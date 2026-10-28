Lucca Comics and Games, taglio del nastro al Giglio per l’edizione del sessantennale

Non c’è evento che non abbia la sua inaugurazione in grande stile.

Non è esente neanche Lucca Comics and Games che, in un clima di grande entusiasmo, ospita il taglio del nastro dell’edizione Diamond.

Lo fa, come di consueto, con Emanuele Vietina grande cerimoniaere che taglia dal palco simbolicamente il nastro dell’edizione numero 60 di una manifestazione che proprio al Giglio ebbe i suoi albori nel 1966.

L’evento si è aperto con Claudio Castellini, autore del poster 2026, sul palco a imporre le mani sulla tavola della Walk of Fame. Sua la rappresentazione della Legacy, l’eredità, il passaggio dei sogni che accomuna tutti e “che – ha detto – passa di generazione in generazione e che ci rende coautori di un racconto comune”. Si tratta, infatti, del primo metaposter della storia di Lucca Comics and Games, mettendo insieme tutte le ‘creature’ dei predecessori dei decennali.

Un ringraziamento al ‘sistema Lucca’ arriva dal presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, quel sistema fatto di uomini e donne che ogni anno permette la magia di un evento che “rende le persone migliori”, come ha detto il numero uno della società che organizza l’evento.

Dopo il presidente sul palco arriva Poste Italiane che ha raddoppiato la proposta in esclusiva per l’evento: due i francobolli che partono da Lucca, quello per i 50 anni di Dylan Dog e il prodotto dedicato a Dragonball. Emissioni a tema fumetti anche per il Sovrano Ordine Militare di Malta e per le Poste di San Marino.

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ringrazia per l’eredità di chi ebbe l’intuizione di portare i Comics a Lucca da Bordighera il primo cittadino di allora, Giovanni Martinelli. “Se la città riesce ad accogliere tutto quello che riesce ad accogliere e ad avere questa partecipazione significa che è un evento in salute, integrato e legato alla città”.

Si rinnova il rapporto con il Sol Levante con la presenza dell’ambasciatrice del Giappone in Italia Hikariko Ono. Da lei la consegna di un premio dal ministero degli esteri giapponese a Lucca Comics and Games e a Lucca Crea. Un ponte culturale rinnovato fra la manifestazione e il paese in occasione dei 160 anni delle relazioni internazionali fra Italia e Giappone.

“Il futuro è passato da qui”, ha detto il governatore Eugenio Giani. Il presidente della Regione ricorda Galep, storico autore di Tex, originario di Grosseto e che dai butteri maremmani trasse ispirazione per i cowboy, plaude al grande coinvolgimento dell’evento che coinvolge tutta la Toscana: “Sono convinto che al di là dei biglietti Lucca Comics and Games coinvolge almeno un milione di persone”.

Giani accoglie sul palco l’ambasciatrice della Francia Anne-Marie Descôtes, la cui presenza rinnova il rapporto con il paese transalpino. L’ambasciatrice ha colto l’occasione della presenza a Lucca per consegnare al professor Alessandro Barbero il riconoscimento di cavaliere dell’ordine delle arti e delle lettere.

Barbero, anche se per pochi minuti, ha tenuto l’attenzione del pubblico ricordando una storia forte di legami fra il ‘suo’ Piemonte e la Francia, dal Regno di Sardegna alla Seconda Guerra Mondiale e oltre, passando per Napoleone: “Porti i ringraziamenti – ha detto all’ambasciatrice – alla Francia per conto mio”.

Il futuro è rappresentato dal Louise Stéphant, giovane artista vincitrice del Petit Fauve al Festival di Angoulême, che ha realizzato la variant cover di Lucca Comics and Games.

Si conclude con lei la cerimonia al Giglio prima del taglio del nastro davanti alla struttura.

Fine mattinata con il tour alla mostre del Palazzo delle Esposizioni, dove sono protagonisti Claudio Castellini e il maestro Go Nagai. Il mangaka giapponese, autore di Mazinga e Jeeg Robot, è salito sul palco del Giglio solo nel primo pomeriggio per il suo maxishowcase dopo il red carpet.

Una giornata inaugurale, peraltro, che al netto di qualche grosso problema di traffico e sosta ha registrato un importante afflusso di pubblico (cinquemila biglietti in più rispetto all’anno scorso nello stesso giorno inaugurale) per un totale che ha per ora raggiunto i 250mila paganti.