice Iris Blasio ha dovuto affrontare sfide tecniche notevoli. “Disegnare i moving panorama è stato un vero e proprio Tetris. Ma non era l’unico problema. Il problema è che uno dei piani era composto da disegni già esistenti”. Durante la presentazione del libro, la disegnatrice si è dilettata in una sessione di live drawing proprio della Regina Vittoria.

Un novel in cui prevale l’ironia, anche tramite aneddoti divertenti. “Quando Garibaldi era ospite del duca di Sutherland le cameriere della casa vendevano l’acqua della vasca di Garibaldi. Cioè l’acqua in cui il generale aveva fatto il bagno. Questo era Garibaldi a Londra” racconta il divulgatore ridendo.

Un romanzo a tutti gli effetti: una storia inventata in un contesto rigorosamente storico e che senza i disegni non avrebbe quell’appeal dal punto di vista della narrazione. “La trappola di quando fai un romanzo storico è che tu sei consapevole di tutti i personaggi affascinanti o comunque conosciuti che c’erano in quel momento. È complicato non metterceli tutti” dice Barbero.